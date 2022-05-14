社評：疫情新常態適應需時 政府須向市民多說明

「緊急通知」嚇窒居民

人心虛怯需要處理

香港抗疫兩年多，之前四波疫情，每一波皆有一條相對清晰的結束界線，第五波則不一樣。上月15日，第五波疫情單日新增感染個案，首度回落到3位數，不過這個持續下降趨勢，近期似已停了下來，衛生署每日新增感染個案，連續多日維持在200至300多宗水平，除非當局另有特別措施清除社區傳播鏈，否則感染水平似乎已經「觸底」，減無可減。食衛局長陳肇始昨天仍聲稱，政府一直以「動態清零」為目標，立場堅定、並無動搖，云云，事實是否如此，市民心裏有數。

雖然第五波疫情無法清楚畫下一條結束界線，然而香港現已進入「後第五波」時期，相信是一個準確描述。4月下旬，政府落實社交距離措施首階段放寬，至於次階段放寬，部分已提前上周落實「配合母親節」，至於尚未執行的部分，則於下周中「鬆綁」。社區存在傳播鏈，放寬社交措施後出現群組感染、染疫個案數字回升，乃是必然之事。污水檢測是政府監察疫情的主要手段，港大方面有份協助，日前港大醫學院突然向系內師生發出「緊急通知」，堅尼地城一帶有大型群組爆疫風險，呼籲師生本周勿到該區午膳，本意是減低師生將病毒帶返醫院，以免危及病人，單論呼籲內容，本身並無問題，然而消息傳開後，卻觸動該區居民神經，有人直言擔心不敢外出，有食肆則表示客量即時大減，並陸續收到取消晚市訂座等通知。

看待這場「緊急通知」風波，可以從官方信息發放，以及民間反應切入。港大醫學院事後表示，緊急通知是基於污水檢測結果，發出前有通知政府並得到同意，對於有報道指這呼籲引起地區恐慌深表遺憾。論快速傳播信息，醫學院透過社交媒體向師生發布緊急通知，效率當然高，可是有關信息必然也會在社會迅速即流傳開來。通知帖文以師生為對象，來龍去脈不會寫得太詳細，市民知其一不知其二，聽到「緊急」、「勿到區內午膳」等字眼，有人擔心恐慌，完全可以理解。政府應該與醫學院協調，同步向公眾解說，又或盡快「後補」資料，而不是等到數小時後的例行疫情記者會才說明。

市民自行揣摩適應

社會易生誤解混亂

第五波疫情擊垮香港，近萬人喪命，經此一劫，本港抗疫軌迹與策略，確實出現了變化，自我快測廣獲接納、部分感染者可以居家隔離，不過是部分例子。政府專家顧問袁國勇昨天更表示，現時每日公布的感染數字不準確，要掌握疫症趨勢，最可靠是看重症死亡數字、每日多少感染者要入院或送往ICU，只要這些數值不升，就可繼續放寬社交距離及入境措施。不管官員和專家是否稱呼現在的狀態為「與病毒共存」，現實是香港已經進入了一種「疫情新常態」，不少市民顯然並不清楚應該如何自處，甚至尚未意識到這個新階段，「緊急通知」風波引起的人心虛怯反應，正正反映了這一問題。

內地疫情逐步受控，最新研究顯示，倘若內地現在選擇「躺平」，半年內會死150萬人，比美國疫下百萬亡魂更多。內地當局一再重申現階段動態靜零總方針不變，香港若不走清零之路，今年相信都無緣與內地通關。當然，撇開通關問題不談，香港經過第五波疫情，現在整體疫苗接種率已達九成，百萬計染疫市民康復後亦有抗體，只要繼續為長幼「谷針」填補缺口、又無更可怕的變種病毒株出現，香港現時築起的防重症免疫障礙，未來數月至半年應相對穩固，然而這是否等於可以完全躺平，似乎又不盡然。政府不願說清楚方向與路線，如何適應新常態，要靠市民自行揣摩，自然易生誤解和混亂。

去年夏天，新加坡政府宣布走與病毒共存之路，踏入9月，當地感染數字急增，民眾忐忑不安，星洲當局下了不少解說功夫，讓大眾調整心態和觀念，適應這一轉變。現在香港的情况，跟當時新加坡的情况，當然有很多不同。就算港府堅決不提現在行什麼抗疫模式，至少亦要清楚告訴市民，在疫情新常態下，哪些防疫觀念需要調整、哪些防疫習慣需要堅持。與此同時，政府亦要跟專家擬定，新常態下病毒追蹤、疫情檢測等，是否需要針對調整。

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