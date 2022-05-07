社評：台灣邁向「共存」之路 防疫亂象令人側目

確診病例數迭創新高

急症室爆滿慘劇頻傳

根據官方數字，台灣新增確診病例從4月14日不足千例，到4月28日突破萬例，用時約兩周，到5月3日突破2萬例，只用了約5天時間，到前日突破3萬例，只是兩日。衛福部推估，到下周三（11日），單日確診案例或在5.4萬至10.2萬之間。醫生出身的台北市長柯文哲曾斷言，台灣確診數已不準確，「進入黑暗時期」。

不僅確診病例連破紀錄，中重症及死亡病例也快速增加，近日一名年僅20多歲無慢性病史的女患者，雖已打了3劑疫苗，卻因新冠肺炎敗血性休克合併多重器官衰竭，從發病到死亡僅6天；由於醫院急症室爆滿，新北市一名6個月大男嬰發燒到全身發抖，送院後拖延一小時才獲救治，父母眼睜睜看着小兒斷氣；一名80歲老婦，因腹痛連去3間醫院，都因人多無法就診，結果慘死家中……類似慘劇不時傳出，令民眾質疑當局，新冠疫情已爆發兩年多，準備應對還是如此不堪。

早在一個月前，蔡英文就在社交媒體宣布，台灣的防疫策略會以「減災」為目標，既非全面「清零」，也不是「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。有台大醫學專家解讀稱，這個策略就是「類共存」，亦即在「清零」和「共存」的一個中間地帶。這個中間地帶的時間不會太短，過程也不會輕鬆，「台灣現在是忍受低限度的傳染，不忍受會衝垮醫療系統的確診數」。到近日，陳時中更公開表示，「染疫到一段時間就會走上共存之路，台灣也正在往這條路走。」

事實上，台灣已宣布，從下周一（9日）起，入境居家檢疫期由10天縮減至7天。由於台灣每日核酸檢測只有約20萬左右的能力，甚至不如香港的每日30萬。被迫將原來確診須核酸陽性作準，放寬到快測（抗原）陽性作準。同時，撤銷原來對輕症或無症狀感染者居家隔離的「電子圍籬」，變成7天的「自我居隔」，有人形容台灣當局的防疫態度和措施已形同棄守，走上「共存」之路，因此預料，台灣的確診病例高峰或在本月中下旬出現。美國疾控中心（CDC）本周已將台灣的風險等級，由第一級「低風險」，調升至第二級「中度風險」，不建議民眾前往旅遊，其風險等級較上海、北京還高。

政府一方面取態「共存」，採認快速抗原檢測的陽性結果，但另一方面卻未能採購足夠的快測包，令市面一劑難求。由於政府對快測包實行實名制購買，變相實施配給制，近期台灣各地藥房都出現排隊人龍。而採購招標，又爆出一間資本額僅200萬元（新台幣，下同）小吃店變身的公司，竟可中標採購16億元快測包的醜聞，懷疑涉官商勾結，利益輸送。

快測包不足採購揭醜聞

防疫險令保險業陷困境

當局的「共存」取態，既誤導台灣社會輕忽防疫，還引發了當地防疫的種種亂象。一方面是很多公司要求員工上班前做快測，引發快測包的搶購；另一方面不少如醫院等機構，因擔心影響人手安排，不讓僱員擅自做核酸或快測，要求他們做檢測前須先知會上司，甚至傳出有人手緊缺的警察局，鬧出不讓警員檢測的爭議。更離譜的是，台灣一些保險公司，竟將疫情視作商機，推出「防疫險」，稱確診者即可獲賠5萬元，產品還一度熱賣，2300萬人口的台灣，竟賣了700萬單。在官方宣布快測陽性即確診之後，確診個案或大升，金融監管委員會預料，保險業將面臨衝擊。

世衛組織（WHO）的最新報告顯示，全球因新冠疫情的實際死亡人數近1500萬，是之前各國官方報告數的3倍。從目前宣布實現「共存」的國家和地區情况看，「共存」之路代價極大，並不易走，這一點，在第五波疫情失去9000多條生命的香港，有最深切體會。雖然台灣的長者疫苗接種率高過香港，截至今年3月，當地65至74歲長者第一劑疫苗接種率為86.6%，第二劑為82.5%，第三劑為64.9%；75歲以上民眾第一劑接種率為75.6%，第二劑為69.8%，第三劑為51.4%，但相比新加坡及韓國60歲以上人群接種率高達95%以上，仍有很大差距。台灣能否以較少的人命代價，順利走上「共存」之路，令人不敢樂觀。

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