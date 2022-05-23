社評：美國佈局亞洲振聲威 抑制中國短期難奏效

經濟框架美國制定高標準

市場准入無優惠也無油水

美國前任總統特朗普2017年上台即宣布，退出奧巴馬總統籌劃多年的跨太平洋貿易伙伴關係（TPP），其間包括中國等15國參與的「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）2020年生效，中國跟亞太地區的經貿關係不斷提升，中國保持連續13年是東盟的第一大貿易伙伴，過去兩年，東盟一躍而成中國第一大貿易伙伴，超越曾經佔此位置的美國和歐盟。美國不得不謀劃計策，在亞太地區經濟影響力重振雄風。

拜登去年10月提出的「印太經濟框架」，的確有新意。它旨在4個方面將「願者上釣」的國家囊括於框架內，分別是為數碼經濟制定規則、保證供應鏈安全與彈性、支撐石化能源過渡到清潔能源，以及投資高標準的基建。「框架」與傳統自由貿易協定的做法不同，最大的分別是不以互免關稅為目標，而且是自由參與其中一項，甚至是大項下的子項，或者全部參與。現在積極表示加入的國家包括日本、韓國、新加坡和菲律賓，表示尚在研究中的有印度，沒有明確表態而美國在積極拉攏的有印尼和越南。

這個「框架」跟美國的印太戰略一脈相承，而且是拜登政府提出「規則為本秩序」的藍本，所謂規則為本，就是由美國主導制定規則，參與國家遵循以美國規則為圭臬的秩序。美國作為全球第一大經濟體，而且在多個國際財經貿易機構佔有主導地位，跟着美國可以分得油水，特別是日本和韓國，在多個經貿領域跟中國有競爭關係，而且需要依賴美國的安全保障，自然是這個「框架」的積極分子。

美國另起爐灶搞亞太經濟框架，是否能夠跟CPTTP或者RCEP分庭抗禮，不妨拭目觀之，但必須要看到一點，美國的企圖與參與國的盤算未必一致。美國白宮安全顧問蘇利文就亞太戰略日前表示，拜登要向亞洲表明，在俄羅斯發起烏克蘭戰爭後，美國可以立即領導自由世界對應，同時也能夠在與亞太地區交往中，展示美國有效和有原則的領導力。然而，美國意圖成為規矩制定者，但不承諾參與國對進入美國市場有優惠，並且要遵照有關勞工、環保、隱私權等等高標準，何來油水？最大的顧忌是，這個「框架」毋須國會批准，其法定地位如何？拜登兩年後不能或者不想連任，「框架」有可能隨風而去。

相信「框架」還是能夠發起的，因為一些國家必須順從美國，但也需要看到，這些積極參與的國家，同時也是CPTTP和RCEP的成員國，多參加一個「框架」未必無益，起碼可以「套戥」。制定高標準牽連甚廣，談判必定曠日持久，美國希望以此制衡中國在亞太地區內的經濟影響力，即使可以成功，亦非三五年之間的事情。

拜登中期選舉壓力大

訪亞洲希望名利雙收

拜登此次亞洲之旅，還會進行四方對話第二次線下會議，印度總理莫迪以及澳洲新出爐總理阿爾巴內塞也會到日本赴會。美國的印太戰略，沒有印度的積極參與，就沒有了「印」的因素，印度跟中國關係有所變化的原因，以及對中國的訴求，跟美、日、澳不盡相同，是否會跟着美國的指揮棒起舞，值得觀察。澳洲兩黨共識皆對中國有所嫉恨，成因複雜，但新上任總理阿爾巴內塞，是否會藉政黨輪替的機會，在經貿方面謀求跟中國緩和關係，也值得觀察。所以，四方對話這次會議後，共同聲明的措辭如何，以及今後是否會有成員國陽奉陰違，也不能不存疑。

拜登此行，當然是希望政治、經濟上名利雙收，韓國三星集團與現代車企，承諾到美國投資設廠，並且答應拜登呼籲聘請工會工人，這些都是給拜登賣人情，讓民主黨在即將來臨的中期選舉有籌碼。但拜登連板門店非軍事區也不敢去，令人懷疑是否也會令到新任總理尹錫悅有所不快，從而降低依仗美國的決心，况且尹錫悅在大選中贏對手少於一個百分點，完全「棄中悅美」的做法，也不敢過於造次。

美國的亞太戰略以抑制中國為目的，昭然若揭，但卻反覆聲明，所有政策並非針對中國。意思十分明顯，既要圍堵中國，但仍需要繼續跟中國交往，即沿用「鬥而不破」的傳統方針，四國對話以及新推出「框架」，只是在天平上向圍堵一方加點砝碼，還不至於放棄交往，至於種種措施能否奏效，還有待考驗，因此，此次拜登亞洲之旅，對中美關係的影響，只是突出了方向，但沒有實質的改變。

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