社評：尊重歷史事實 還原六四真相

愛國民主運動

不應暴烈鎮壓

對香港、內地以至國際社會而言，1989年是重要歷史分岔口，就在北京六四事件發生後數月，柏林圍牆倒下，東歐變天。兩年多後蘇聯解體，冷戰結束，經濟全球化時代來臨，中國逐步走出六四後西方的制裁孤立，以改革開放迎上全球化潮流，短短20多年間，一躍成為全球第二大經濟體；香港方面，六四事件某程度塑造了之後30年本港政治生態，港人對平反六四的堅持，甚至成為香港與內地的一條情感紐帶，跟兩地經濟民生融合，同樣發揮着扣連作用。

三十年河東，三十年河西。這幾年世界大勢，令人覺得歷史發展有若鐘擺。美國擔心「世界一哥」地位動搖，動員西方盟友遏制中國；美俄之間的長期戰略矛盾白熱化，俄烏戰爭是一次地緣政治攤牌，世界格局彷彿回到冷戰時代，美國加緊操作人權牌，要給中國貼上「反派」標籤，北京則反指美國自身劣迹斑斑，無資格做教師爺。國際形勢急轉，香港亦迎來了政治生態巨變，維護國家安全是頭等大事，必須與外部政治勢力劃清界線，然而內外政治形勢變化，並不影響要求平反六四的正當性和必要性。

八九民運源於原總書記胡耀邦逝世，當時正值改革開放新舊思維激盪，官倒貪腐嚴重的時期，胡耀邦一生為民，兩袖清風，思想開明，與當時官場對比鮮明，其死訊在社會引起巨大迴響：北京民衆、工人自發到天安門廣場悼念胡耀邦，藉此表達對官倒貪腐和物價飛升的不滿；其後學生加入，事態演變至靜坐、集會、遊行等，訴求轉為爭取政治民主，全國許多省市都有民衆響應，發展成為一場波瀾壯闊的全國運動，這些歷史事實在在說明，其本質是一場愛國民主運動，六四事件是可以避免的悲劇，當局以暴烈手段鎮壓，不少死者家屬至今仍耿耿於懷，平反六四是要撫平歷史傷口，讓死者安息，讓家屬釋懷。

近年權力當局常強調，中國政府對「上世紀80年代末的那場政治風波及相關問題早有定論」，強調沒有穩定就不會有發展，中國所走的道路完全正確。這些年，國家發展成績斐然，全面脫貧更是重大成就，歷史意義非凡，事實證明西方模式並非唯一發展楷模，所謂「歷史終結論」站不住腳，然而就算國家走對了路，當局仍然應該直面歷史，包括過程中曾經犯下的錯誤。

聆聽諍言還歷史公道

民族復興之路更自信

回顧這33年歷史，權力當局對於八九民運及六四事件的官方定義，並非一成不變，由初時定性為「反革命動亂」，到後來含糊地稱為「政治風波」，字眼上的淡化，說明修正調整空間是存在的。當年與六四事件有關的決策者多已作古，又或淡出權力圈。過去10多年，先後有當年核心人物在境外出版回憶錄，就六四事件講述他們的版本，各人說法不一，甚至有互相矛盾之處，誰的說法準確，單憑現有資料，無從判斷。八九民運期間，權力當局內部對於如何看待及處理事件，明顯存在路線和意見分歧，不同的路線，可以導致不同的結局。圍繞八九民運的很多史實，至今尚未完全公開，還原六四真相是權力當局的責任，不管拖延多久，終歸要處理。

中共不是沒有糾正自己錯誤的傳統，文革後，鄧小平、胡耀邦平反了大量冤假錯案，糾正了「大躍進」和「反右」的錯誤，更否定了由毛澤東親自發動的「文化大革命」。若不是當時領導層衝破保守勢力阻撓，勇敢地否定「文革」，也不會有後來勢如破竹的改革開放大好形勢。近年國家發展有成，當局強調要有制度自信、歷史自信，全力朝發達國家之路邁進，樹立國際領導權威、構建人類命運共同體，硬實力軟實力當然不可少，惟歷史瘡疤一日未消，外部敵對勢力就有攻擊話柄。世界不需要假借人權搞政治操作的教師爺，但權力當局應該多聽諍言。平反六四還歷史一個公道，民族復興之路，可以走得更自信。

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