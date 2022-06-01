社評：小撮人不合作礙復常 酒吧防疫有責莫推搪

酒吧接連爆疫情

恐礙下階段放寬

3月下旬，政府提出復常路線圖，分3階段放寬社交措施，首階段於4．21開始，包括恢復晚市堂食、重開美容中心等處所，次階段於5月陸續推出，包括放寬食肆入座及每枱人數、重開酒吧及夜店等高風險處所。根據復常路線圖，第三階段放寬料於6月下旬落實，各類處所的營業時間及入場入座人數限制將全面放寬，原則上只保留疫苗通、安心出行、口罩令等規定。疫情折騰多時，社會上下皆渴望早日復常，解除絕大多數社交距離限制，首兩階段放寬順利落實，然而第三階段能否如期展開，卻出現暗湧。行政長官昨天表示，因應近日出現酒吧感染群組，未必會在6月下旬落實第三階段放寬。

酒吧5月19日起復業，不出數天即爆出疫情。中環兩間酒吧分別出現大型群組感染，至今累計約有60宗感染個案，其中一名感染者是中學籃球教練，目前已知該所中學有多名學生感染，全校要暫停面授，改上網課。衛生防護中心表示，暫時未能確定兩間酒吧爆疫有關連，惟資料顯示，事發當晚兩間酒吧同時段各有約700人次到訪，鑑於酒吧環境容易傳播新冠病毒，情况需要密切留意。當局向上千人發出強檢通知，限期屆滿後，兩間酒吧仍各有過百人未做檢測，不排除部分人已將病毒傳開，對未打夠針的市民構成威脅。

當然，社交限制是否要收緊，始終要看客觀數據。政府昨天公布的新增感染個案，反彈至300多宗，幅度尚算有限。觀乎污水檢測、圍封強檢、重症住院等其他指標，暫時亦無證據顯示疫情顯著反彈。根據當局說法，現有400多名新冠病人在公院留醫，危重個案少於20宗，昨日進入深切治療部有4宗，反映本港現時的防重症屏障大致穩固，除非情况急轉直下，否則毋須重新收緊防疫措施。不過本港目前仍有數十萬長者及兒童未打夠針，第三針方面，隨着疫苗通行證要求昨起提高，近日打針人數顯著上升，惟3針率仍只得57%左右。相比之下，新加坡早前大幅放寬社交限制，當時3針率已超過七成。星洲復常經驗，值得香港參考。谷針補針加強防重症屏障，香港仍需要加把勁。

社區有傳播鏈，社交措施放寬，疫情反彈是意料之內，可不等於各界可以無視防疫。當局必須從嚴執法，遏止亂象。按現行防疫規定，酒吧最多只可容納處所容許人數的75%，並且禁止現場表演及跳舞，可是有證據顯示，兩間爆疫酒吧事發當晚幾乎人人脫下口罩，其中一間酒吧更邀來DJ上台「打碟」，不少人在場跳舞，亦有客人不戴口罩到處走，與他人有密切接觸。另外，一間涉事酒吧容納上限約為300人，比照衛生防護中心掌握的700人次入場，難保沒有違規。

防疫亂象一籮籮

政府須加強巡查

業界辯稱，防疫規例存在所謂「灰色地帶」，政府之前沒有主動解說細節，有業界人士主張，打碟DJ是酒吧從業員而非表演者，有人更稱部分酒吧沒有專門劃出跳舞區，客人站在枱與枱之間，身體有動作，難界定是否「跳舞」，云云。法規定得再仔細，亦難註明每一具體場景狀况有否違例，如有爭拗應交由法庭處理。政府事前解說，當然可以做得更好，可是業界如有懷疑，事前亦可主動向政府查詢。今次事件揭示的問題，究竟是法律存在「灰色地帶」，還是有人心存僥倖鑽空子，值得商榷。

第三階段放寬如果推遲，將妨礙主要做宴會或消夜的食肆復常，惟亦有飲食業代表說，寧可放寬步伐睇定一些，都不希望疫情反覆又要收緊現行措施。病毒不會「揀人」傳播，小撮人不合作，危及他人，影響集體，全社會無奈付出代價，然而社交限制之存在，目的不是「賞善罰惡」，而是遏阻、減慢病毒在社區擴散，倘若下階段社交措施放寬步伐，不幸受到酒吧等群組感染情况所影響，真正要負責任的，應該是那些無視防疫的違例者。現時距離6月下旬尚有時間，只要各行各業做好防疫本分、未打夠針的市民趕快接種，鞏固現有防重症屏障，如期放寬並未絕望。自律不足唯有他律，政府必須加強巡查酒吧、食肆等處所，確保經營者有切實遵守防疫規定。

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