社評：專家談疫情莫衷一是 政府需要展示領導力

第六波危機言人人殊

疫苗通行證再掀討論

本港新冠疫情每日新增個案，連續多天徘徊在200至300多宗水平，若無特別措施，相信不易再顯著下降，相比之下，短期反彈機率似乎還要高一些。上月底首階段社交措施放寬後，衛生署一再發現大規模群組感染，當中以食肆為主，亦有娛樂場所。上環「星月樓群組」累計至少56人感染，涉及逾20張枱逾20個家庭；紅磡桌球館群組則至少有14宗個案。最新的觀塘私房菜群組，有感染者報稱僅在場逗留約10分鐘，戴了口罩一樣中招。

換了是之前4波疫情，這種規模的群組感染，足以令各界神經繃緊，然而經過第五波疫劫，香港抗疫形勢根本變化了，已打針市民超過九成，完成兩劑接種者亦有86%，加上流行病學模型推算第五波全港超過450萬人感染，康復者目前皆有抗體。政府專家顧問袁國勇認為，社區已築起防重症屏障，打齊針市民毋須擔心。當然，現在問題是尚有一些市民堅拒打針。根據政府資料，七旬長者只有四分之三完成兩針接種，八旬以上及3至11歲人士，更只有大約五成打了兩針，加上其他年齡層也有小部分人未打夠兩針，這個「缺口」對本港疫情發展有何影響，專家看法不一。

政府專家顧問梁卓偉指出，本地病毒即時有效繁殖率顯著回升，目前已相當接近1的水平，即1名患者可傳染1人。他引述流行病學模型推算，下月初可能出現第六波疫情，並於7月上旬，即回歸25周年後見頂。有公共衛生學者則唱反調，認為全港逾千食肆重開晚市大半個月，迄今只出現個別群組，百分比不高，估計感染數字反彈有限，或見低4位數，不至於構成新一波，相信第六波疫情冬季才會出現，並且是由新變種病毒引發。

不管政府和專家是否稱呼現在為「與病毒共存」，總之本港疫情現正處於前所未見新狀態，不同專家各陳己見，市民難免迷惘混亂，無所適從。由於存在防重症屏障，第六波疫情倘若短期內爆發，慘烈程度相信難與第五波相提並論，可是本港尚有過百萬人未完成兩劑接種，逾60萬人一針未打，萬一疫情復熾，重症死亡顯著反彈亦非不可能。疫情何去何從存在變數，抗疫措施哪些要堅持、哪些可放寬，處理必須慎重。社交措施分階段放寬，政府應繼續密切留意重症死亡走勢，萬一出現險情，便要調整腳步；至於是否放寬疫苗通行證要求，更要加倍小心。

汲取教訓參考外地

政府研判要講清楚

疫苗通行證第三階段本月31日生效，年滿12歲市民須打3針才可進入食肆等處所。兩名港大學者認為，疫苗通行證旨在谷針，帶有強制性，年輕人重症死亡率較長者低，本港60歲以下成年人，超過九成已接種兩劑疫苗，加上很多人染疫康復後有抗體，建議容許他們毋須使用疫苗通行證進入指定處所。政府專家顧問許樹昌及傳染病專家何栢良等皆不同意有關主張，認為通行證仍是推動打針重要手段，現在並非檢討或改變的時候。

研究顯示，接種新冠疫苗過後一段時間，抗體水平便會下降，要打加強劑。放眼世界，只要不愁疫苗供應，很多政府都主張打3針，甚至以之作為「完成接種」的新標準。全球疫情未完，新變種隨時出現，香港「3針率」只有五成，當局現在需要做的是加快推動市民打第三針，食肆員工、物流司機、醫護人員等尤其需要，若准60歲以下成人不用疫苗通行證，必定削弱部分人打第三針意欲，更會令公眾產生「疫苗通行證不重要」的印象。

專家客觀討論當然無問題，但社會部分人出於個人立場或利益，偏聽某些觀點，選擇放大某些信息，亦是常有之事。專家一人一句，分量不一，言人人殊，政府要在適當時候說明看法。對於一些爭議大的觀點，政府應與專家顧問多溝通多商量，早些說清楚當局的研判。政府抗疫路向清晰，市民才知道如何配合。近月新加坡和法國雖有放寬疫苗通行證要求，但都是以處所風險而非年齡層為基礎。星洲第三針接種率逾七成，遠比香港高，當地政府早前不再要求食肆負責「合力追蹤」（類似「安心出行」）及用疫苗通行證把關，但食客仍須負起責任，完成接種才可進入食肆，若執法人員抽查發現違例，當事人要承擔法律後果。星洲與病毒共存，當局談到日後重新收緊病毒追蹤及通行證措施的可能性，仍強調要視乎疫情發展。香港處理疫苗通行證問題，可多些參考其他地區經驗。

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