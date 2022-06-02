社評：海鮮舫保育知易行難 不可持續勉強無幸福

珍寶海鮮舫移走在即

保育活化維修成本高

珍寶海鮮舫由著名商人何鴻燊和鄭裕彤投資興建，1976年建成。就像鄰近的海洋公園一樣，海鮮舫見證了香港社會變遷，盛載了不少集體回憶，惟近年經營環境愈來愈艱難。2020年3月，海鮮舫不敵新冠疫情而結業。同年11月，《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，將南區變成宜居、宜商、創意及消閒玩樂地帶，8個重點項目，包括海洋公園重生方案、活化珍寶海鮮舫，以及發展水上運動中心等。

當時政府表示，海鮮舫的業主同意將它無償捐給海洋公園，當局將推動園方和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫成為南區歷史文化旅遊景點，只是事與願違，海鮮舫持有人「香港仔飲食集團」本周表示，海洋公園未能找到第三方機構營運，隨着該船海事牌照本月到期，公司將把海鮮舫移離香港，同時繼續尋找新經營者。7名立法會議員聯署去信政府，希望當局保留海鮮舫，行政長官林鄭月娥則表示，政府不擅長營運此類場所，一開始已表明無意斥資直接營運，如果海洋公園及海鮮舫業主找不到解決方案、活化計劃實際無法執行，政府不會投入大量公帑勉強為之。

1970、80年代，珍寶海鮮舫盛極一時，中式傳統設計，富麗堂皇裝修，猶如海上明珠，結合漁港風情，本地客川流不息，西方遊客亦慕名而來，是太平山頂以外另一必遊景點。若說「香港仔食海鮮」是當年時尚潮流，珍寶海鮮舫則是這個飲食產業鏈的中心，養活很多人，然而世界在變，香港亦在變。隨着社會富裕起來，世界各地珍饈佳餚雲集，「香港仔食海鮮」再不如當年般馨香；踏入21世紀，本港旅遊業已變成以內地客為主，西方遊客要領略中式「異國風情」，大可直接到內地旅遊。海鮮舫沒落，有其歷史背景及結構因素，疫情是最後一記致命重擊。以保育方式轉型活化，理論上是一條出路，只是實際難度明顯比想像大。

「躍動港島南」或需調整

海鮮舫交新政府定奪

有別於一般歷史建築保育項目，海鮮舫嚴格而言是一艘躉船，縱然有個人或機構願意斥資裝修活化，之後每年還要投入巨額維修保養開支，確保船舶安全；將海鮮舫拖往岸邊，作為固定設施活化，首先得找到大型泊位長期停靠，現實同樣困難重重。海鮮舫業主決定將它移離香港維修存放，主要原因正是本港沒有泊位，以及維修保養成本不菲。海洋公園財困，需要斬件分拆救亡，能否起死回生仍是未知之數，前路茫茫自身難保，無意背負營運活化海鮮舫這個大包袱；園方物色第三方機構營運海鮮舫無果，反映物色對象同樣懷疑活化計劃是否可行。

海鮮舫是「躍動港島南」計劃一部分，倘若海鮮舫就此告別香江，一去不返，對整項計劃必有影響，可是這不代表政府必須不惜工本接手活化計劃。世上沒有不能調整的發展規劃，如果找不到可持續的方式保留海鮮舫，勉強亦無幸福。當然，政府面對議員、業界及一些市民希望保留海鮮舫的呼聲，決定放棄活化計劃前，可以先讓各方審視是否尚有其他活路。

特區政府換屆在即，新班子可能有新想法新構思，海鮮舫去留，可交由下屆政府處理。當局可考慮以短期通融方式，暫時豁免海鮮舫的3年牌照續期規定，毋須業主急急移走海鮮舫，待新政府上場，再由新設的文化體育及旅遊局，與相關持份者及議員等商討，看看有沒有實際可行的處理方案，有沒有機會找到「白武士」拯救。如果「計過數」後發現財政不可持續，又或通融限期屆滿仍無法找到「白武士」，屆時決定放棄，亦會較易得到各界諒解。當然，是否接受此一特殊安排，決定權在海鮮舫業主手上，如果業主不想再拖，寧可引刀成一快，外界亦不能勉強。天下無不散之筵席，海洋公園重生方案，如果證實行不通，始終要放棄；處理珍寶海鮮舫，道理亦一樣。

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