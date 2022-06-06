社評：教科書事件現監管漏洞 教育部調查下級缺問責

插畫裏學童性暗示

國旗五星圖式倒掛

被揭發出現問題的教科書是人民教育出版社出版的小學數學教科書，當中插圖被指存在幾個問題，包括學童人物面目醜陋，有些還跟蒙古症兒童相似；多處出現學童的衣著帶有美國國旗的星條圖案；女學童在跳繩時短裙「走光」；男學童在多處有性暗示畫面；有男學童在遊戲中雙手抱住女學童胸部；有父親的手放在女兒臀部下；以及國旗五星倒掛，等等。

上述教科書的插圖，有些指控諸如學童的美醜，是審美問題，以至跟蒙古症面貌相似，可能是言人人殊；女童走光，可能是無心之失；但有關性暗示的指控，則是十分明顯的，至於男童抱住女童胸部以及父親的手擺放在女兒敏感部位，這是不容有失的，應該極為小心，防止傳遞不健康和不良意識，有關國旗的正確圖式，很難想像在政治敏感的國家，竟然會有設計者、畫工、編輯、審核，以及10年來使用該教材的教師，都沒有察覺。

教育對於培養人才極為重要，教科書是教育的重要組成部分，國家對於教科書的選材、編訂、審核及監督，有一套完整的政策與規定。教育部頒布的《全國中小學教材目錄》是出版社編製教材的指引，而《中小學教材選用管理辦法》，則是教育部門選用教材的規定，要求主管單位成立「教材選用委員會」，成員包括教育局官員、課程專家、中小學校長和優秀教師，其中一線教師必須佔一半或以上。經過研議後投票，三分之二成員以上同意方決定選用何種教材，選定的教材要上報省級教育廳，經過公示無反對意見後，報中央教育部備案。而教育部有責任「定期對教材選用工作進行專項檢查」。這套制度從如何執行到監督，都有具體條文規範，應該說是十分完備的。

有資格參與編製教科書的出版社不多，人民教育出版社的教科書更佔了全國教科書的半壁江山，理應秉持嚴格認真的態度。目前暴露的問題，出版社難辭其咎，而且在插畫委託專家設計與畫工方面，被指有利益輸送嫌疑。人民教育出版社對此「深感自責與內疚」，承諾重新設計和出版，趕在下學期供應全新的版本。

教材選用委員會敷衍塞責

教育部徹查不查下屬部門

「教材選用委員會」應負更大責任，這些官員、專家和教師，他們在投票通過前，是只看插畫的學童有沒有佩戴紅領巾嗎？對於不良意識的內容都視而不見？制度本身或許沒有漏洞，但在執行過程中，投票是否都是形式主義的走過場？所謂研議，是否都是敷衍行事，或者聽從長官意志，成員沒有機會充分表達意見？

最大的責任在於教育部，該部是全國教育政策的最終責任人，下設有教材局，負責「組織專家研製課程設置方案和課程標準，制定完善教材建設基本制度規範，指導管理教材建設，加強教材管理資訊化建設」。具體的執行單位是教材審查管理處。他們對於已經使用10年的問題教材，一直沒有發現問題，也沒有履行監督和審查的責任，則是板上釘釘的錯誤。

教材局2022年的重點工作計劃，絕大部分的篇幅在於如何履行中共的教育方針與政治目標。既然這麼重視政治，緣何在過去10年，對於教材插畫、國旗圖式不正規的問題，卻一直置若罔聞，這不是政治錯誤嗎？至於今年重點工作關於「編好用好精品教材」，計劃出台教材遴選辦法、教材審核認定辦法等配套措施，是否能夠兌現，人們自然也會存疑。

教育部在問題教材傳得沸沸揚揚之後，初而宣布要求人民教育出版社全面整改，並全面排查全國教材，這是官僚機構在處理任何激起重大民憤事件的標準套路，雖不能說是敷衍了事，但顯然沒有足夠的重視。教育部兩天後再發聲明，表示將成立調查組徹查，對違紀責任人嚴肅追責問責，絕不姑息，並承諾將調查和處理結果及時向社會公布。教育部的調查結果如何，不妨拭目以待，但宣布沒有表明調查對象是否包括教育部的教材局，則有欠公允。

十年樹木百年樹人，教材對孩童身心成長影響長遠，不良意識教材潛移默化荼毒青少年，影響更加深遠。現時被發現的是小學數學科的插畫，是否只是冰山一角，尚待調查，相信教育部對此會認真對待，但沒有被處理的是整個審批和監督機制沒有發揮應有的功能，教育部現時的「徹查」，不可能杜絕今後類似情况不會重複，這才是不能接受的部分。

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