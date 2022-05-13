社評：金管局3年再接沽盤 美元強勢香港要留神

香港夠彈藥支持聯匯

港銀加息壓力莫低估

根據聯繫匯率制度，港元匯率按市場供求，於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動，當港匯下跌觸及7.85水平，金管局就要履行「弱方兌換保證」承諾，應銀行要求，以7.85兌換水平買港元沽美元，從而支持港元匯價，保持在浮動範圍之內，有關操作會令本港銀行體系港幣結餘相應減少。金管局對上一次買入港元是2019年3月底，事隔3年多，昨天金管局再要按機制出手，先於紐約交易時段承接超過15億港元沽盤，其後又於香港交易時段「接貨」近41億港元，兩次操作合計涉款56.68億元。

金管局執行弱方兌換保證，乃是聯匯制度設計下的正常操作，沒迹像顯示港元面臨狙擊，又或出現異常狀况（下同）。昨天金管局亦強調，港元市場繼續運作有序，局方會密切監察市况，繼續維持貨幣及金融穩定。回看金管局上一輪買港元沽美元操作，大背景是美國加息美元走強。今次金管局出手，背景同樣與聯儲局加息有關，然而必須指出，當年美國通脹率仍明顯低於2%，加息主要是希望推動貨幣政策正常化，相比之下，現時美國面對超過8%的通脹率。這一差異會直接影響美國加息步伐，以及美匯、港匯未來一段時間走勢。

2008年金融海嘯後，美國以量化寬鬆及超低息環境救經濟。2015年底，聯儲局試圖將貨幣政策正常化，3年9度加息1/4厘，聯邦基金利率升見2.25至2.5厘。單計2018年，聯儲局4度加息，美元升勢尤其凌厲，港元受壓，金管局由2018年4月起的1年內，累計向銀行買入超過1200億港元，當時銀行體系結餘一度降至542億元。目前香港銀行體系結餘超過3300億元，另有金管局逾1萬億港元外匯基金票據為後盾，捍衛聯匯不成問題，不過當下外圍經濟狀况，明顯比2018年時凶險，香港不能大安旨意。

過去1年，美國通脹愈演愈烈，聯儲局遲遲未收緊貨幣政策，犯下重大錯誤，今年3月才展開加息周期，預料聯儲局今年加息7次，未來數次加幅，半厘是「基本」。按此步伐，聯邦基金利率年底將升見2.75厘至3厘，惟一些學者質疑，這樣的息口水平，是否足以顯著壓低通脹，尤其是導致美國高通脹的因素，部分屬於結構性、勞動力緊張推高工資成本是一例，另外供應鏈問題、俄烏戰爭西方制裁等，短期亦不可能消失。

前天美國勞工部公布，4月消費物價指數按年升8.3%，較3月份錄得的40年歷史高位（8.5%）略有回落，但高於市場預期。有投資者堅信「通脹見頂回落」信號已現，亦有人持保留態度。克利夫蘭聯儲行長梅斯特表示，倘若下半年通脹水平沒有回落，便需增強加息力度，這意味美元有機會進一步走強，環球資金流向和匯市，不排除出現更多波動。今年以來，各大主要貨幣兌美元均顯著下挫，日圓跌勢尤急，英鎊亦有壓力，昨天人民幣在岸價及離岸價，均跌至近20個月新低。部分底子較弱的新興經濟體，面臨資金外流壓力，貨幣急貶，倘若惡化下去，隨時連環爆發金融危機。

美國但求自救，不會考慮其貨幣政策對其他經濟體的衝擊。此刻本港資金雖然充裕，如果美國加息提速、美元強勢持續，金管局要密密「接貨」買港元，本港銀行體系結餘流失速度，可在短時間內顯著加快，一旦跌至1000億港元以下水平，本港銀行就有加息壓力，一些分析師估計，這個情况可能今年底就出現。美國上個加息周期，9度上調利率，香港銀行由於資金充裕，最優惠利率只加了一次，幅度僅為1/8厘，對供樓人士影響輕微，不過眼前美國和環球經濟形勢，跟當時很不一樣，若因為上次經驗，以為今回也「不過而已」，掉以輕心結果可以是吃大虧。

美國高通脹高負債

應對有失誤己誤人

美國經濟不明朗，看好者深信可以軟着陸，亦有人擔心滯脹硬着陸；美國今秋中期選舉，有人甚至懷疑一旦下半年經濟衰退美股大跌，聯儲局會否先保經濟，通脹未受控便暫緩加息再量寬，倘若外界開始質疑聯儲局遏制通脹決心及能力，金融市場必將出現重大震盪。民主黨選情告急，遏抑通脹是白宮眼前要務。中美鬥爭激烈，拜登上台以來，一直不肯大舉撤去特朗普時代對華貿易戰措施，然而最近拜登據報亦考慮撤銷向中國貨加徵關稅，希望減輕通脹壓力。美國高通脹高負債，華府如履薄冰，稍有差池隨時誤己誤人，香港必須打醒十二分精神，提防突如其來衝擊。

■歡迎回應editorial@mingpao.com