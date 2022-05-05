社評：東鐵過海雖便民 連鎖影響要處理

工程延誤爭議多

廿載等候終通車

東鐵過海由概念化為實現，歷時接近30年。1994年，港英政府發表的《鐵路發展策略》，便談及第四條過海鐵路的可能。回歸後，特區政府提出沙中線方案，這項發展大計，其後促成兩鐵合併，對本港公共運輸發展影響深遠。5．15東鐵過海線開通，沙中線工程告一段落，從本港鐵路發展史的角度，確有重大標誌性，只是整項工程爭議之多，無疑亦超乎各方預期。

政府原先估計，沙中線造價約700億元，未料工程一再延誤，埋單計數至少超支百億元，其間還爆出多項工程問題。4年前的紅磡站月台工程造假風波，港鐵失職，政府作為港鐵大股東，監管不力，亡羊補牢，飭令港鐵管理層辭職，更是史無前例。去年底，港鐵表示東鐵過海段今年6、7月通車，現在改為5月中，港鐵形容是「提前通車」，可是若比照原來計劃，紅磡至金鐘段應於2019年完成，換言之，東鐵過海線實際遲了約3年才通車。未來香港尚有很多大型鐵路工程，政府矢言前事不忘，已加強工程監管，唯盼當局和港鐵真有痛定思痛，不再重蹈覆轍。

紅隧超負荷，市民塞車過海費時失事。5月15日起，東鐵線直接過海，紅磡站搭車至會展站只需5分鐘，以往經紅隧過海的市民，相信不少人會改搭新線；對於由東鐵沿線新界地區往返金鐘、灣仔一帶的市民，日後毋須轉車直接過海，同樣可以節省不少時間。東鐵過海線的吸引力，除了省時，還有省錢。基於歴史原因，東鐵線若非往返關口，票價相對便宜。東鐵過海後，由上水到金鐘只需21元，比搭乘長途過海巴士更快更便宜，受惠市民當然高興，不過這亦意味，東鐵線有壓倒競爭優勢，公共運輸服務，牽一髮動全身，由此衍生的各種潛在問題，政府和港鐵需要及早籌謀，不能等到事態嚴重影響市民，才去跟進處理。

東鐵線客流量大增，考驗列車服務負荷能力。疫前東鐵線繁忙時間，每小時載客量達6萬人次。政府和港鐵聲稱，東鐵過海後，轉用新信號系統，最密每兩分鐘一班，每小時單向載客量可達8.5萬人次，然而這只是根據列車系統設計上限推算的數字。若按相同方法推算，現時東鐵線列車有12卡，每3分鐘一班，理論上每小時單向載客量可以超過10萬人。日後東鐵過海，列車將由12卡減為9卡，另還保留頭等車廂，就算班次加密也未必可填補「縮卡」的影響。當市民出行回復到疫前水平，加上新增的過海客，東鐵列車很可能迫爆，月台未裝幕門，過度擠擁，易生意外。

「東平西貴」應理順

「一鐵獨大」宜檢討

誠然，倘若東鐵線太擠迫，必有一些市民轉搭其他交通工具，不過東鐵過海省時便宜，供需彈性調節空間未必很大。北部都會區和明日大嶼是香港長遠發展大計，相關鐵路配套建成後，有望形成一個環形鐵路網絡，理順南北公共運輸，然而這是10多年後的事。未來十年八載，新界北人口持續增加，東鐵線負荷問題將更形突出。取消直通車之說最近甚囂塵上，港鐵與時並進，理應同時考慮取消東鐵線頭等車卡，善用9卡列車每一車廂，盡量提升列車載客量。

港府公共運輸政策向鐵路傾斜，東鐵過海後競爭力大增，將加劇這一趨勢，巴士公司估計，紅隧過海巴士乘客，每日至少流失2萬至3萬人次，為了應付經營壓力及填補收入損失，隨之而來的，自然是重組路線、削減班次、要求加價，凡此種種，必定影響很多市民，政府不能以一句「交由市場無形之手決定」，就忽略相關民生問題。近年港鐵發生事故嚴重影響公共運輸服務的例子，市民記憶猶新，讓巴士公司有多一些經營空間，實際亦是為本港公共運輸服務，預留多些彈性應變能力。港鐵獨大有利有弊，政府的公共運輸政策，需要認真考慮平衡問題。

東鐵線過境客車費高，相關收入變相補貼了沿線乘客車費，這一歷史背景，導致東鐵票價遠較西鐵便宜，多年來不少新界西市民都覺得港鐵收費安排不公道。去年屯馬線通車，部分路段車費出現「短貴長平」情况，港鐵答應逐步理順，惟對於不同線票價差異巨大，港鐵似乎不打算處理。東鐵過海後，「東平西貴」問題變得更為突出，港府作為港鐵大股東，應跟港鐵管理層磋商，研究如何逐步理順不合理的票價安排。

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