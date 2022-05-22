社評：內地全力搶救經濟 政策調整出現轉機

4月的各項經濟數據鮮有亮點，反映問題嚴峻，以美元計價的出口貨值按年僅增3.9%，較3月的14.7%，大幅回落，為近兩年來最低。原本就委靡不振的消費，再跌11%，從服裝、化妝品、金銀珠寶，到汽車、家俬、通訊器材，跌幅都達兩至三成。

4月數據全降形勢嚴峻

幣策總量調整就業優先

今波經濟下滑，最直接原因是疫情衝擊，3月至今，Omicron病毒席捲幾乎所有省市區，經濟重鎮上海、北京、深圳迭受襲擾，尤以上海封城逾月受創最重，經濟活動近乎全面停擺。同時，經濟滯脹導致外需下滑，越南、墨西哥等新興經濟體分薄出口市場，惡化了中國出口環境。此外，內地部分產業監管政策，力度過大，加劇了經濟下滑，如打壓房地產行業，令4月房地產投資增速降至近10年最低點，商品房銷售面積按年跌40%，住宅銷售額跌32.2%，新增個人住房貸款罕見地減少605億元（人民幣，下同），是有史以來首度負增長。

經濟危局已引起當局重視，並推出多項應對措施，如多地鬆綁房地產限購，央行亦降低首套房按揭利率下限，上周五更將5年期以上貸款市場報價利率（LPR）降低0.15厘，被解讀為貨幣政策開始由結構調整轉向總量調整；隨疫情緩解，防疫政策亦有微調，由「不惜一切代價」、「壓倒一切」的任務，改為「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」的並舉路線；全年計劃退稅減稅2.5萬億元，其中針對中小微企的增值稅留抵退稅1.5萬億元，4月內已有8015億元增值稅款退至納稅人戶口。

中央的危機感，還涉及失業率上升對社會穩定的潛在影響。4月城鎮調查失業率6.1%，較上月升0.3個百分點。今年內地將有1076萬大學生畢業，為史上最多，就業壓力陡增。國務院總理李克強上周在「穩增長穩市場主體保就業」座談會上，強調就業優先，是他一個月內第五次談就業問題。李克強還表示，去年中央經濟工作會議和今年《政府工作報告》確定的政策，「上半年基本實施完畢」，鼓勵各地區要「挖掘政策潛力，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出」。這番話意味，中央的政策工具已經出盡，下一步希望地方政府各師各法，探索穩經濟的新舉措。

一些用力過猛的產業政策亦有調整，全國政協上周召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，副總理劉鶴在會上表示，「支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，支持數字企業在國內外資本市場上市」。這是在螞蟻集團上市被叫停、滴滴出行被要求在美退市之後，高層對互聯網平台行業發出的最正面信號，被稱為互聯網企業「迎來新的春天」。

互聯網行業迎新春天

防美國當局仍留一手

儘管官方強調中國經濟「長期向好的基本面沒有改變」，但內地經濟學界對經濟下行的判斷卻較為悲觀，在「2022清華五道口首席經濟學家論壇」上，有經濟學家就呼籲「不計一切代價挽救經濟」。有觀點認為「是時候財政發力」，建議重推類似2020年的「抗疫特別國債」，直接補貼中小微企業；亦有建議仿效國外，直接派錢或用消費券刺激經濟。惟李克強明言，「我們一直堅持不搞大水漫灌，即使2020年疫情衝擊最嚴重時也沒超發貨幣，應對新挑戰仍有政策空間」。

當局對刺激經濟舉措不敢去得太盡，恐怕與對外圍政經形勢的謹慎評估有關。去年以來，全球產業鏈出現「近岸外包」（Nearshore outsourcing）取代「離岸外包」（Offshore outsourcing）趨勢，對中國外貿的影響已漸顯現；近期美國及盟友更鼓吹「友岸（friend-shoring）外包」，以降低對中、俄等國的產業鏈依賴。拜登今次訪問日韓，據報就將宣布排除中國的「印太經濟框架」（IPEF）啟動。中美關係近期看似波瀾不興，其實暗湧未息。中央外事辦公室主任楊潔篪，日前嚴詞警告，美方若執意打「台灣牌」，「必將把局勢引向危險境地」。從現在起到11月美國中期選舉之前，中美關係處於高危期，因此，北京在穩經濟時留有一手，或為應對更壞的情况。

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