社評：戰後最大糧食危機 沒有和平難有溫飽

全球危機須合力應付

大國死鬥加深糧食荒

香港是富裕社會，即使疫情嚴峻時期，依然有內地確保充足糧食供應，雖然市民不會對糧食漲價無感，惟若非媒體報道，相信很多人並未意識到全球糧食危機的嚴重程度。上周，聯合國秘書長古特雷斯表示，短短兩年內，全球面對嚴重「糧食不安全」（food insecurity）的人口，由疫前1.35億，倍增至目前的2.76億，全球糧食危機日益嚴重，有可能持續數年，若放任不管，可致大規模饑荒。世界糧食計劃署官員更警告，全球恐面臨二戰以來最大糧食危機。

聯合國糧農組織3月份食品價格指數，升見歷史新高，俄烏戰爭爆發，無疑是轉捩點，然而這場全球糧食危機，其實已醞釀好一段時間。去年初夏，聯合國已指全球食品價格正以10多年來最快速度上升，疫情打亂全球供應鏈，加上全球暖化帶來極端天氣，影響多國農產收成，固然影響糧食供應；西方推動疫下復常，帶動各類原材料及消費品需求，能源成本上漲，可作為生物能源的玉米和甘蔗等，價格同樣水漲船高。2008年糧食價格危機時期，要食物還是要生物能源之爭，正有重演之勢。

烏克蘭號稱「歐洲糧倉」，俄羅斯也是主要糧食生產國。俄軍侵烏前，兩國的小麥和玉米出口總量，分別佔全球三成和兩成。戰事爆發後，俄羅斯限制小麥等糧食出口，烏克蘭則因為戰事影響農作物生產及運輸，小麥等出口銳減。全球糧食供應，牽一髮動全身，部分國家轉向印度買小麥，惟印度小麥收成卻受旱災影響。為了保障糧食安全，印度上周宣布禁止小麥出口，及至本周更決定限制糖出口，希望確保國內供應穩定。全球產糖大國，巴西居首印度居次。巴西糖產近兩年因旱災大減，高油價又促使當地糖廠寧可多產蔗糖酒精，影響食糖供應，現在印度限制出口，國際糖價勢將進一步上揚。

全球糧食危機不斷惡化，若要有效化解，須從全球治理層面入手，但以目前國際形勢，各國通力合作談何容易。俄烏戰爭觸發西方俄國全面對抗，美國將金融武器化，把俄國銀行踢出美元國際結算系統，又凍結俄國央行數千億美元資產，克宮指西方陣營正向俄國發動「混合型全面戰爭」；俄烏戰爭持續，烏克蘭陸路出口糧食掣肘多，僅餘港口外又遍佈水雷，海運不通，西方指俄國封鎖烏國港口，發動「小麥戰爭」要脅全球，俄方則稱水雷乃烏方放置，又指西方制裁推高全球糧價。俄烏戰爭長期持續，美俄愈鬥愈狠，地緣政治死鬥一日未見緩和，全球糧食危機只怕難有轉機。

美國通脹惡化，油糧價格飛升，政客輿論要找代罪羊，去年歸咎中國，今年歸咎俄羅斯，最近印度禁止小麥出口，當然亦成為批判對象，不過話說回來，美國自身也是糧食生產大國，小麥出口位居世界前列，一年超過2000萬噸，是印度的3倍。美方批評印度，印方亦有理由反問，為何美國等發達國家不致力增產出口，卻要發展國肩負拯救世界責任、不考慮能否填飽國民肚子？

戰爭影響全球糧食供應，要靠增產彌補不足；若要大規模增產，化肥必不可少。俄羅斯是化肥原料生產大國，西方制裁直接影響全球化肥供應；另外，化肥生產是高耗能高污染行業，美國所用的化肥，大部分靠入口，能源價格高企，推高化肥成本，加上美國農業機械化模式，耗用不少燃油，當地很多農民出於成本回報考慮，縱有增產空間亦無意為之。全球糧食供應短期顯著增加無望，糧食保護主義必然抬頭，這又會進一步推高國際糧價。有和平才有溫飽，有溫飽才有可能和平。大國爭逐地區以至全球霸權，但求勝利不擇手段。遏阻全球糧食危機，其實就是呼喚世界和平，問題是敵對陣營領袖是否願意停手。

國家儲糧充足後盾強大

高糧價時代香港要準備

東亞地區以稻米為主食，供應尚算穩定，惟不代表全無糧食壓力，早前印尼和大馬便分別禁止出口棕櫚油及雞肉。相比之下，內地糧食庫存相當充裕，面對全球糧食危機，形勢相對理想。內地向來重視糧食安全，新冠疫情爆發不久，內地已未雨綢繆，積極增加糧食進口。外媒形容，當下中國擁有全球最大的糧食儲備，小麥庫存足供國內一年半消費需求。香港有國家作為後盾，糧食安全壓力應該不大，只是這次全球糧食危機，與大國鬥爭、通脹危機、能源問題等緊緊扣連，變數太多，不排除持續多年，香港要有應付高糧價時代的準備。

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