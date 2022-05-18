社評：政府新架構設副司長 權責分明防架牀疊屋

15政策局因應新時代

3副司長人選權責關鍵

距離7．1政府換屆不足一個半月，李家超組班時間緊迫，物色問責官員，先要決定政府架構。這幾年，香港面對多重考驗，對內方面，土地房屋問題水深火熱、新冠疫情應對左支右絀、青年事務搞不好，對社會穩定更有直接影響；對外方面，國際環境劇變，美英大打香港牌，特區政府既要應付外部政治壓力，亦要積極對外宣傳香港。香港融入國家發展大局，「十四五」規劃談及香港「八大中心」定位，大量工作有待推進。政府架構從來不是一成不變，必須因應新形勢調整。去年施政報告提出重組政府架構，具體方案今年1月出爐。昨天行政會議通過候任特首李家超建議的重組方案，大致以年初方案為藍本。

李家超是原政務司長，有份參與現屆政府的架構重組方案討論，新方案沿用3司15局構思是意料中事，至於增設副司長，李家超政綱雖未提及，但相關討論已醞釀一段時間，新方案敲定3司皆設副司長，當局形容，這是行政長官當選人為加強政府頂層架構而提出的新建議。架構重組後，政務司長將監督9個政策局，財政司長則監督6局。新增的兩個政策局， 其一是文化體育及旅遊局，另外，原運房局將一拆為二， 分為運輸及物流局，以及房屋局。

房屋與公共運輸事務雖有關連，但兩大民生範疇同歸一局，工作太繁重，近兩屆政府經驗已證明這不是好安排。覓地建屋是當務之急，房屋獨立成局是大勢所趨；西九文化區與啟德體育城可望為香港旅遊業注入新動力，中外文化藝術交流中心是「八大中心」定位之一，增設文體局亦是合適時候。創科局改為創新科技及工業局，意味加強創科與再工業化扣連；民政局化為民政及青年事務局，意在加強處理青年事務；汲取疫情教訓，食衛局改組為醫務衛生局，將食物安全、環境衛生等事宜，撥歸由環境局擴大而成的環境及生態局。這些調整，理論上有助政府適應新時代新需要，更能聚焦處理眼前問題。

發展局負責土地開發，應否與房屋局合併，各方意見紛紜。新方案保留兩局，但同歸財政司管轄，能否減少協調問題，就要看正副司長領導力。房屋、土地以至物流發展都與經濟有關，交由財政司長指揮，理論上可以產生協同效應，但房屋問題本身也是民生問題，當局決策不能只重經濟考慮。

政府要處理的事務愈益複雜繁多，問責團隊規模愈來愈大，統籌協調工作更要做好。政務司和財政司管轄範疇廣泛，繁重工作消耗司長的統籌及指揮能力；律政司工作相對專門，但在「八大中心」發展定位中，亞太區國際法律仲裁服務中心及區域知識產權貿易中心，律政司皆有角色。3司各設副司長是一次重要創制，倘若權責清晰、用人得宜，確可為司長分憂，強化政府統籌能力，可是如果權責不清、用人不當，不僅會出現架牀疊屋問題，甚至徒添內部矛盾，影響跨局跨部門協作。

權責不清，副官難為。在美國，副總統手握實權還是白宮閒人，很視乎總統安排。特區政府引入副局長制度10多年，雖非一無是處，但亦談不上很成功，作為政治人才培訓及晉升階梯，能夠「扶正」者不多，像李家超般扶搖直上更是異數。不少政界中人指出，副局長無實權，部門常秘不會向副局長報告，局長無法出席某些活動，就找副局長頂替。類似的正副局長分工問題，會否發生在正副司長身上，很大程度看副司長手握多少權柄，若無清晰權責或具體工作清單，不排除有能之士寧願當一名有實權的局長；若找不到有能之士擔任副司長，開壞了頭，往後要樹立副司長權威將困難重重。

協調不等於事事遷就

新班子須訂改革指標

今年初，林鄭月娥曾提過可考慮設副司長，就北部都會區、國家安全等跨局議題，作高層次協調。昨天李家超亦提到，可委派3名副司長處理指定政策項目，諸如公屋行動工作組等。這些安排，可令副司長職責相對具體；與此同時，正副司長之間的權責及上下關係，亦要好好理順，以免出現有權無責、有責無權情况。副司長協助跨局跨部門統籌，對政府內部運作要有相當認識、能與各方打交道，可是如果事事只求面面俱圓，太貼近官僚保守思維，連制訂工作指標時間表亦變相由官僚把持、處處降低標準遷就執行部門，新政府就很難推動改革，遑論落實以結果為目標的施政理念。重組政府架構，必須理順權責，更要知人善任，否則頂層設計再好，亦難改善施政。

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