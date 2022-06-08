社評：故宮館奠文化品牌 文創產業相輔相成

國寶文物難得展出

西九文化區「省招牌」

七一將至，故宮館開幕，被視為回歸25周年的重要賀禮，北京故宮博物院借出914件文物在港展出，當中166件屬國寶級文物。外界密切關注，若國家領導人來港，會否主持開幕儀式。故宮館和M+博物館是西九文化區兩顆掌上明珠，前者代表源遠流長的中國歷史文化，後者見證當代中國藝術發展，兩者各有特色，論增添歷史文化厚度，故宮館的戰略角色作用，可能比M+再大一些。故宮館昨天公布開放安排及票價等細節，成人標準票價為50元，若同時參觀特別展覽，收費則為120元，全日制學生、長者、殘疾及綜援人士等可享半價優惠。

M+去年11月開館，未幾即因疫情關閉多月，4月中重開後，人數不能多於上限五成。西九當局表示，M+開館初期，同一時段人數上限為6000，第五波疫情閉館前，平均每日有近萬人次參觀；重開後平均每天則有8000人。M+「生不逢時」，遇上第五波疫情，又欠訪港旅客，能有這樣的入場數字，已屬有所交代，惟社會迴響始終不算多。故宮館開館，適逢疫情相對穩定，加上北京故宮借出《洛神賦圖》（北宋摹本）、「江山秋色圖卷」和「行書摹蘭亭序帖卷」等35件名作，為故宮館晉唐宋元書畫開幕展坐鎮，作為近年故宮古代書畫最大規模出境展覽，話題十足，只要疫情保持平穩，可望吸引大批市民入場，為西九文化區「省招牌」。

比起兩岸的故宮博物院，香港故宮館收費略高一些，但亦未至於不能接受。M+開館首年市民可免費入場，之後成人才收120元正價，相比之下，故宮館未能提供相同優惠，然而兩間博物館運作模式始終有別，M+擁有自家藏品，故宮館要靠北京借出珍貴文物，保險費等開支巨大，財政壓力不同，沒有免費優惠亦可理解。當然，當局可以多跟慈善機構合作，免費「派飛」給一些基層市民及弱勢人士，讓他們入場一睹國寶文物。

1950年代，香港曾是全球中國文物藝術品交易中心之一，原因是國家積弱，珍貴文物流散被盜，香港則成為西方收藏家蒐羅中國藝術珍品之地，國家文物局要派人在港「營救」文物；今時今日香港成為亞洲區國際藝術品市場，原因卻是國家崛起，不少內地富豪有財力購買一級藝術品，這一關鍵差異，其實很反映香港歷史角色的變化。中央「十四五」規劃，支持香港成為中外文化藝術交流中心，國際藝術市場樞紐地位需要致力鞏固，故宮館和M+則是提升本港文化藝術軟實力的核心設施，惟無可否認的是，部分人對於文化藝術，多少仍有一種距離感，覺得這是象牙塔內小撮人的嗜好，如何令文化藝術「貼地」普及，培養參與者和觀眾群，需要各方共同努力。

把故宮文化帶回家

文創產品拉近距離

放眼世界，很多頂尖博物館都有積極與學校合作，諸如組織學生參觀、提供學習資源、鼓勵學生做會員等，讓下一代有更多機會接受文化藝術薰陶。M+和故宮館亦強調，他們會在這方面下工夫。除此之外，當局亦可參考兩岸故宮開拓相關文化創意產品市場的經驗，喚起公眾特別是年輕人的興趣。

9年前，一款「朕知道了」的膠紙，在兩岸三地一度掀起熱潮，年銷量數以十萬計。這款由台北故宮推出的日用小禮品，見證了傳統文化與創意構思有機結合，一樣可以成為時尚。在北京，故宮文化創意中心2008年成立，過去10年間也積極開拓文創商品市場，累計產品過萬種，由匙扣、手機殼到首飾等，各適其適。中心方面還舉辦了文創設計大賽，呼籲公眾一齊構思，怎樣「把故宮文化帶回家」。北京故宮文創產品一年收益數以十億元計，固然不是小數目，更重要是它拉近了一般人與文化藝術的距離，對於鼓勵本地文創產業發展，亦有積極作用。

香港故宮館開幕，當局首先要做好的，當然是基本配套，由網上訂票到路牌指示，每個細節都要便民，至於如何發揮故宮館的軟實力，還看下屆政府新設的文化體育及旅遊局。故宮館可以成為市民認識國家歷史文化的重要窗口，推動公眾對中國傳統藝術的欣賞，具體手法可以靈活多變，不拘一格。借鑑他人經驗，結合本地特色，開拓有港味的故宮文創產品市場，可以是一條進路。

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