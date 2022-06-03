社評：金融安全納日程 防禦工事早籌謀

美元金融「武器化」

聯匯制度惹討論

今年2月，俄烏戰爭爆發，華府以前所未見的手段，包括將俄國銀行逐出國際美元結算支付系統，以及凍結俄國央行在美國的數千億美元外匯資產，欲置俄國於死地，相關舉措實際已非「常規」制裁，而是「核彈級」的金融戰爭行為。美國恃着美元霸權以及在國際金融秩序中的優勢，將美元及金融「武器化」，不少國家都在思考一旦面對金融戰爭衝擊，有何方法應對。

中國是全球最大貨物貿易國及外匯儲備國，近月內地不少聲音關注國家外匯儲備遭凍結的風險。在香港，有關金融安全的討論，近月亦明顯增加，候任特首李家超政綱，提出要以「底線思維」，在金融等不同領域設定預案，至於坊間亦有不少議論，有人主張改變聯匯制度，與一籃子貨幣而非單單與美元掛鈎，有人主張減持美債，以及將部分外匯儲備轉為土地儲備，等等。

當下中美鬥爭愈發尖銳，香港是國家一部分，並非西方陣營一員，必須有最壞打算，思考如何應付金融戰爭，及早部署，鞏固防線，然而金融安全是非常複雜的議題，涉及很專門的知識，禦敵部署亦不能想當然。內地著名金融家、中國銀行前副行長王永利最近撰文指出，人行3萬億美元外匯儲備，目前以美元、歐元等發達國貨幣為主，並且主要存放在貨幣發行國，有其歷史背景及結構因素，因應資產凍結風險，適度調整央行外匯儲備規模和結構是合理的，然而外匯儲備是穩定匯價、對抗外圍金融風暴的重要手段，強調高流動性，不能將之與財政儲備混淆，大規模投放於低流動性的投資；考慮到貿易結算即時需要，以及市場條件制約，一下子大規模轉移在美資產、大舉減持美債改持黃金，現實未必可行。這些問題，香港同樣要面對。

香港奉行聯匯制度，港元與美元掛鈎近40年，行之有效的一個重要前提，是國際環境相對和平穩定，中美關係主旋律是合作，香港作為東西方經濟橋樑，聯匯制度有助香港發揮貿易金融中介角色；可是現在的情况，明顯已偏離了原有軌迹。聯匯制度前路討論再起，李家超4月時曾說，聯匯制度現階段看不到需要改變，但會全面審視風險。中證監前首席顧問、證監會前主席梁定邦接受本報專訪，認為以香港目前經濟結構，加上人民幣尚未自由兌換，港元除了掛鈎美元之外，並無太多可行選擇，「暫時變不到」，惟一旦美國以類似制裁俄羅斯的方式制裁香港，港元可直接轉掛人民幣，屆時人民幣可透過香港離岸市場自由兌換。

金融戰爭非傳統風暴

港府中央協商築防線

過去數十年，聯匯制度之於港人，猶如經濟定心丸，倘若港元突然不再與美元掛鈎，心理衝擊當然巨大，惟有理由相信，突變的出現，很可能是世界發生了驚天動地的黑天鵝事件，也許是中美開戰、美國經濟爆煲，又或華府以某種形式禁止香港銀行使用美元等，屆時世界格局和國際金融秩序，將跟現在截然不同，現在看似是「天塌下來」的改變，到時很可能顯得順理成章。

人民幣在全球外匯儲備所佔的比重，近年雖見增加，實際仍只得數個百分點。另外，目前人民幣離岸資金池規模很小，境外用途待拓，「數字人民幣」亦未成氣候。以這樣的步伐看，人民幣國際化道路仍很漫長，然而一旦驚世黑天鵝出現，帶來的將是根本範式轉移，顛覆秩序式的巨變，將如大洪水般急淹過來，而非目前所見的細水長流式緩慢演化推進。正如梁定邦所言，當華府去到封殺香港使用美元這一步時，國際格局相信已面目全非，分裂成美元及非美元世界。換言之，美元無法再主導世界，不排除屆時人民幣在一些地區才是最重要的外匯貨幣。

以往本港政府官員談金融穩定，主要針對市場風險，重點在於鞏固提防應付金融風暴，預留足夠彈藥支持港匯，確保銀行體系穩健。然而金融風暴與金融戰爭，性質並不一樣，金融堡壘防洪防風做得再好，倘若地動山搖，根基遭撼動，一樣會垮塌。金融戰爭再非難以想像的天方夜譚，需要的不是防波堤，而是地堡防空洞，港府官員不能以傳統防範金融風暴的思維處理問題。香港是國家一部分，金融安全無法切割，港府應就金融安全問題，多跟中央財金高層協商協調，制定全面防衛策略，除了要有針對各種極端事態的應對預案，港府亦應研究，未來一段時間可以如何強化防線。加緊推動離岸人民幣市場發展，增加人民幣在外匯儲備的比重，逐步減持在美資產，現在就要籌謀。

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