社評：泳池救生事關人命 豈容懈怠玩忽職守

七旬婦沉水中15分鐘

救生員竟然不知不覺

泳池溺斃事故，平均每年皆有一兩宗。衛生署3年前發表的《香港遇溺個案報告》，是本港首份針對非故意遇溺事故所做的分析研究。報告提到，2012至16年間，全港錄得193宗溺斃個案，遇溺地點以離岸海域最多，佔37%；泳池溺斃合計24宗（12.4%），私人及公共泳池各有15及9宗，論比例不算高，惟溺斃個案始終一宗都嫌多，加上泳池有救生員當值，縱有泳客遇溺，只要搶救及時，可以避免不少悲劇。七旬婦泳池遇溺死因裁決惹人關注，正是因為案情離譜，在場救生員未有克盡責任，是婦人喪命重要原因。

研訊顯示，涉事婦人在室內訓練池與另一泳客碰撞，疑因昏迷沉入水中，15分鐘後才被其他泳客發現送院。當時訓練池有4名救生員當值，採用「2更（更台）2巡（巡池）」方式執勤，其中一人供稱事發時「肚痛上廁所」，但仍有3名救生員在場。根據康文署的救生員當值指引，救生員應不時細察水中情况，以目光「掃射」負責範圍。婦人沉入水中長達15分鐘，竟無任何一名救生員發現情况，這本身就是嚴重失職，涉事救生員顯然並無履行指引要求。

在場多名救生員為何看不到有人沉入水中，是這宗死因研訊重點。裁判官只能基於證供與證據，提出強烈質疑、斥責在場救生員欠缺專注，但觀乎研訊細節，死者家屬得出「當日救生員人手充裕但人人蛇王」的印象，亦非難以理解。

裁判官提到，肇事訓練池水深只有1.2米，面積也不大，跟法庭大小相若，事發時有救生員身處兩米高更台俯瞰，理論上亦有人負責巡池，只要認真執勤，不可能遲遲未發現有人沉在水中。最離奇是訓練池位於室內，卻有人開了太陽傘，其位置又剛好令閉路電視無法清楚拍到更台救生員舉動，裁判官以「好特別」來形容，直言對「室內開太陽傘」不解，又說由於鏡頭拍不到，當時更台救生員「有否周圍望抑或在睡覺也不知道」。

這個「好特別」情况，究竟純屬巧合，還是蓄意遮擋以免留下玩忽職守證據，公眾自有判斷。康文署其他公共泳池，以往有否出現這類「好特別」情况？管理人員若發現會否嚴肅跟進？康文署有責任交代，保證不會再有類似情况發生，而非僅僅在研訊後重申，事發現場救生員人手「符合基本要求」。死因庭就事件向康文署提出3項建議，包括增加閉路電視，但如果有人存心躲懶，千方百計避開鏡頭，署方和管理單位又隻眼開隻眼閉，就算增加閉路電視，作用也有限。

康文署管理須改善

救生員表現要專業

隨着死因研訊告一段落，家屬之前又跟康文署達成和解協議，進一步追究責任機會渺茫，無論如何，事件發生在公共泳池，倘若救生員和管理方有克盡己責，悲劇絕對可以避免，署方好應該向家屬道歉，還死者一個公道。七旬婦人喪命前一年，北葵涌賽馬會泳池亦有男泳客遇溺，10多分鐘後才被發現，最終不治，2019年死因庭研訊，曾向康文署提出兩項建議，包括每名當值救生員須配備對講機、若發現視野受阻要即時向管理人員反映。署方強調有按建議即時跟進，惟正如今次七旬婦死因研訊裁判官所言，改善泳池救生安排，根本不用等死因庭建議，康文署應該更加主動，每有嚴重遇溺事故，事後都應該檢討，不應該「踢一踢郁一郁」。

康文署是救生員最大僱主，過去10多年，康文署與救生員工會不時就薪酬、人手等問題拉鋸。曾幾何時，救生員以「集體請病假」方式搞抗爭，導致泳池泳灘無救生員要臨時關閉，可謂司空見慣，申訴專員批評康文署管理無方，同時也批評救生員濫用病假。這幾年，救生員人手不足變本加厲，工會認為問題出在薪酬待遇太低，認為當局不應繼續將救生員列為「技工」級別職系，應該升格為「專業」職系，薪酬水平與救護員看齊。救生員與救護員雖然都要救人，但具體工作差別巨大，可否相提並論，言人人殊，工會要爭取外界支持，救生員表現專業至為重要，小撮害群之馬怠惰懶散，確會令公眾留下不專業的壞印象。

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