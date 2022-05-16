社評：暴雨天災不可避免 改善排水可以減災

中山三鄉3天雨量接近全年一半

北京鄭州暴雨引致傷亡血的教訓

上周的暴雨香港降雨量為250毫米，而廣東21個市有18個錄得降雨量超過260毫米，其中最嚴重的是中山三鄉，3天的降雨量為799.9毫米，是年均降雨總量的45%。三鄉逢雨必浸，有必然和偶然因素。由於三鄉地處低窪，而且臨近珠江出海口，潮汐漲退導致海水倒灌，如果同時遇到大雨和大潮，雨水排不出去，加上海水倒灌，必然會成為澤國。這次暴雨導致部分街道水深及腰，居民已經是見怪不怪。然而，天然環境造成逢雨必浸並非「絕症」，因為部分原因是排水系統落後造成。

內地近年經濟高速發展，城市規模不斷擴大，高樓林立但排水系統跟不上導致「水泄不通」。2012年北京遭遇60年一遇暴雨，天橋下道路水淹嚴重，大量車輛被淹沒水下，導致79人死亡。2021年鄭州特大暴雨，地鐵被困隧道內，以及車輛被淹，造成380人死亡慘劇。汛情預告不足，指揮救援不力，是管理不善問題，既是天災，也是人禍。血的教訓，令到各地政府對天災不敢掉以輕心。這次廣東暴雨來臨前幾天，政府已經通過各種手段反覆提醒民眾防範，各種動員應急機制即時啟動，學校停課3天（逐天決定宣布），所幸沒有造成傷亡報告。

北京不斷更新排水設施，卻發現老城區有些地方的排水管，是清朝期間製造，這種「追落後」的速度，實在令人詫異。中央政府有見及此，住房和城鄉建設部在2013年頒布要求，省會城市中心城區的排水系統必須能夠應付50年一遇的暴雨，地級城市中心城區能有效應付30年一遇，其他城市中心城區要做到20年一遇。要求歸要求，是否落實、何時達標則沒有規定，也沒有具體的檢查機制。而且，這個要求只是針對城市的中心城區，至於周邊的城鎮，諸如中山的三鄉，則還沒有列入改善規劃名單。

暴雨造成排水不暢還牽出另一個設備落後問題，大部分城鎮的排水系統還沒有做到雨污分流，結果雨水和污水都排到同一條排水管，這種落後的設施，不但是總體排水容量不足的問題，「同流合污」還會造成污水滲入河道造成污染，或者加大污水處理廠的運作成本。生態環境部去年抽查中山河冲發現，近半數的水質不合格，今年才開始着手推行雨污分流工程。

水排不出去還污染大地

海綿城市概念從根治理

排水不但要重於泄，疏導同樣重要。雨水和洪水，如果能夠做到讓河冲湖泊發揮吸水、蓄水的功能，到旱季將儲存的水釋放加以利用，既能減省排水的成本，也能有效利用水資源。2017年總理李克強在政府工作報告中提出，全國都要效法「海綿城市」的做法，以達到低碳、環保兼備。這個被認為是排水與蓄水相得益彰的做法，需要整治的不但是排水系統，還要對河、湖、池塘等水系，也包括綠地、花園、可滲透路面的城市配套設施。雨水通過這些「海綿體」滲透並疏引到湖泊，最後可以回收利用，從而可有效提高城市排水系統的標準，緩減城市內澇的壓力，湖泊水面積擴大，也可以做到緩解城市熱島效應的作用。

海綿城市這個概念做得較好成績的是武漢，從此東湖不再氾濫。廣州也效法，今年初提出《城市內澇治理行動方案》，規劃在5年內整治城市多層次的排水防澇工程體系，消除嚴重影響生產生活秩序的易澇積水點。廣州能否做出成績，不妨拭目以待。

生活秩序確是一個不容忽視的問題，廣東這次暴雨，各級政府因應預測暴雨來臨的時間和強度，分別做出了停工停課的決定，這些措施為了顧及百姓的生命安全確實有必要，但也引起有關「過度反應」的猜疑。中山三鄉在本月11日3個小時內雨量達到126毫米，「水漫三鄉」所有人寸步難移當然要停工停課，但有些其他地方可能因為擔心暴雨帶來「天有不測」的後果，從而作出「寧枉勿縱」的要求，決策根據就需要更大的透明度。學生停課一天是損失了學習的機會，工廠停工一天則是增加了生產的成本。

政府官員的決策，當然會根據所在城市的排水系統的功效，如果各種疏導暴雨的設施能夠發揮作用，官員就會更有把握應對暴雨，而整個疏導雨水的系統，是需要投入大量資金而且成績未必見諸官員任上，為百姓長遠利益的排水系統，由於極端天氣將會更加頻繁，現在可是到了刻不容緩的關頭。

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