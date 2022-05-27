社評：官僚苟且敷衍塞責 防治鼠患又見一斑

鼠患指數離地

未能反映實况

食環署為監察鼠患， 由2000年起，每年在公眾地方進行全港鼠患參考指數調查，在各區選定範圍放置鼠餌，統計鼠餌被老鼠咬囓的比率。鼠患參考指數共分三級，指數低於10%屬一級，表示鼠患「並不普遍」；指數介乎10%至19%為二級，鼠患「略為普遍」，食環署會加強防治工作；指數達20%或以上屬三級，表示鼠患「普遍」，政府各有關部門會成立聯合專責小組，展開防治鼠患特別行動，包括全面加強滅鼠、改善環境和潔淨服務等。當局強調，選定監察範圍都是易有鼠患、人煙稠密的地方。

2010年以來，全港整體鼠患指數一直在5%以下，2019年鼠患指數升見10年新高，也不過是4.2%；部分鼠患黑點，諸如北角、油尖旺、深水埗等舊區，鼠患指數也甚少破10%，遑論高見20%或以上，可是區內居民對鼠患的認知，明顯跟鼠患指數反映的情况有出入，若說鼠患「不普遍」或「略為普遍」，入夜後在舊區後巷或街市附近走走，便不應該經常見到老鼠三五成群。

近兩年食環署公布的鼠患指數跌幅顯著，去年降至3.1％，食環署形容滅鼠措施成效理想，可是由2018至2021年，政府每年皆接獲過萬宗鼠患投訴，數字未見明顯下降，反映很多市民並不覺得這幾年鼠患真有改善。關注鼠患人士常批評，食環署鼠患指數根本不反映實况，申訴專員公署最新報告，亦確認了此一事實，只是說法較為客氣。申訴署指出，老鼠繁殖力強，食環署每半年調查一次鼠患指數，容易出現數據滯後，建議署方更頻密做調查，然而這僅是問題一部分，若不切實改變官僚苟且作風，防治鼠患工作，難有脫胎換骨表現。

申訴署這次主動調查食環署滅鼠情况，顯示當局防治工作不到位，執行馬虎又苟且。老鼠嗅覺比視覺敏銳，調查卻發現，部分前線人員放毒鼠餌，沒有在包裝袋打孔散發餌香，有承辦商人員還聲稱，老鼠會自行扯開包裝袋食鼠餌，云云。申訴署形容情况為「對正確使用鼠餌的理解嚴重不足」，認為署方應加強前線及督導人員的培訓，然而敷衍了事的做事態度，也許才是真正問題所在，署方若無認真跟進監督，治鼠工作容易流於形式主義走過場，這類問題在政府部門中，可謂屢見不鮮。

防治鼠患，放置毒餌僅治標，衛生清潔才治本。街市及後巷是鼠患黑點，食環署自言有加強執管公眾街市清潔工作，但申訴署巡視個別街市，仍屢見衛生問題，包括收市後個別攤檔外垃圾堆積、溝渠旁佈滿雜物及肉食殘渣，絕大部分顯然是附近商販棄置。署方執法不嚴，往往只向違規租戶作口頭警告，衛生搞不好，鼠患必然來。政府放置的鼠餌，多為生番薯一類，倘若街市後巷處處有肉食渣羮，鼠群當然懂得擇食。毒餌不吸引，還要包得「密密實實」，老鼠噬咬少，鼠患指數自然偏低，最諷刺是署方還可因此向外表示，鼠患「不普遍」，防治「成績佳」。

當然，正如申訴署所言，食環署捕獲老鼠數目，近年確是持續上升，說食環署不作為未必公道，不過換個角度看，捕鼠量增加，可能正正反映鼠患加劇。施政為民，土地房屋等社會問題固然要處理，防治鼠患等民生日常，亦不能忽視，小事辦不好，市民又怎會相信政府可以化解社會深層次矛盾。

改善民生立竿見影

治好鼠患增獲得感

官僚因循自保，迴避目標承諾、千方百計「砌靚條數」等，手法不一而足。比起很多老大難問題，防治鼠患改善衛生，立竿見影容易得多。候任特首李家超強調，施政要以結果為目標，讓市民有更多獲得感。防治鼠患需要跨局跨部門合作，新政府應制訂具體關鍵績效指標（KPI），要求食環署及其他相關部門，通力合作，將治鼠工作辦好。

政府架構重組在即，原本隸屬食衛局的食環署，將歸入由原環境局蛻變而成的環境及生態局。食環署全名，跟環境及生態局，雖然皆有「環境」二字，但原環境局負責的範疇，更多落在環保方面，而非環境衛生。食環署處理垃圾，不會考慮廢物回收問題，歸入環境及生態局後，垃圾回收工作方面，協同效應也許較大，可是食環署其中一項重要工作，應該是搞好社區環境衛生，由民政青年事務局跟進，似乎更具合理性。食環署是其中一個最貼近民生日常的部門，新政府應着力提升食環署的行政效率和表現，為市民提供更佳服務。

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