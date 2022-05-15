社評：美重構亞太新同盟 針對中國力有未逮

從美方近期的軍事部署，可見美國戰略上有多重視中國。美空軍高調宣布，54架F-35A戰機進駐阿拉斯加基地，此外，美軍還在夏威夷部署21架F-22A戰機，在日本岩國基地部署28架F-35B戰機，正在西太平洋巡航的「林肯」號航母編隊，還搭載了十餘架F-35C戰機，亞太地區已成為美軍在全球部署隱形戰機數量最多、機型最全的地區。

美隱形戰機雲集區內

拜登訪日韓為補短板

中美異口同聲稱，不能讓俄烏戰爭悲劇在區內重演，弔詭的是，雙方意思卻針鋒相對。白宮印太政策協調官坎貝爾（Kurt Campbell）上周三稱，美國要與東盟領袖討論台海局勢，防止下一場「烏克蘭危機」在亞太上演。而中國副外長樂玉成日前則指，美國不斷在中國家門口「秀肌肉」，拼湊各種反華小圈子，又在台灣問題上大做文章、試探紅線，是亞太版「北約東擴」，最終會把亞太推入火坑。

拜登上台後，華府開始重構同盟體系，在亞太區，美國在鞏固傳統同盟體系的同時，構建新的同盟網絡。與以往相較，這個新同盟體系，由核心盟友、盟國和戰略合作伙伴多個層次組成，形成多中心、多形態的網絡式同盟體系，策略更加多樣。在核心盟友方面，在「五眼聯盟（Five Eyes）」和QUAD之外，新成立了澳英美三邊安全同盟（AUKUS）。而拜登即將展開的亞洲之行，就是為鞏固第二層級的美日韓3國同盟，特別是藉韓國新總統尹錫悅上任，修補中韓關係過密、日韓關係嫌隙等聯盟短板。

美國試圖把亞太同盟體系北約化，鼓勵盟友之間橫向交叉結盟，以增強同盟戰略彈性和可持續性。例如，在中美博弈的大背景下，東盟國家大多不願選邊站，作為對冲，積極尋求第三方來拓展自身戰略空間和選擇。這些第三方包括歐盟、日本、澳洲、英國、韓國和印度等，多為美國盟友，變相以美國代理人形式在區內施加影響。日本近期在東南亞就十分活躍，日相岸田文雄近月先後到訪柬埔寨、印尼、越南和泰國，與泰國、柬埔寨展開軍事合作。本月初，他在訪英時更公開表示，台海和平穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定。

同時，美國也積極將域外勢力，特別是冷戰的最大遺產北約（NATO）引入亞太區。在美國慫恿下，英法德3國戰艦已經參與西太平洋巡航活動；北約上月的外長會議，首度重點考慮「中國因素」，並邀請日、韓、澳、紐4國與會。本月5日，韓國正式加入北約旗下的網絡防禦中心，是這個防禦中心的首個亞洲成員。美國不僅要建立「亞洲版北約」，更要把亞太國家拉入北約，形成大西洋、印度洋和太平洋的「三洋聯動」格局，強化美國的「戰略軸心」地位。

對台戰略仍保持模糊

經濟能力難配合野心

在美國的對華戰略中，台灣仍是聚焦之地。在美國國務院修訂對台清單，被指是掏空「一中原則」、繼續在台海「切香腸」的小動作後，坎貝爾就堅稱，美國「不支持台獨」和「一中」政策都無變化。美國國務院發言人亦重申，美方已在公開和私下場合多次表明，不支持「台灣獨立」，堅持「我們長期的一中政策」。由此可見，美國對台灣，現在是戰略模糊，戰術清晰，暫仍不敢徹底跨越底線。但北京對此應已不再抱任何幻想，而台灣亦應認清美國真面目，拒絕其唆擺，才能保住台海和平。

必須看到，美國在亞太政治影響力雖仍強大，但經濟能力能否配合其戰略野心仍有疑問。東盟和日韓目前都是中國主導的《區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）》成員，中國是東盟和日韓最大的貿易伙伴，去年，中日貿易額達3714億美元，創歷史新高；中韓貿易額高達3600億美元，佔韓國整體貿易額近三成；中國與東盟的貨物貿易額達8782億美元，按年增長28.1%。去年11月，中國宣布未來3年將向東盟提供15億美元發展援助，用於抗擊新冠疫情和恢復經濟。與此相較，美國今次提出的對東盟1.5億美元的援助，就顯得小巫見大巫了。本來預計在今次美國—東盟特別峰會上成為焦點的「印太經濟框架（IPEF）」，最終未公布更多細節。正如地緣戰略分析專家所言，拜登政府的印太戰略，在經貿領域對東盟缺乏必要的誘因，遑論將中國剝離產業供應鏈了。

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