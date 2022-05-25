社評：職安條例提高罰則 修正港式資本主義

最高罰款額20年未改

人命代價豈止數萬元

過去20年，政府和勞工界在職安宣傳教育方面，下了不少工夫。隨着工人職安意識普遍提高，整體工業意外率顯著下降，每千名工人的工業意外率，由2000年的51.7下降至2020年的12.4，惟奪命個案近10年一直維持在每年約20宗的水平，未見下跌趨勢，勞工界認為，這與現行職安健法例對違規僱主罰則太輕不無關係。政府數據顯示， 2019年有近千被告因違反職安健條例遭定罪，當中屢犯者佔三分之一，足證罰則阻嚇力不足，部分僱主根本不當一回事。

《工廠及工業經營條例》與《職業安全及健康條例》，是保障本港工人安全的重要條例，惟兩例罰則20多年從未調整，單論通脹因素，罰則根本就是「愈變愈輕」，與時代嚴重脫節，就連勞福局長羅致光亦承認，近年一些嚴重違規導致死亡的個案，罰款明顯過輕，現在「還不作調整，實在說不過去」。政府今天在立法會首讀職安法例修訂草案，旨在提高罰則阻嚇力。現時違反職安條例的僱主，最高可罰款50萬。修例草案建議，以簡易程序提出檢控的「僱主一般責任條文」，最高罰款增至300萬元，另外容許勞工處以「可公訴罪行」形式，就嚴重個案提出檢控，最高罰款額1000萬元。草案還提出，若企業僱主經可公訴程序定罪，法庭量刑須參考案發時公司的財政年度營業額，從而釐定具阻嚇力的罰款金額。

雖然政府修例前已作諮詢，不過勞資雙方對新罰則看法有分歧，亦是意料之內。建造業界認為罰則「不公」，理據不外有二，一是做好職安屬共同責任，不應只針對僱主及管理者檢控，二是萬一發生嚴重工業意外，建築商不僅面臨停工及潛在工程延誤賠償，還可能遭禁止投標政府工程。然而深入推敲分析，這些理據其實甚為薄弱。

職業安全勞資皆有責，此話當然不假，可是職安法例本身已清楚反映，僱主有責任為僱員提供安全工作環境，這是基本法律要求，亦是國際社會公認的普遍原則，資方責無旁貸，違法者須面對司法追究，豈能跟禁止投標等處理相提並論。倘若不幸發生嚴重職安事故，需由司法機構處理，法庭自然會視乎案情，判定罪名成立與否，並按僱主在事件中的角色與責任，釐定具體罰款金額，看不到有何不公平或雙重標準之處。

美國有所謂「懲罰式損害賠償」，向無視法規蓄意損害受害方的企業，處以巨額罰款，以儆效尤，涉事公司不能靠申請破產逃避法律責任，相比之下，香港並無相關法律制度。根據政府文件，2019年建造業致命工業意外中，每張傳票平均罰款僅為2萬元左右；同年審結的23宗致命個案中，每名被告平均亦僅罰款約6萬元，多年來從沒有被告因為違反職安要求判囚。一條人命，數萬元罰款就可了事，正正反映了港式資本主義的荒謬。本港建築業不乏中小企，營業額一年不足500萬元，修例草案建議量刑罰款以營業額作考慮，用意是讓法庭按定罪僱主的負擔能力，決定罰款金額，此舉其實已非常「體恤」業界。企業財力愈強，能力愈大，責任自然愈大，基本職安責任未盡，反過來怪責政府修例加重罰則，增加經營壓力，云云，說法令人側目。

放眼資本主義發達世界，不同社會模式形態千差萬別，論基本勞工權利保障，鮮有地方像港式資本主義般匱乏，強積金制度竟然容許僱主提取供款對冲遣散費，違反職安搞出人命僅需罰款數萬元，相信很多發達地區民眾聽到，都會覺得匪夷所思。這不是說香港必須向一些歐洲國家看齊，走上福利主義之路，但港式資本主義一些離譜剝削，確有修正必要。

為收阻嚇作用

必須從嚴執法

這幾年，政府在改善勞工權益方面，確比之前努力，由增加侍產假、法定假期與公眾假期逐步看齊，到力爭下月通過的取消強積金對冲及修訂職安罰則，都是一些改進，只是仍嫌步伐細、落實慢。現在政府所作的職安罰則修訂，其實已是一再妥協的產物，可公訴罪行最高罰款額，由5000萬元下調至在1000萬元，已是向資方顯著退讓，對一些承辦大型工程的建築商，這個罰款額相對仍是小數目，政府不能再退讓，倘若日後發現僱主屢犯情况無改善，更應考慮再度調高罰款額，沒理由自我設限，將1000萬元定為不可踰越的罰款界線。法例縱然存在，若不從嚴執法，依然不會有阻嚇作用，倘若「可公訴罪行」提控「十年不逢一閏」，只會被視作無牙老虎。職安罰則提高後，政府應加強執法調查，視乎案情從嚴檢控違規僱主。

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