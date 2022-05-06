社評：美國作繭自縛連加息 金融戰或會波及香港

美國火上加油俄烏戰事停不了

戰爭因素導致通脹美國頂不住

美國自去年5月通脹率達到5%開始，逐月攀升，到今年3月份達到8.5%，成為自1981年以來最高。新冠疫情窒礙經濟活動，是全球共同問題，但美國無法控制疫情，卻大量發放撫恤金讓國民渡過難關，額外的財政支出只有依靠大量印鈔，貨幣供應量擴張引發通脹是必然的後果。雪上加霜的是，疫情在全球此起彼伏導致供應鏈「斷斷續續」，經濟進一步受挫而難以為繼。

西方國家以躺平方式與病毒共存，是耶非耶也是它們的選擇，但處理國際之間的糾紛，美國選擇的手段則足以為人詬病。俄羅斯攻打烏克蘭，導致全球糧食價格急升，全球能源價格更從此居高不下，這兩個因素導致依賴糧食和能源進口的國家物價飛升，美國雖然糧食與能源都能自給，但國際油價升至100多美元一桶，經濟波動也難以倖免。俄烏戰爭已踏入第三個月，何時了結難以逆料，美國從道義上支持烏克蘭，從美國的角度看，是正義之舉，但不斷輸送武器彈藥給烏克蘭，則是火上加油的做法，變成雙方衝突無了期的主要成因。

俄烏都是全球糧食供應大國，俄羅斯更是歐洲賴以供應能源的來源，俄烏戰爭持續，全球的通脹就無法消弭，美國不但不能獨善其身，還要承受作繭自縛的結果。面對高通脹，特別是今年11月將會有中期選舉，拜登應對疫情無方，對付通脹無招，民主黨受到的壓力是空前的，兩次加息而且預告今年還會陸續有來，似乎是別無選擇。

美國由於處置疫情和國際糾紛的錯誤做法引發高通脹，現在以連環加息遏止，美國幾乎人人都負債，供樓、供車負擔增加，很多國民要還信用卡債，大學畢業生要還學費借貸，國內有批評說這是以錯誤的方法解決錯誤，亦即飲鴆止渴，但當權者只能賭一把，希望能夠挽救經濟保住中期選舉的席位，為兩年後的大選增加籌碼。

決定美國利率和貨幣政策的聯儲局，其任務是利用利率槓桿調節經濟，其成員構成是保證所有決定是基於專業的經濟考慮，然而聯儲局主席和7名執行委員是由總統任命，雖然有多重保障，避免總統干預貨幣政策，可是，當美國的利益跟其他國家的利益發生衝突時，聯儲局成員肯定會將美國的長遠利益放在首位，至於由此對其他國家帶來負面影響，也會在所不計。所謂聯儲局能獨立於美國政府，能夠獨立作出決定，只不過是美國政治而已，國際社會不能當真。

美國以貨幣作為武器

金融戰火呈燎原之勢

美國的整體長遠利益就是，依仗美元是國際貿易的主要交易貨幣，也是很多國家的儲備貨幣，美國的貨幣政策對國際金融有主導地位，美國低利率政策可以保證美國企業到處以低成本舉債挽救美國經濟，高利率政策可以吸引國際資金流向美國「避險」，聯儲局何時出什麼招數，都可以保證美國利益為先。

美國赤裸裸地打金融戰，不但以貨幣和利率為武器，還有其擁有主導地位的SWIFT國際結算系統，利用這個支撐國際貿易的系統來實施制裁手段，以解決國際糾紛，是美國長久以來的慣用伎倆。現在俄羅斯看穿美國的招數，早有「去美元化」的對策，並且要求歐洲的能源買家以盧布付帳，這個跟美國對着幹的做法，有何效應不妨拭目以待。

美國經常祭出貨幣和利率作為武器之後，只會讓更多國家看清美國的意圖，逐步採取市場、儲備貨幣等等經濟多元化手段，應對美國的強制施壓，當矛盾達到無法化解的地步，美國只能用硬武器去迫使這些國家就範，而不願意屈從的國家就會以更大的決心走向美國的反面，從而演變成惡性循環，國際矛盾加劇以至步向動盪，似乎在所難免。

中國有足夠大的生產體系和市場，進出口有足夠多的國際貿易伙伴，金融系統也能夠基本上獨立於美元主導的國際體系，但正正是因為中國可以「不聽美國那支笛」，早已引起美國的不滿，貿易戰至今還沒有消停，遲早會成為美國金融戰的靶子，中央政府如何應對，相信也會有一套對策，唯獨香港將會陷入更加艱難的處境。

香港之前在政治問題上成為中美對弈的棋子，以政治手段應對的主動權畢竟掌握在自己手裏，但遇到金融戰，港元跟美元掛鈎，香港處於被動位置，這個遲早要應對的問題，需要未雨綢繆，雖然未必是大張旗鼓的準備，但總不能掩耳盜鈴逃避問題。

■歡迎回應editorial@mingpao.com