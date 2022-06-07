社評：覓地建屋憂舊酒新瓶 新政府務須大破大立

公屋私樓數字「亮麗」

難掩供應斷層憂慮

財政司長陳茂波昨天出席立法會財經事務委員會會議，就本港經濟狀况及前景，接受議員質訽，由疫下經濟復蘇、金融安全、移民潮對稅收影響，以至樓市走勢等課題，皆有觸及。陳茂波提到，未來3至4年，私樓總供應將增至9.9萬伙的新高，年均私樓落成量將超過1.9萬伙，較過去5年平均增加14%。公營房屋方面，根據房委會最新公布，公營房屋實質建屋量於2021/22年度達到2.58萬個單位，比對上一年度多超過一倍，亦是近3年最高。

香港樓價高企，公屋輪候時間則是愈來愈長，平均需時長達6.1年。單看當局的建屋數字，本港房屋問題似乎終於迎來轉機，現實卻是另一回事。有房委會成員指出，公屋落成量過去一年大增，主因是新冠疫情兩年多前爆發，打亂了建屋進度，很多單位集中於去年落成，才令數字突然飈升，預料本年度將「打回原形」，未來數年只能維持約1.3萬至1.4萬伙，相信要到2027/28年度，供應始有希望變得稍為「充裕」。私樓方面，短期供應出現反彈，只怕亦屬「虛火」。

團結香港基金新近發表的土地房屋政策研究報告，提到本港房屋供應面臨斷層，公屋未來10年實際建屋量可否達標充滿未知數，私樓中長期供應亦不樂觀。報告認為，私人住宅熟地供應上年度回升至1.86萬伙，只屬假反彈，皆因當中有不少屬於「縮則」增加的單位，撇除相關因素後，熟地供應實際僅為1.4萬伙。鑑於稍後將有較多補地價項目進入收成期，未來三四年私樓落成量會處於偏高水平，較2007至2016年平均每年約萬伙的數目為高，惟跟過去5年落成量相比，其實相差不遠，隨着現有私人住宅熟地儲備用得七七八八，未來6至10年私樓落成量有下跌風險，一切要看新發展區進度。

政府2014年起訂立長遠房屋策略10年建屋目標，連續多年未能達標。及至最近兩年，政府宣布覓得足夠土地，可建超過30萬伙公營房屋，「超額完成」長策目標，不少聲音卻質疑這是數字遊戲。公屋累計短缺料達10萬伙，展望未來5年，公屋年均落成量僅約2.1萬伙，比「長策」目標大幅落後三成。政府堅稱未來10年公屋供應格局是「頭輕尾重」，隨着土地供應增加，後5年建屋量可望大幅追上，問題是覓地建屋進度，現實每每有遲無早。團結基金分析，過去8年，平均每年有15%公屋單位落成出現延誤，「長策建屋量可望達標」，只是政府開出的期票，覓地建屋稍有差池已無法兌現，甚至不排除「愈追愈落後」。

再用舊人有得有失

制定指標注入新風

新選舉制度落實，「三場選舉」完成，標誌香港進入政治新階段，實現「由治及興」，新政府必須拿出真本事，解決土地房屋問題。候任特首李家超的政綱，將土地房屋供應提速提效提量列為重點，談的主要是工作大方向，未見具體細節。公屋提前上樓是李家超提過的一項具體主張，嚴格而言，這只是稍稍縮短公屋輪候時間的應急措施，真正解決問題，還看新班子覓地建屋有何具體良策。

李家超當選後忙於組班，多個涉及土地房屋的要職，將由哪些官員出任，備受外界關注，觀乎近日坊間流傳的可能人選，多為來自現屆政府的舊面孔。李家超談用人，強調會考慮經驗，再用舊人覓地建屋，無疑可以省下新人「埋位」適應的時間，然而看在市民眼裏，必有舊酒新瓶之感。這些年政府處理土地房屋問題，講多做少，建樹不足。市民期望新政府能夠跳出既有條條框框、大破大立，而非蕭規曹隨，如果主事者大致又是同一班底，外界難免關注，政府覓地建屋，能否出現新氣象。

早於2015年，政府已提過「未來10年公營房屋供應頭輕尾重」，若以當年作為時間起始點，現在公屋供應應該已經進入「尾重」階段，現實卻是「頭輕尾亦輕」。市民很擔心政府未來又「走數」，新政府如打算再用舊人，必須以切實行動說服公眾，舊人亦可帶來新作風。新班子必須明確承諾會以「告別劏房」為目標，制定具體時間表及分階段工作指標，同時亦要提高有關公營房屋建設的資訊透明度，一如私樓般，由動工、上蓋建築到樓宇落成等皆有詳盡披露，好讓外界監督。

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