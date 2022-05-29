社評：穩經濟首要穩信心 振消費不能損安全

李克強定本季低目標

助企業穩就業保民生

內地網上流傳的李克強講話紀錄顯示，他對經濟形勢的判斷極為嚴峻，稱當前的經濟困難，在某些程度上「比2020年疫情嚴重衝擊時還大」，經濟增長「有滑出合理區間的危險」，穩定增長「刻不容緩」。而他立下的目標就是：努力確保第二季經濟實現正增長。相較於《政府工作報告》提出的5.5%的全年經濟增長目標，這一目標可說十分低，但能否實現仍未可知。

對於當前的經濟形勢，朝野都認為是信心問題，由於疫情衝擊，經濟活動減少，企業經營受影響，居民收入下降，於是對未來預期轉差，企業和個人都傾向「躺平」，既不投資亦不消費，導致存款上升，貸款減少。4月份社會融資增量腰斬，按年下跌51%，新增人民幣貸款下跌56%，新增中長期貸款跌60%，創2013年以來同期的最低值，居民貸款更歷史罕見地減少2170億元（人民幣，下同）。

國務院推出的一攬子措施，多集中在保市場主體（企業和商家），例如增加退稅額1400億元，令全年企業退稅額達26,400億元；重點資助餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸五大特困行業，准其緩繳社保費（強積金）的公司應繳納部分；將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍，支持銀行延期還本付息，支持業主降低或緩收租金，央行還針對中小微企及個體戶，推動「敢貸願貸能貸會貸長效機制」，全面降低放貸門檻。

措施背後的目的是透過保企業來穩定就業，因為今年內地有破紀錄的1076萬名大專畢業生走向社會，4月份16至24歲的青年失業率高達18%，較歐美國家還高。當局加大擴崗補助，鼓勵企業吸納高校畢業生之餘，重提「推進平台企業合法合規境內外上市」，也是看到11大互聯網公司有逾百萬僱員，還關乎近千萬外賣騎手的生計。

在經濟大盤中，消費低迷最為顯著。4月商品房銷售跌四成，汽車銷售跌三成，餐飲業跌兩成多，連智能手機都連跌兩個多月……對此，官方的刺激舉措集中在樓市、車市以及大宗家用電器市場，多個城市放鬆商品房限購，杭州的樓市新政，降低二手樓限購門檻，一套房的免徵增值稅年限，5年變2年，符合條件的3孩家庭，可多一個購房名額，優先參與新樓攪珠；工信部組織新一輪新能源汽車下鄉活動，促進汽車、家電等大宗商品消費；深圳對新領牌符合條件新能源汽車，每輛最高補貼1萬元，並新增1000萬元「有獎發票」，促銷電子產品，按售價15%補貼消費者，每人累計最多2000元。同時，官方還擴大水利工程、道路、管網等基建規模，加快城市化步伐，提振投資，帶動農民工就業。

惟經濟學界對官方措施的成效不表樂觀，認為投資僅屬中間需求，只有消費才是最終需求，因此，穩增長的核心應該是穩消費。而穩消費的關鍵是財政政策擴張，其最優手段就是現金或消費券。有人主張仿效香港的電子消費券，並順勢推廣數字人民幣；有人算過一筆帳，向6億中低收入人口每人發放5000元，僅需3萬億元，規模小於今年政府新增專項債的3.65萬億元，也少於中央、地方財政合計財赤的3.37萬億元。

學界倡直接派錢

官方重安全發展

不過，中央高層對派錢始終心存顧忌，並非派系鬥爭在綁手綁腳。李克強解釋，由於中國太大各地發展不平衡，只能把有限的資金「用在刀刃上」保市場主體。對比國際上目前的高通脹，他慶幸兩年前疫情衝擊最嚴重時，未搞「大水漫灌」，沒有超發貨幣，令物價還在可控範圍之內，4月份的CPI僅2.1，加上夏糧豐收在望，穩經濟「心中還比較有底」。

事實上，中央高層對超發貨幣引發高通脹，進而導致人民幣匯率大幅波動的金融風險，一向高度警惕。這不僅關乎財政紀律，更關乎高層對所謂「中等收入陷阱」的敏感，對「福利主義」的深惡痛絕。內地的消費低迷，既有受Omicron疫情衝擊的因素，又是多年來經濟結構的深層次問題，隨疫情緩解，或會有所好轉，但難望畢其功於一役。上月底中央政治局會議提出的3句口號，除「疫情要防住，經濟要穩住」外，還有一句「發展要安全」，這意味穩經濟不能以引發金融風險和犧牲國家安全為代價。

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