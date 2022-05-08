社評：香港危站榮枯線 特首易帥要圖強

「五十年不變」迎下半場

新特首肩負歷史重責

今次特首選舉相當特別，多方面都跟以往很不一樣。回看特首選舉歷史，董建華和曾蔭權分別於2002及2005年無對手自動當選，之後多屆皆為「差額選舉」，即多於一人「入閘」競逐。這次只得李家超一名候選人，乃是十多年來第一次；投票日期因為疫情押後至5月，更是前所未有。近屆特首選舉，重量級候選人通常在提名期前一兩個月已表態競逐，有充裕時間準備政綱和競選活動；相比之下，李家超在提名期展開後，才辭任政務司長參選，準備時間緊迫，投票前個多星期，政綱才出爐。

這幾年，香港遭逢政治巨變，反修例風暴帶來半世紀未見動盪，中央制定《港區國安法》，修改選舉制度，落實愛國者治港，以往泛民在選委會握有一定選票、有力提名屬意人選「入閘」情况不再；建制陣營在「團結穩定壓倒一切」氛圍下，今次選舉表現空前團結，李家超選前的會展千人造勢大會，重量級建制人士雲集，星光熠熠。鑑於自動當選機制早已取消，即使是「等額選舉」，選委會依然要投票，觀乎現時形勢，李家超得票率隨時超過九成，成為歷屆特首選舉得票率最高的當選人，較2007年曾蔭權的82%更高。

行政長官雖非普選產生，可是近屆特首選舉，皆有一定程度社會參與。今屆選舉沒有競爭，李家超高票當選毫無懸念，加上競選工程緊迫，落區等面向普羅大眾的活動較少，公眾參與度相對遜色，希望這只是特殊背景下的一次選舉特例。李家超以「同為香港開新篇」作為競選口號，強調施政以結果為目標，給市民一個會做事、做成事的實踐型政府。香港政治範式轉移，「由亂轉治、由治及興」是中央為香港勾勒的願景，李家超的競選口號，道出香港進入政治新時代，同時更突顯下任行政長官的歷史責任。今年是香港回歸25周年，「五十年不變」進入下半場，李家超這個「新篇」開得好不好，事關香港長遠榮枯，從這一角度論，這次特首換屆，歷史意義重大。

當年鄧小平提出，香港實行一國兩制，「現有資本主義生活方式五十年不變」，這一方針其後更化為《基本法》條文，香港「不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變」。今年3月國務院港澳辦主任夏寶龍與港區全國政協會晤，據報亦提到一國兩制保障香港五十年不變，「五十年後亦不需要變」。當然，變幻才是永恆，港情國情世情變化永不停步，對於什麼是「原有資本主義制度和生活方式」，人們看法不一，這是以往香港很多政治矛盾爭拗的根源，亦是當下很多人對「五十年不變」下半場迷惘疑惑的原因，然而相信不少人都同意，論宏觀歷史走勢，香港已有一段長時間處於下滑軌道。

曾幾何時，香港人的自信，並不單純是建基於意識形態或制度，而是有強大成就實績為基礎。香港曾是亞洲騰飛的經濟小龍、曾是華人世界以及東南亞流行文化標竿，更是全球電子支付系統先驅。時至今天，香港社會依舊富裕，全球化下頂尖佳餚奢侈品匯聚，然而另一邊卻有數以十萬計市民蝸居劏房，貧富懸殊嚴重，樓價遠超一般人負擔能力。當鄰近亞洲地區，過去廿多年紛紛趕上世界發展潮流，發展創科產業、建設智慧城市，香港卻落後於人，昔日老本愈吃愈少，產業多元化講多過做，再不振作，早晚失去在新時代新世界的地位作用，淪為舊時代「歷史名城」。

香港發展失內生動力

內外新形勢下拓前路

香港競爭力每况愈下，過去很多優勢都在消失，由貧富懸殊到土地房屋，很多問題實際都跟香港資本主義這一制發展愈發扭曲有關。政治內耗、既得利益掣肘、意識形態束縛，以至種種文化成見，令香港漸漸失去內生動力，未能善用之前全球化和中國崛起帶來的外部機遇，將社會經濟發展推上新台階；近年國際形勢丕變，中美角力激烈，地緣政治壁壘分明，全球化在西方遇逆流，反而中國強調要做推動者，香港內外形勢出現根本變化，難再左右逢源，傳統角色定位變得模糊，不少人感到惶惑，對於現在所走方向正確與否，有很多不安。

李家超際此時刻成為下任特首，新的管治團隊必須給社會指明方向，讓各界明白新形勢下無法再走舊路，一定要奮力摸索新出路。議而不決、決而不行，是特區政府多年積弊，李家超強調提升政府執行力，改革官僚僵化管治文化固然必要，但更重要是敢於打破各種既得利益藩籬束縛，為香港發展重注動力，在「五十年不變」下半場急起直追。

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