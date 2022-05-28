社評：美國拉攏盟友對華 競爭為名威懾為實

中國高科技迎頭趕上

美國霸主靠政策維持

布林肯這份表面上是遲來的對華政策宣言，據美國報章報道，實際上有一個更詳盡的版本，早在去年秋天已經形成，當中還包括這次沒有公開表達的部分，是要迫使中國遵守美國的規矩與協議。至於為何一再推延發表時間，不得而知，但昨天在華盛頓面向一眾外交官的演說，是在烏克蘭戰爭進入第三個月而戰事仍然膠着，布林肯才宣布，中國是「對國際秩序最嚴峻的長期挑戰」，足以讓美國「仍然聚焦」。因為中國是唯一具有重塑國際秩序的意圖，以及在經濟、外交、軍事和技術力量方面具備這樣能力的國家。

中國成為美國的頭號敵人，原因除了美國老生常談的在新疆違反人權、在香港破壞民主等等「惡行」，還有，中國要「成為全球創新和製造中心，以增加其他國家對其的技術依賴性，而後利用這種依賴性強加它的外交政策取向」。布林肯還指出，中國這種威脅是有能力實施的，因為美國科技研發經費佔國民生產總值的比例，過去位列全球首位，而今跌到第九，中國則從第八位攀升到第二位。美國「在太陽能板和電動車電池這些21世紀經濟的關鍵行業，我們不能變得完全依靠中國」，而且「美國工人損失了數百萬份工作」，這些都足以令美國喪失領導地位。美國不但要將中國比下去，還要在技術、氣候、基礎設施、全球衛生和包容性經濟增長方面贏得全球領先。

美國領導地位遇挑戰

協同盟國跟中國競爭

布林肯提出的對華政策是：「投資、協同、競爭」，即投資在國內的教育、科研、基礎設施等等，協同盟國與國際組織，跟中國競爭。這個通過競爭取得進步的策略，採取投資以及協同盟友的方法，並且歡迎中國在公平環境中競爭，乍聽不但無可厚非，甚至堪稱「君子之爭」。

美國若然在應對全球氣候變化，供應新冠疫苗給非洲國家等方面付出更大的投資，跟中國比貢獻，這對世界和平和發展，確實好事一樁。然而，美國所指的跟中國競爭，重點放在哪些方面？過去以及宣布將會採取的做法，真的是競爭嗎？

布林肯宣佈：「我們在削尖工具，以保護我們的技術競爭力，包括採用新的更有力的出口管制」。在特朗普時代，美國已經禁止華為參與美國的5G基建項目，並限制向中國出口高科技軟件和產品，現在提出更有力的出口管制，實際上是說，管制沒有最嚴厲，只有更嚴厲。如果只是在貿易政策層面出招，只是延續特朗普年代的政策，而布林肯這次宣布的策略，可能會過之而無不及。

美國近年頻頻派出軍艦到南海游弋，又在敏感時刻穿越台海，目的都是為了「秀軍事肌肉」，因為拜登總統指示國防部，要應對中國的「步調挑戰」（pacing challenge），意思是指中國的軍事步調，給美國帶來挑戰，美國必須要「保持軍事領先」。既然中國打破「和平步調」，布林肯宣布一個更為激進的策略，叫「一體化威懾」，具體的做法是，包括聯合盟國，「在常規、核、太空和信息各個領域努力，並且從相互加強經濟、技術和外交領域汲取更大力量」，意思就是在全方位和採取一切可能的手段，對付「中國從規模和範圍來說的挑戰，對美國外交構成前所未有的考驗」。為此，美國國務院還將成立一個「中國小組」，專門協調威懾的措施，並指示官員在執行時可以「迎頭相向」。

觀乎布林肯的講話，顯示無論從科技、經濟、外交以至軍事上，美國已經鐵了心要在全方位跟中國對抗。然而，在他的講話末段，又補上了一句「我們兩個偉大的國家沒有理由不能和平共處，共同分享和促進人類進步」。這些前後矛盾的話語，令人難以理解。其實，這種誇大矛盾和危機的嚴重性，威脅要採取極端嚴厲的手段，目的只是要中國就範，不要再挑戰美國在制定國際秩序規矩的領導地位，如果能做到，兩個國家是可以和平共處的。

中國外交部各級官員反覆聲明，中國無意挑戰或取代美國，亦沒有以超越美國為目標。雖然沒有具體說明以多少年為限，但請美國放心的用意十分明確。美國仍然將中國列為最大且長期的威脅，目的是要顯示美國的實力，足以統領歐洲、亞洲盟國，在應對中國帶來的挑戰，按照美國的規則和步調，採取一致的行動，企圖以此取得對付中國的更大成效。實際上能否真的威懾中國，只能拭目觀之。

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