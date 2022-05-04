社評：樓價平穩更要可負擔 只升不跌非合理主張

保持平穩免大起大落

非保證樓價穩步上揚

第五波疫情打擊百業，本港經濟首季按年萎縮4%，樓市亦受影響。差餉物業估價署私樓價格指數今年首3個月拾級而下，惟累積幅度不算很大，約3%，3月份樓價指數號稱跌至15個月低位，然而跟去年夏天的歷史高位相比，亦不過跌了4.2%，坊間經常談論的賣樓移民現象，對樓價影響實際非常有限。隨着疫情回落，社交距離措施解封，經濟回暖，地產業界預期樓市氣氛將轉旺，次季樓市將「價量齊升」，收復首季失地，倘若疫情再無重大反覆，下半年樓價有望上升5%，云云。當然，本港樓市走勢變數甚多，舉例說，美國聯儲局今夏加息遏通脹，會否影響環球資金走向，導致本港息口趨升樓市受壓，便需時觀察，然而現階段看淡後市者，相對仍是少數。

回顧過去10多年，本港樓價愈飈愈高，原因之一是環球主要央行紛紛量化寬鬆「印鈔」，熱錢氾濫，谷高各類資產價格；然而比起外圍因素，內部因素影響明顯更大。香港經濟高度依賴地產與金融業，賣地更是政府主要收入來源，上一份財政預算案，原本估計出現逾千億元赤字，最終竟能錄得盈餘，一大原因正是賣地收入理想。高地價造就高樓價，加上土地房屋供應嚴重不足，導致香港居住問題愈發扭曲，基層市民輪候公屋時間愈來愈長，慨嘆上樓艱難；中產市民和年輕人縱想置業，除了應付首期，還要每月用一大筆收入來供樓，置業難同樣令夾心階層發愁。

日前特首候選人答問會，李家超談及樓價高企問題，表示樓價平穩最適合香港，亦是其施政目標之一，處理私營房屋問題可以更加靈活，惟未有觸及具體措施。記者問會否重推「空置稅」增加私樓單位供應，李家超未有回應，只說會壓縮所有建屋流程。地產建設商會主席梁志堅昨天附和李家超的「樓價平穩論」，提出「每年升幾個百分點便好」。不少有意置業的市民，聽到這種說法，相信都想反問一句：現在樓價已經「高不可攀」，每年再升幾個百分點，還有可能負擔得來嗎？

香港樓價之高，全球數一數二。一項今年3月發布的國際調查顯示，香港連續12年位列全球樓價最難負擔城市榜首，樓價中位數對家庭入息中位數比率，由之前一年的20.7倍，惡化至23.2倍，即相當於不吃不喝23.2年才能買得起一個住宅單位，比率是有紀錄以來最高，遠遠拋離第二及第三難捱的悉尼（15.3倍）及溫哥華（13.3倍）。對於想置業或要供樓的市民，生活在這樣的城市，幸福感、獲得感一定打折扣。

實踐型政府

目標要具體

當然，香港房地產經濟已扭曲到一個地步，倘若樓價大跌，不僅地產商有壓力、政府收入大減，大批正在供樓的市民更有可能淪為負資產，引發連鎖式災難。政府為了社會穩定，不能讓樓價暴跌，唯有以穩定樓價為目標。本港樓市狂飈，始於曾蔭權年代，近兩屆政府皆表示希望樓價平穩，一系列需求管理措施，對於遏抑樓市炒風有一定作用，惟樓價依然拾級而上。2012年，差估署樓價指數處於230左右水平，2017年已升見350，去年夏天更直逼400，今年3月報381，實際仍比2017年水平高約8%。李家超以「樓價平穩」為施政目標，實際做出什麼成績才是關鍵。近兩屆政府經驗說明，平抑樓價絕不容易。倘若李家超對「平穩」的看法，跟地產商一樣，即樓價年年升幾個百分點，有意置業的市民和年輕人，恐怕只會感到沮喪絕望。

2021年，全港約有1.43萬伙私人住宅落成，較2020年大減三成，觀乎動工數字，未來5年平均每年只有1.5 萬個私樓單位落成，比過去5年平均每年近1.8萬伙還要少，供應不足大有可能推高樓價。要在不讓樓價暴跌下，處理私樓難以負擔的問題，大增資助房屋及私樓供應、讓有意置業者有更多選擇，是其中一個方法，但這又牽涉到最根本的土地供應不足問題。理論上，促進經濟發展，市民收入增加，更有能力供樓買樓，亦是一個方法，這也是李家超在答問會的說法。可是理論歸理論，倘若當局平抑樓價力度不足，即使市民收入增加，樓價升幅可能更大。促進創科發展、推動產業多元化、減少經濟對房地產及金融的依賴，政府談了多年，進展卻緩慢。李家超強調要領導一個實踐型的政府，無論造地建屋提速提量還是促進經濟發展，均要早日拿出具體方案，更要有明確指標及時間表，確保說到做到。

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