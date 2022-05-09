社評：讓香港社會更公平 以共同理想促團結

李家超選委得票99%

爭取市民支持要努力

昨天特首選舉，李家超獲1416名選委投票支持，只有8票不支持票，得票率高達99%，打破歷屆紀錄。中聯辦形容這次選舉「進一步貫徹愛國者治港原則」，「彰顯新選舉制度的進步和優越」。李家超當選後表示，得票數字對他是非常重要的鼓勵，但更重要是市民支持。中央修改選舉制度後，香港政治生態已變，今次選舉只有李家超一名候選人，超高得票率反映愛國陣營空前團結，不過相信不少人都希望，未來特首選舉，有競爭是常態，「一人模式」是特例。行政長官憲制地位之特殊，體現於雙負責制，既向中央負責，亦向特區市民負責。李家超雖然高票當選，但亦主動提到要爭取市民支持，認為「一個有誠意、做成事的政府」，最終能夠得到市民認同。

疫情影響，今屆特首選舉，由往常的3月押後至5月。李家超由宣布參選到當選，大約只有一個月，由當選到7．1就任，亦只有不足兩個月時間，無論細化政綱還是組班工作，都非常急迫。以往特首組班面對不少掣肘，很多才俊之士，都因為政府「熱廚房」溫度太高，對加入有保留；另外，外界亦關注政治酬庸對用人的影響。但願在新的政治生態下，新政府能夠貫徹用人唯才原則，組織起一支志同道合、強而有力的團隊。

競選期間，李家超一再重申「我和我們」概念，強調施政並非單靠特首一人，既要強化團隊精神，更要凝聚社會力量，團結起來共同解決問題。下屆政府的管治風格，料跟現屆政府有較大分別，特首較少事事躬親，然而說到提升治理水平，更重要的還是改革吏治，改善跨部門協作，打破官僚因循文化，高級公務員升遷，必須重視實績表現而非論資排輩。李家超百日新政重點，包括要求房屋行動組與政府多個部門，分別就加快建屋及制訂行政關鍵績效指標（KPI），提交初步方案，另外亦要即時跟進抗疫、復常及通關等重大問題，當局的具體表現，將直接影響公眾對建立「實踐型政府」的信心。

香港外部環境巨變、內部問題叢生，新形勢下如何運用一國兩制彈性開拓前路，乃是一大考驗。李家超提出的施政理念和主張，諸如以結果為目標、團結凝聚力量、政府架構重組、精簡行政運作、提升管治及執行能力等，大抵都是圍繞政府做事方式，具體施政目標、方向以至更高層次的願景，很多地方仍然留白，需要填補。李家超政綱四大綱領，提升香港競爭力方面，鞏固金融中心地位等主張，主要都是中央「十四五」規劃提及的框架遠景，缺乏細節；土地房屋提速提量，具體指標和階段進度時間表，同樣待定。

修正港式資本主義不公

以願景及行動凝聚人心

管治者要想幹事、能幹事、幹成事，更要思考施政為民，所為何事。特區政府議而不決、決而不行、執行力差，從這一角度看，良政善治是改革目標，但從施政為民角度，良政善治嚴格而言亦只是手段。讓市民有更多獲得感，當然是施政目標之一，但獲得感既有物質生活上的層次，亦有精神上的層次，政府與市民的關係，亦非單純是服務提供者與服務對象。政府要團結社會凝聚人心，需要與民眾有共同的願景、共同的理想。在內地，這個願景和理想是民族復興、共同富裕；在香港，這個願景和理想，可以包括讓香港社會更公平。

由土地房屋到貧富懸殊，當下香港很多社會深層次矛盾，歸根究柢就是公平問題。政府應該明確以「告別劏房」為目標，不是因為中央提及，而是劏房象徵了嚴重剝削與不公；大舉增建公營房屋，解決基層居住問題，實際就是處理社會不公問題。香港一國兩制，奉行資本主義，然而港式自由主義經濟積累的不公，已到了不可持續地步，政府必須積極介入，這不等於香港要改走北歐福利主義道路，但至少要對嚴重扭曲狀况加以修正。

香港社會撕裂，可分為政治層次及民生經濟層次，前者涉及意識形態、對國家看法以及世界觀的根本分歧，後者包括貧富懸殊、青年缺乏向上流動機會等矛盾對立。中央強調愛國者治港，要敢於向損害國家主權安全及香港繁榮穩定的言行鬥爭，李家超談的團結凝聚力量，明顯亦是建基於這一前提。李家超早前表示，盼以施政成績吸引近年移居外地的港人回來、樂意接納已承擔法律責任的反修例青年重投社會，被視為釋出善意，但要短中期消弭意識形態對立，實亦難以強求，可是新政府至少可以在社會公平方面多下工夫，以共同理想和實際行動，凝聚人心。

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