社評：組班重識見能力 用人唯才接地氣

愛國者治港為前提

物色人選不拘一格

李家超當選特首，昨天分別與現任特首、立法、司法及中央駐港機關人員會晤。李家超形容是禮節拜訪，不過他跟林鄭月娥及立法會主席梁君彥會晤，亦有談及政府換屆交接工作，特別是重組政府架構一事。現屆政府提出將目前的3司13局，改為3司15局，李家超認同改組總體方向，但部分細節仍然待定。新政府7．1上任，現時只餘大約50天，組班時間緊迫。政府架構重組，事關人選物色，方案早日拍板交付立法會通過，確保交接工作順利，有利下屆政府開局，盡快着手處理抗疫、復常、通關、行政改革及土地房屋等問題。

李家超當選後最迫切的工作是組班。連日來，政界對於新班子可能人選，說法林林總總，現屆政府多少人可以留下備受關注；不同陣營紛紛向李家超推薦人選的消息，更是甚囂塵上，多名「潛在人選」面對外界追問入局機會，皆不置可否。李家超則稱，感覺很多人願意加入政府。競選期間，李家超一再強調，政府施政群策群力，並非單靠特首一人，最重要是廣納各方人才，各司其職各展所長。下屆政府管治風格，相信將與現屆政府有別，特首較少事事躬親、較多強調集體決策，管治團隊各成員的識見、能力與質素水平，對政府施政表現將有重大影響。

近年香港內外環境劇變，大國鬥爭愈演愈烈，美英千方百計遏制中國，操作「香港牌」手法層出不窮；中央落實愛國者治港，《港區國安法》及選舉制度修改，對香港政治格局帶來重大變化。國務院港澳辦主任夏寶龍的特區管治者「五個善於」論， 第一項就是做立場堅定的愛國者，李家超組班，愛國者治港是必然前提，參與治港者，在大國博弈及維護國家安全等事宜上，愛國愛港立場必須清晰堅定，不能有任何異想。當然，若要改善民生發展經濟，用人必須講才論德，政綱願景再宏大再美好，成敗最終仍得看決策與執行，人的因素始終最關鍵。

過去10多年，香港政治鬥爭激烈，一些才俊之士縱有加入政府之心，卻因為這個「熱廚房」溫度太高而卻步。現在香港內部政治生態已變，「熱廚房」不再那麼熱，理論上有助吸引一些有志之士加入。當然，香港外部環境變得愈益複雜，美英制裁威脅，可能成為新的「熱源」，然而這對政府延攬才俊實際影響有多大，現在言之尚早。說到底，問責班子很多工作崗位，政治上並不特別敏感；政府對於一些敏感職位，物色潛在人選前亦必然會做足安全及風險審查，提防外部力量有可乘之機。

志同道合敢硬碰

政治酬庸應遠離

過往特首組班掣肘障礙多，「熱廚房」問題只是其中之一。政治酬庸、勢力平衡等考慮，對於組織一支強而有力、同心同德的管治團隊，同樣是不利因素。回看歷屆特區政府，差不多每屆都有內部不和傳聞。政圈不時流傳，特首組班未能起用心目中理想人選，要跟理念迥異的人勉強合作，又或被迫任用一些平庸之輩，換取一些政黨在議會的支持。李家超強調施政要以結果為目標，政府團隊不分你我，互相補位。政府組班需要集合理念相近的才俊之士，才能真正發揮協同效應，不會出現一些官員主張政府積極有為，另一些官員卻主張小政府大市場，導致施政左腳絆右腳。

新政府組班知人善任，一要志同道合，二要講專業，三要敢硬碰，四要接地氣。香港提升競爭力，問責班子很多崗位，都需要專業知識，以發展創新科技為例，主事者必須深諳世界趨勢，了解本地需要，識見視野非常重要。當然，單是熟悉專業不等於有能力，倘若做起事來總是避重就輕、畏事避難，起用這些人不會增加政府戰鬥力和執行力。問責官員決策處事，不能閉門造車，考慮問題必須接地氣、顧民情。第五波疫情期間，政府多方面應對都很差，安老院舍爆疫呼天不應叫地不聞，染疫長者要在醫院外餐風飲露，正是當局做事不接地氣、不察民苦的例子，必須引以為鑑。

新形勢下的香港，行政立法不再對立，議會不再空轉。李家超政綱強調提升政府執行力，權力架構搭好了，行政效率改善了，能否幹成事，就要看用人。政府換屆，不同政治力量和既得利益當然想「爭位」，然而選舉制度修改後，特區行政主導得到強化，政府更要用人唯才、不搞政治酬庸，沒必要因為勢力平衡等考慮，影響組班工作。

歡迎回應 editorial@mingpao.com