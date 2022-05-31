社評：中央港人有共同期望 改善民生要見新氣象

一國兩制進入新時代

由治及興還看新特首

李家超5月初當選行政長官，國務院早前舉行全體會議，正式任命他為第6任特首，這次李家超赴京接受國務院委任狀，餘下有待完成的程序，就是7月1日正式宣誓就任。李家超此行除了接受任命狀，亦是首度以候任特首身分，獲國家領導人接見，下屆政府班子人選，料屬討論內容之一，外界相信李家超返港後，新班子便會敲定，立法會6月通過政府架構重組方案後，具體人選即可公布。

一國兩制下，行政長官既向中央負責，亦向香港負責。中央任命程序，體現了特首「雙負責制」向中央負責的部分，國家主席習近平和國務院總理李克強昨天的公開發言，除了表明對李家超的信任和支持，同時重申了中央對港原則，以及對下屆特區政府的期許和要求。

反修例風暴過後，中央先是制定《港區國安法》，之後再修改特區選舉制度。對中央而言，辦好「三場選舉」，即選委會、立法會及特首選舉，是具體落實愛國者治港的重要進程，任命李家超為特首，標誌這一過程正式完成。習近平昨天表示，香港在中央、特區政府及各界努力下，已實現「由亂到治」的重大轉折，現正處於「由治及興」的關鍵時期，相信新一屆特區政府施政「一定」會展現新氣象，香港發展也「一定」會譜寫新篇章。這兩個「一定」，當然不是必然，一切還看新政府交出什麼成績。

一國兩制是矛盾統一體，長期以來，部分人都將着眼點放在矛盾方面，然而隨着香港內外政治環境劇變，若要往前行謀發展，社會上下必須重新思考香港與中央關係、如何謀求最大共同利益。香港步入政治新時期，中央再三強調， 一國兩制行穩致遠，需要落實中央全面管治權，並與保障特區高度自治權有機結合。新一屆政府有份塑造這個有機結合，處理得好可令兩者相輔相成，避免過度側向一邊。

對中央而言，愛國治港者剛獲貫徹落實，有待進一步鞏固；面對國際複雜形勢，特區維護國家安全，更無半分妥協空間。雖然兩位領導人昨天未有公開談及國家安全的工作，然而特區政府在相關方面肯定不會放鬆。習近平昨天表示，新選舉制度為建設香港打開良好局面，必須長期堅持，意味未來一段長時間，政改不會重新提上議事日程。中央期望特區政府把握眼前良好局面，致力提升治理效能，發展經濟，改善民生，這跟港人的期許，明顯是一致的，特區政府的責任，就是將中央和市民的期許和要求化為現實。

中央特區共塑一國兩制

新政府須打破利益樊籬

世界格局愈來愈壁壘分明，香港難再左右逢源，必須認清自身定位，融入國家發展大局，配合國家所需，發揮香港所長，將是未來大勢所在。回歸初期，中央對香港採取放任不管態度，香港社會亦普遍以區隔心態看待一國兩制，然而這種「消極模式」已經一去不返。新時代的一國兩制，強調的是相互促進、積極融合，特區政府更加需要積極作為，不能被動等指示等運到。

香港融入國家發展大局，並非單向過程，而是契合互補，有些事情可以由中央促進支持，發展國際科技創新中心是其中一例，然而更多事情必須靠特區政府自己做好，解決土地房屋問題、告別劏房籠屋、改善醫療安老服務、提升國際金融中心地位、促進社會向上流動，全是特區當局責任。

政治鬥爭內耗、官僚因循僵化、既得利益掣肘，這三項因素，長期困擾特區管治。現在香港政治生態已變，行政立法關係不再劍拔弩張，行政主導得以強化，李家超強調提升管治效率、施政以結果為目標，倘若民生工作依然做不好，就是特區政府的問題。中央和香港公眾都期望，治港者有魄力打破妨礙民生改善的各種利益樊籬，新政府在這方面必須展現新氣象，如果做起事來仍是畏首畏尾，空談長遠願景，政策舊酒新瓶，處處向既得利益傾斜，除了有負中央所託，公眾亦不會「收貨」。

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