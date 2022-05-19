社評：疫情扭曲因素未消除 高官大幅加薪不合理

疫下薪酬調查結果

明顯偏離正常狀態

第五波疫情重挫民生，社會元氣待復。最近疫情有從低位回升之勢，短期會否出現第六波，專家意見不一，政府則決定今天如期落實次階段社交措施放寬。香港疫下民生經濟復常，尚有不少路要走，前方是否坦途仍需觀望；相比之下，最近政府上下邁向「調薪復常」，市民倒是看得相當清楚。

按現行機制，政治委任官員及立法會議員薪酬，每年均會按通脹調整。過去兩年疫情肆虐，問責官員及行會成員自願凍薪「共渡時艱」，議員則續按機制調薪。最近薪津獨立委員會建議，新一屆政府恢復執行調薪機制，問責官員今年調薪，除了考慮這一年通脹情况，更會追加過去兩年官員自願凍薪期間所累積的幅度（約為2.6%）。公務員方面，一年一度的薪酬趨勢調查結果，同樣指向今年加人工。問責官員與公務員屬於兩個不同體系，調薪機制亦有別；全港19萬公務員，高、中、低層權責和待遇差異明顯，調薪安排是否合理，宜分開討論。

先談公務員加薪。私人機構薪酬趨勢調查結果，「正常」情况下是公務員調薪重要參考指標，公務員團體常稱，倘若政府薪酬水平遭私人機構拋離，公務員人才將流失，然而自2020年起，香港長處「疫境」，情况明顯「不正常」，薪酬調查結果的適用性，必然打折扣。之前兩年的薪酬調查結果，先後錄得微減與微加，政府綜合多項考慮因素後，連續兩年決定公務員凍薪，今年是第三個年頭，香港剛捱過第五波打擊，疫情發展仍有不少變數，既然民生經濟尚未正常化，公務員調薪處理應否全面「回復正常」，本身便有斟酌必要。

薪酬報告涵蓋約百間公司10多萬僱員，當中不少來自金融、保險、專業、電訊及公共事業等行業，受疫情影響較小，調查結果主要反映去年下半年香港經濟反彈，多數公司今年初紛紛加薪，沒料到之後疫禍驟來。另外，以往薪酬調查結果，高中低層人員的調薪指標，一般較為接近，通常中層人員加幅略高一些，偶爾亦有低層加薪最多的情况，鮮有像今次般被高層人員大幅拋離。如此偏離常態的特殊情况，難免令人對這次調查結果的參考價值及適用性，產生疑問。

疫情曠日持久，經濟嚴重扭曲。在美國，疫情影響了整個勞動市場，部分工種人手嚴重短缺，形成工資與通脹螺旋上升的惡性循環。香港並未出現這種情况，但部分大公司一樣面對請人留人問題，原因是香港防疫從嚴，影響不少外地高管及專才在港工作意欲，加上移民潮因素，導致部分公司要大幅加薪吸引或挽留中高層人才。有公務員團體聲稱，政府內部亦出現人才外流，情况嚴重，所以「要用錢留人」，云云。有關說法是否成立，需要商榷。

政府上月表示，2020至21年度流失8500名公務員，佔總數4.8%，與之前數年相差不大，離職者大多是達到正常退休年齡，年資10年以上、未屆正常退休年齡而離職者，雖由之前一年的381人，增至560人，但只佔同年流失人數的6.6%。當然，最近一年公務員流失情况如何，有待跟進了解，可是政府鐵飯碗跟疫下私人勞動市場環境，始終不能相提並論，就算考慮到公務員連續兩年凍薪、薪酬水平遭通脹蠶食，加薪安排亦應該向低層公務員傾斜，以追回通脹為主，而不是給高層公務員大幅加薪。

調薪機制與時並進

應與施政績效掛鈎

公務員團體強調，前線抗疫工作繁重，由封區到派物資都要動員公務員，然而必須指出的是，公務員在正常工時之外協助抗疫，有優厚的額外收入津貼。第五波疫情，市民明白很多前線公務員落力工作，可是政府部門反應遲緩、官僚辦事不力，市民亦看得一清二楚。政府抗疫失敗，高級公務員還可大幅加薪，甚至比低層公務員高一大截，予人觀感是「肥上瘦下」，難以服眾。

政治委任官員方面，當局提出調薪「追回通脹」，表面看似合理，但是政治委任官員位居要津，權力愈大，責任愈大，做得不好，輕則減薪，重則下台，才是體現問責精神。候任特首李家超提出，政府部門要引入關鍵績效指標（KPI）。高官薪酬調整機制，亦要與時並進，當局應仿效新加坡做法，所有問責官員和參與制訂政策的公務員，薪酬應該與所屬決策局或部門的施政績效掛鈎，政府對不作為或有過失者扣薪，才能督促高官厲精圖治。

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