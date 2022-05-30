社評：熔斷機制可檢討 食肆防疫莫馬虎

食肆酒吧群組感染

防疫粗疏掉以輕心

第二階段社交措施放寬，落實至今個多星期，衛生署公布的新增感染數字，並無重大變化，大致每日200多宗。當然，有關數字能否準確反映社區疫情，存在疑問，不排除愈來愈多人快速測試陽性後不申報。

第五波疫情，全港數百萬人遭Omicron病毒感染，康復後皆有抗體，加上疫苗接種率首針超過九成，完成兩針者亦逾八成半，防重症死亡屏障短期大致穩固，惟畢竟仍有數十萬長者幼童未打夠針，最近社區陸續出現一些較大規模的群組感染，涉及食肆、學校以至復業不久的酒吧。過去一周，至少有兩間酒吧爆發群組感染，有顧客為中學兼職籃球教練，將病毒帶返學校，已知多名學生感染。酒吧環境容易傳播病毒，食肆爆疫暴露的亂象，亦值得關注。

上環食肆星月樓本月初出現群組感染，至少70多人染疫，化驗顯示女廁抽氣扇和男廁各有一個環境樣本，對新冠病毒呈陽性。政府上周派人到場，視察抽風系統，發現通風相當差，令人質疑店方是否已將防疫拋諸腦後。調查顯示，爆疫當天星月樓鮮風量非常低，每小時換氣量少於1次，遠低於每小時6次規定，不符要求。調查人員懷疑，當時鮮風機很可能無開啟，由於鮮風機操作指示燈藏在天花板，即使無啟動或故障，員工亦難察覺。

另外，當局還發現，星月樓男廁與女廁的抽氣扇，竟出現低級接駁錯誤，抽風方向調轉了，由原本抽風出室外，變成把風送入室內。即使不談防疫，如此調轉抽風方向，本身已很不衛生。調查小組成員直指，食肆通風系統及空氣淨化設備，不應該只是裝門面交差了事，正正道出問題的關鍵。

當下市民光顧食肆，必須掃描針卡，證明打夠針，理論上就算在食肆感染，重症風險不大，可是疫苗不防感染，中招者可以在另一場合，將病毒傳播給體弱或未打齊針的人。食肆就有責任遵守防疫規例，保障食客健康，不能搞形式主義走過場。飲食業代表常強調，業界重視防疫，然而過去一再有爆疫食肆抽風換氣不到位，現在疫情放緩，會否有更多食肆對防疫掉以輕心，當局需要密切留意。

最近另一個較受關注的食肆感染群組，來自太古城一間快餐店，原因是涉及更新型的Omicron變異株BA.2.12.1，病毒疑由一對美國返港夫婦帶入，近日灣仔已出現源頭不明個案，不排除正在社區擴散。涉事夫婦抵港後完成7日強制檢疫，第12日才在社區確診，之前到過不同食肆及地區。這款新變異株，比之前在港肆虐的Omicron病毒株傳播力更高，但嚴重度似乎沒有增加，亦無重大基因變異，有專家相信，以現時本港的Omicron防重症屏障，可以有效抵禦，短期大爆發風險未必很高，事態發展有待觀察，惟這次BA.2.12.1流入社區傳播，卻再次令人關注外防輸入問題。

外防輸入難盡棄

檢疫隔離慎保持

日韓最近走上復常之路，準備放寬旅遊限制，逐步向外國旅客重開大門。日方與港府磋商後，同意讓香港旅客參團到訪，毋須隔離檢疫，有本地旅行社即時推出為期15天的旅行團，預計高達4.5萬元的團費，成為茶餘飯後話題。有意見認為，港府可考慮進一步放寬抵港檢疫限制，推動客運及旅遊業復常，即將卸任特首的林鄭月娥則表示，現階段不會再放寬外防輸入措施。

現時本港主要外防輸入措施，包括航班熔斷機制，以及指定酒店隔離7天。航班熔斷機制一大目的，是控制輸入個案數量，以免檢疫隔離措施不勝負荷。政府昨天宣布再放寬熔斷門檻，「兩度觸及」才熔斷。經過第五波衝擊，本港檢疫隔離設施已顯著增加，若能保證檢疫酒店房間充足，安排抵港者入住隔離，現階段可以考慮暫停熔斷機制。這對於航空公司恢復穩定航班服務，有其好處，至於是否縮短甚至豁免檢疫隔離，則要認真想清楚。

美國抵港夫婦個案說明，7天酒店檢疫並非真的零風險，政府昨天提出「抵港第9天額外再做強檢」，正是為了加強把關。當然，如果新冠病毒再無更厲害變種、全港市民人人打夠針，進一步放寬檢疫隔離要求，對疫情影響理應不大，但全球疫情大流行未完，誰敢保證不會有更厲害的變種病毒？回港7天指定酒店檢疫，確會影響市民報團外遊意欲，可是回顧過去兩年半各地外防輸入的經驗，知道出現高傳播力病毒變異株後才從嚴把關，每每已是太遲，病毒已然流入。就算不考慮先與內地還是與外地通關這一經濟民生政治問題，單論防疫，現在變相放棄外防輸入，是否明智，需要好好考慮。

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