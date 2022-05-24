社評：高球場僅8公頃建屋 新發展方案令人疑惑

建屋量過萬靠增密度

「康樂保育區」內容不明

粉嶺高球場佔地172公頃，由政府以私人遊樂場地契約方式出租，雖然有供港隊代表訓練使用，部分時段亦會對外開放，可是看在公眾眼裏，粉嶺高球場長期以來都是「權貴俱樂部」， 大多數市民難以享用。本港貧富懸殊嚴重、土地房屋問題水深火熱，粉嶺高球場問題，成為一面反映社會深層次矛盾的鏡子。近年民間要求政府收回高球場呼聲高漲，反對者堅稱，高球場有重大保育及體育運動價值，亦有地區政黨人士關注，倘若大規模建屋，區內交通基建將不勝負荷。現屆政府上台後，發起土地大辯論。土地供應專責小組建議政府「優先考慮」局部發展計劃，先收回粉錦公路以東的32公頃高球場用地，作為短中期土地供應選項，至於其餘百多公頃，土地小組並無建議長遠不發展，留待政府日後再考慮。

政府對收回粉嶺高球場用地，態度一變再變，予人總體印象是不太想碰既得利益，缺乏大刀闊斧發展之心。政府官員初時試圖堆砌一些數字，揚言很多人到高球場打球，公眾使用量很高，又說該幅32公頃土地在現有交通情况下，興建4000多伙公營房屋已「差不多是上限」，云云，變相為收地建屋潑冷水。及至政府接納土地小組報告，同意先收32公頃土地後，當局忽然改稱，該地皮可建屋9000伙，發展局長黃偉綸去年底更說，該幅土地將全數興建公營房屋，料可提供過萬單位，城規等程序料可趕及在2023年收回相關地皮前完成。政府近日向北區區議會提交文件，交代具體發展計劃，1.2萬伙公營房屋最快2029年完成，表面看似乎沒有「走數」，然而方案同時亦有好些令人在意甚至疑惑的地方。

政府提出的發展計劃，建屋範圍僅限於地皮東北一隅大約8公頃土地，其所在位置，主要就是目前高球場的大型附屬停車場。一般而言，公屋興建密度每公頃約1000伙，新方案提出的建屋密度超乎尋常，令人擔心居住環境相當侷促擠迫，政府有責任就這一決定，合理交代。

根據政府當初交給土地小組的參考文件，這幅32公頃土地，除了東北一隅可建高樓，中部及較南地帶亦可建低密度住宅，可是新方案卻排除這一選擇。政府表示，餘下20多公頃土地具有生態價值，除了有豹貓等受保護動物，亦有80棵稀有樹木，諸如土沉香、水松等，當局打算將之變成「康樂保育區」，然而有民間團體指出，政府以往發展土地，如發現土沉香等物種時，一般會移植處理，當初發展粉嶺皇后山，同樣涉及綠化帶，當局也是以移植方式解決，今次卻鮮有地強調為了保育而避開發展，態度迥異，令人奇怪。

公眾憂決策傾斜權貴

敢作敢為破深層矛盾

整個粉嶺高球場共有3個18洞球場，現在政府收回的土地，涉及舊球場其中8個洞。一些支持保留粉嶺高球場的人，早前提出所謂「中間落墨」方案，建議政府當局將發展方針，由原先的建屋用途，轉變為盡量保留現有場地，多些開放予市民享用，但需要時又可「變回球場」。政府新方案拋出「康樂保育區」構思，將生態價值較高的用地，作「自然保育、公眾康樂及體育用途」，體育用途所指何事，公眾康樂用途是否有條件限制，令人在意。

政府文件有關康樂保育區的內容，近乎空白一片，連發展時間表也沒有，反而強調只會用現有高球場建築改建，意味舊場球洞等設施不會受影響。康樂保育區這個葫蘆，內裏到底在賣什麼藥，令人相當在意。政府局部收回高球場用地，如果到頭來只是變相「代管」該區高球設施讓人打波，平日僅對公眾有限開放，這跟現在粉嶺高球場的做法，實際有多大分別？私人遊樂場地契約制度，近年備受詬病，粉嶺高球場問題在公眾眼中不止涉及土地房屋，還觸及社會公平問題。市民對政府會否偏袒權貴利益，有強烈懷疑，政府有責任清楚交代「康樂保育區」是什麼一回事、何時有望建成、是否完全向公眾開放，釋除公眾疑慮。

告別劏房是中央對香港的期許，現屆政府任內，房屋問題三大指標，包括樓價、劏房數目和公屋輪候時間都在惡化。如何處理粉嶺高球場，反映政府有沒有克服各種社會利益藩籬、解決社會深層次矛盾的決心，現在主事官員的態度，看不到這樣的氣魄，下屆政府必須大刀闊斧改革，起用敢作敢為之人。北部都會區是未來發展重點，粉嶺高球場位於都會區內，是否保留大有商榷必要，下屆政府應該早日公布，是否全面收回粉嶺高球場。

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