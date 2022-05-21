社評：立會擴建又「超支」 政府陋習何時改

擴建工程未開始

追加撥款逾三成

香港選舉制度修改，立法會由70席增至90席，原有設施不敷應用，立法會行管會決定原址擴建，在現時立法會綜合大樓及露天花園，分別加建4層和10層。當時建築署預計，擴建費用約為11.7億元，最快今年中施工、2025年上半年完成第一期工程，施工期間，立法會大樓在會期內維持正常運作。去年8、9月，立法會工務小組及財委會相繼通過撥款申請，未料工程尚未展開，現在政府便提交文件，要求追加撥款。當局表示，擴建工程需要提升核准預算費合共3.9億元，由11.7億元增至15.6億元，增幅33%。

由於工程尚未正式開始，理論上，當局可從技術層面堅稱，這次追加撥款，與工程「超支」有別，可是一般市民的觀感，相信是「政府工程又超支」。政府解釋追加撥款原因，提到所有工程投標者報價，均高於政府原先估算，當局認為投標報價反映了當前市場狀况，以及是項工程的複雜性。有「消息人士」則向傳媒吹風，透露今年2月政府收到 4份標書，落標價平均高出政府估算62%，標書得分最高的承辦商，落標價最低，但仍高出政府估算33%，言下之意是政府已經選了「最便宜」的承辦商，追加撥款三成多，已是「設法省錢」下的結果。

立法會擴建有現實需要，工程宜早不宜遲，不過當局有關追加撥款的解釋，實難令人滿意。政府方面強調，原址擴建涉及前所未有難度，限制亦多，例如為了遷就立法會如常運作，辦公日只能在晚上及凌晨施工，另外工程亦要「朝桁晚拆」，確保大樓環境整潔、公共服務不受影響等，凡此種種皆增加了工程成本。問題是這些難度和局限，政府一開始便應該很清楚；長期通宵施工，要為電費及人工等預留大筆額外開支，也談不上是出乎意料。建築署作為專業部門，低估開支達三成，難以令人接受。

政府方面表示，過去從沒有工程要連續3年晚間施工，不易準確估算造價，然而政府出錢的複雜工程不知凡幾，嚴格而言，每項複雜工程皆有獨特性，如果「工程獨特」、「缺乏先例可援」等可以成為政府超支或估錯的擋箭牌，類似託辭只怕沒完沒了。有立法會議員提到，政府原先估算做得不理想，沒有考慮一般趕工加班開通宵，跟長期夜間施工有別，希望政府估價時，多些參考私人機構在維持營運下施工的項目。有關說法帶出兩個疑問，一是政府為何一開始沒有意識到工人長期開通宵，薪酬方面必比一般通宵加班再高一截；二是當局既然知道今次工程有特殊性，為何不先向私人機構及承建商蒐集多些資料，再做估算。前者反映當局掉以輕心，思慮不周；後者則令人質疑當局閉門造車，做事離地。

近年本港大型基建工程經常嚴重超支，沙中線、高鐵香港段、中環灣仔繞道等，超支金額動輒百億元計，即使規模較小的項目，亦常鬧出「天價工程」風波，一個高架行人天橋系統可以耗資17億元。超支工程比比皆是，嚴重打擊市民對政府理財及善用公帑的信心。不同工程超支，原因不一而足，以往有學者和議員關注，政府為了爭取立法會撥款，是否有低估工程造價的慣性，藉以減少質疑聲音，米已成炊後，才不斷申請追加撥款。2018年，政府回答立法會建制派議員質詢，矢口否認工務部門「刻意低估」工程造價，強調會努力提升工務工程項目的估算表現。

低估造價成常態

損良政善治信心

4年後的今天，香港政治形勢已變，議會內不再事事鬥爭掛帥，可是依然發生工程造價嚴重低估的情况，這究竟是官僚做事馬虎草率，還是「低估慣性」真的存在，有必要檢討。有議員表示，今次擴建工程要追加撥款，除了涉及低估夜間施工開支，亦因為建築材料價格及運輸成本上升。政府有責任清楚交代，今次低估造價成因何在，最新估算中，工地人員薪酬、建築工程、屋宇裝備等各個環節，預計開支分別增加了多少。新選舉制度落實，強化了特區行政主導，良政善治由政府開始，倘若工程超支等問題依然故我，當局又如何說服市民，良政善治能夠成真。

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