社評：以故宮館帶動西九 助建文化藝術之都

背靠國家面向世界

故宮館是掌上明珠

故宮館坐落西九，佔地逾萬平方米，馬會出錢，耗資35億元。2016年底，港府與北京故宮博物館簽訂合作協議，一年半後正式動工，歷時5年，竣工在即，當局日前率先讓一批立法會議員及記者參觀博物館，介紹設施及建築理念，至於北京故宮借出的數百件珍貴文物，稍後分批運港，故宮館已訂製逾200個世界頂級專業藝術品展櫃，預料可按原定進度，6月底至7月初開幕。

故宮館合作項目是中央送給香港的厚禮，當年港府公布計劃，提到若非中央支持，以國家的文物出口政策，北京故宮方面實在很難長期借出國家級文物予香港，不過社會依然出現一些「爭議聲音」，有人質疑當局「事先未有諮詢公眾」、未有公開招標直接委任著名建築師嚴迅奇為建築顧問，云云，政府則強調，爭取興建故宮館，必須高度保密，水到渠成前不能走漏消息，若走招標程序，不可能在2022年開館。當時香港的氛圍，但凡涉及內地或中央的事情，往往變得高度政治化，故宮館亦未能倖免。此一時彼一時，香港政治環境大變，故宮館如期落成，並無超支，建築風格糅合了北京故宮特色和現代化設計，獨運匠心，以往圍繞故宮館的政治爭議煙消雲散，如何善用手上瑰寶，妥善管理，做好策展，就是當局的責任。

香港是國家對外重要門戶，「十四五」規劃列出香港「八大中心」定位，其中之一是中外文化藝術交流中心。香港要成為文化藝術大都會，西九文化區是核心，候任行政長官李家超政綱，有關「全面提升競爭實力」的篇章，更提到要將西九發展成「大灣區文化樞紐」，帶動國家級文物藝術品及表演藝術，以香港為首選展覽及表演地點。西九文化區建設蹉跎多年，首批設施包括戲曲中心、M+博物館等，近年相繼落成開幕，故宮館開幕標誌第二批核心設施陸續開幕，雖然演藝綜合劇場等表演場地尚未竣工，然而整個文化區總算逐步成形。全球新冠疫情未完，香港尚未通關，借助西九文化區，推進中外文化藝術交流中心發展，也許尚欠東風，然而疫情總有完結之時，當局現在就要為大展拳腳做好準備。

立足本地、背靠國家、面向世界，乃是香港新時代的定位，這一定位將貫穿及體現於「八大中心」每個領域。故宮館和M+是西九兩大世界級核心設施，前者代表源遠流長的中國歷史文化，後者見證當代中國藝術發展，兩者各有特色，有助提升香港文化藝術軟實力。歐美已有不少享負盛名的當代藝術博物館，M+作為亞洲首間國際級當代視覺藝術文化博物館，雖有當代中國藝術品為賣點，但作為後來者，建立「江湖地位」始終需要一段時間，要在國際競爭中突圍而出，殊不容易。相比之下，故宮館作為盛載中國歷史文物的展覽地，倘若辦得好，可能更易讓國際社會留下深刻印象。

中外文化交流中心

千里之行始於足下

北京故宮博物館珍藏眾多，展出者僅佔少數，故宮館有此強大後盾，展品質素毋庸置疑，如何發揮還看策展。故官館開幕，主展覽將以乾隆皇帝一天生活為主題，融入互動元素，參觀者可「仰望」乾隆的「夢境」，展覽內容值得期待。負責策展的副館長王伊悠，在內地土生土長，熟悉中國文化藝術，曾在美國著名博物館負責策展中國藝術品，對香港亦有一定認識，談到故宮館與北京和台北故宮有何不同時，她特別提到要有本地特色、重視本地元素。故宮館若能有一個好開始，與M+相輔相成，將可發揮帶動整個西九文化區的作用。

M+開幕不久即逢第五波疫情，出師不利，對西九當局而言，故宮館開館是「二度出師、收復失地」的機會。故宮館與M+皆屬國際級博物館，營運保養開支不菲，西九財政向有壓力，入場收費亦屬自然，當然，故宮館作為西九文化區以至香港的一顆明珠，開館初期若能讓港人免費或以優惠價參觀，將是一件美事，特區政府應與西九當局商量，看看財政、人流及安全方面可以怎樣安排。香港要躋身世界文化藝術博物館前列領導地位，千里之行始於足下，故宮館可以成為一張王牌，當局應積極向外宣傳，待故宮館站穩陣腳，再積極尋求與世界各地著名博物館合作，舉辦更大型的世界級展覽，讓香港成為名副其實的中外文化藝術交流中心。

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