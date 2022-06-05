社評：王毅太平洋島國行 中國外交近交遠攻

美英澳紐傳統後院

近年對華關係加深

太平洋島國多是英聯邦成員，一些國家二戰中曾為日軍佔領，戰後又被美國「託管」，加之鄰近夏威夷、關島，多國還與美國有軍事協議。這些島國地理上與澳洲、新西蘭相鄰，在政經及安全上對兩國有特殊倚賴。中國於上世紀70年代中始與島國建立關係，區內14島國中，目前仍有4個台灣的邦交國。而所羅門群島和基里巴斯兩國，2019年才與台灣斷交。

雖然中國與太平洋島國相距遙遠，大小懸殊，10個邦交島國中最大的巴布亞新幾內亞人口才不足900萬，其他皆為蕞爾小島，無一人口逾百萬，但中國與他們的關係卻發展蓬勃，數十年間在當地落實近500個成套項目、技術援助、物資援助和優惠貸款項目，協助建設道路、橋樑、碼頭、醫院、學校、體育館等基礎設施；中國向其中8國派出醫療隊，惠及當地數十萬民眾；10國均簽署了共建「一帶一路」備忘錄；近30年，10國對華貿易額增加30多倍；新冠疫情前，島國每年吸引近10萬內地遊客；疫情爆發後，中國向島國提供了多批疫苗以及抗疫物資。所以王毅說，中國不是今天才來到該地區，而是島國多年的「老朋友」，雙方關係快速發展也非「橫空出世」，而是「水到渠成」。

對中國而言，發展與太平洋島國關係，初期或是看中當地廣闊的海域、豐富的漁業資源，後來慢慢變成海峽兩岸的外交戰場；而該區的地理位置，也成為太空追蹤監測的最佳選擇，每當中國發射重要的衛星、飛船等航天器，遠望號科考船都巡弋當地海域。1996至2002年間，基里巴斯曾設有中國首個海外太空監測站。現在，當美國推動「印太戰略」，美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美防禦協議（AUKUS）都劍指中國之際，加強與太平洋島國的關係，對中國更具戰略意義。

出訪之前，王毅就曾點名批評美國的「印太戰略」，指其「不僅想抹去『亞太』的名稱，抹去亞太地區行之有效的區域合作架構，還想抹去幾十年來地區各國共同努力創造的和平發展成果和勢頭」。中方發布的與太平洋島國發展關係的「立場文件」寫明，「維護以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系，支持南太平洋無核區建設」。矛頭直指英美協助澳洲建造核潛艇之舉。

太平洋島國雖然不願被稱為澳洲的「後花園」，但對於可能被捲入中美澳之間的衝突亦心存忌憚。所以，儘管島國對防範氣候變化、海洋治理、公共衛生等非傳統安全威脅確有需求，但與中方推進安全合作仍十分謹慎。在美國、澳洲強力介入下，密克羅尼西亞等國，對通過中方的聯合聲明草案較為抗拒。對此，中方亦表現出戰略耐心，認為「這是一個持續討論的過程，並非每次會議都要發表共同文件」。王毅一方面澄清，所謂中國將在島國增加軍事存在，「完全是虛假信息」；另一方面也安撫區內大國澳紐，稱中方同島國的合作，不針對第三方，也不尋求排他權利，更反對零和博弈，願同澳、紐加強溝通，「開展更多三方合作」。

中方保持戰略耐心

針對印太安撫澳紐

儘管如此，拜登與新西蘭總理阿德恩在華盛頓會晤時，兩人均表達對中國與所羅門群島安全協議的擔憂。澳洲新外長黃英賢上任伊始，就與王毅同時出訪3島國，抗衡意味明顯。

近期，面對美方對周邊東盟國家展開的外交攻勢，中國除了加強睦鄰固邊外，還採取主動出擊的遠攻外交，以展示中國的全球影響能力。在出訪太平洋島國之前，王毅連續與烏拉圭、厄瓜多爾、尼加拉瓜3個拉丁美洲國家外長通電話，就發展中拉關係闡述中方立場和觀點。中國軍方10日前罕見地舉辦非洲「幾內亞灣（Gulf of Guinea）安全形勢」專題視頻研討會，海軍司令董軍在會上作主旨演講，幾內亞灣周邊國家的海軍、海岸警衛隊將領及有關地區組織負責人與會，顯示中國的軍事觸角首度伸延到大西洋海域；王毅巡訪太平洋島國，不過是這種遠攻外交的又一次展示而已。

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