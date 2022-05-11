社評：迷你倉消防隱患仍在 政府監管執法要從嚴

迷你倉大火消防殉職

政府加強監管未到位

2016年6月，淘大工業村時昌迷你倉四級大火，焚燒5日4夜合共108小時，兩名消防員殉職。死因庭經過65天研訊，裁定二人死於不幸，意指兩人為了保護市民生命財產，合法進入火場，卻因節外生枝情况而罹難。裁判官讚揚兩名遇難消防員明知火場情况惡劣，仍主動請纓救火，令人欽佩，強調二人是「英勇殉職」。死因研訊還原事件始末，火災由冷氣機故障引起，迷你倉間隔複雜恍若「迷宮」，部分走廊闊度不符消防要求，防火設備亦不合規格，員工發現倉內起火，上司與老闆卻就是否報警有分歧，擾攘半小時才有人報警，其時火勢已迅速蔓延。兩名殉職消防員分別於火災首天及第三天進入火場，不幸與隊友失散，救出時已不省人事，送院搶救後不治。

死因研訊揭示消防處一些缺失，例如其中一名殉職消防員所攜的對講機，乃是不設緊急求救掣的過時型號，不能與其他煙帽隊成員所持的數碼式對講機溝通；兩名消防員失去聯絡後，現場消防並無啟動俗稱「MayDay」的緊急搜救程序。裁判官表示，案發時該款舊式對講機應已全面停用，不明白為何仍有部門使用，同時也批評火警現場指揮督導不足，建議消防處檢討改善。事隔6年，消防處有否針對複雜間隔火場，為消防員提供足夠相應訓練，仍然受到質疑，缺失不足當然要補救，然而迷你倉違反消防規定、防火措施馬虎，明顯亦是一個「計時炸彈」。

迷你倉的興旺，始於1990年代本港大量工業北移，不少工廈空置，一些生意人想到可以將樓層間成多個獨立儲物空間出租。香港寸金尺土，港人「愈住愈細」，租借迷你倉放置物品，成為不少人解決家居空間不足的方法。迷你倉成行成市，部分經營者千方百計將有限空間「用到盡」，逐利為先，忽略消防安全。政府監管粗鬆，及至6年前鬧出奪命冲天大火，才收緊迷你倉防火標準，包括倉內走廊須闊2.4米、倉內窗口佔總面積應不小於十六分之一、儲存高度不得超過2.35米等。另外，消防處亦對全港迷你倉展開巡查執法行動，先後向近千間迷你倉發出通知書，要求消除火警隱患，諸如間隔佈局安全問題、窗口數量不足或遭阻塞等，當中約200間因為未有遵從遭檢控。

業界拖字訣拒遵要求

政府研發牌制無下文

政府擺出雷厲風行從嚴執法姿態，細看數字卻有雷聲大雨點小之嫌。當局數字顯示，本港現存正營運的迷你倉約有700間，當中確定沒有「常見火警危險」的只有374間，意味近半數迷你倉仍有火警隱患；200多宗檢控個案中，已完成檢控的僅得49宗，不夠四分之一，涉及罰款額近80萬元，相當於平均每宗個案僅罰萬多元。當局收緊迷你倉防火規定後，曾有業界人士說，若要遵從規定拆窗大改間隔，估計要花約70萬元。政府罰款少處分輕，對違規經營者毫無阻嚇力。

有迷你倉經營者不願斥資改動間隔，千方百計鑽空子避開規管，亦有業界人士稱，改裝工程期間要停業，部分租客不在香港未能聯絡，公司不能隨意移動租客用品，現實執行有困難，云云。部分迷你倉經營者則企圖以法律手段，採取拖字訣。3年前，有經營商提出司法覆核，揚言消防處對迷你倉的限制，超越《消防條例》賦權，對行業構成歧視及違憲。翌年高院拒批覆核許可，指出不少新加入行業的迷你倉經營商願意配合政策，形容申請方的「消防處越權」說法荒謬，可是一些經營商至今仍以「業界考慮上訴」為由，拒絕遵從消防規定改裝，亦有面對檢控的經營商以「等候司法覆核結果為由」，申請押後案件。

迷你倉消防隱患未除，政府執法不力，部分經營商消極不合作，長此下去，災難實有重演可能。消防安全事關大眾，業界縱有難處，亦要負起糾正責任，不能只看眼前近利，對消防規定置若罔聞，當局有責任督促違規迷你倉盡快遵辦。迷你倉四級大火後，消防處曾表示會研究引入迷你倉發牌制度，加強監管，惟之後缺乏進展，去年政府回覆立法會議員提問，說法模糊，令人覺得當局已放棄發牌念頭。昨天死因庭重提發牌規管，建議政府積極考慮，當局應認真跟進，若不打算引入發牌制度，就應公開解釋，清楚說明原因，不應閃爍其詞。

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