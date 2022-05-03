社評：施政需要接地氣 與民溝通減疏離

以成果爭支持挽人心

更要拉近與公眾距離

李家超上月8日辭任政務司長準備參選，至今3個多星期。由於競選工作遲起步，李家超要花不少時間接觸不同界別選委及草擬政綱，面向公眾的活動較少，外界印象較深的是，之前他探訪劏房戶及小商戶，前天五一勞動節假期，李家超落區了解社區組織服務，以及到街市接觸市民，乃是參選以來第二次。上周六的電子傳媒論壇，是李家超面向公眾闡述理念表現自己的機會，各方評價言人人殊，有人形容是四平八穩，亦有人認為他避重就輕。

近屆特首選戰，候選人落區造勢針鋒相對，選舉論壇更是火花四濺，雖然一般市民無份投票，但在選舉熱烈氣氛下，不少人都會關注「戰情」發展，形成一種投入感。相比之下，今次選舉只有李家超一人「入閘」，既無昔日建制泛民意識形態之爭，傳統建制陣營也空前團結，有人認為競選活動變得「乾淨」，不搞互相攻訐挖黑材料是好事，惟選委未投票，大局早已定，市民投入關注度大打折扣，亦是事實。

電視直播選舉論壇，是候選人增加曝光的好機會，可惜剛過去的特首候選人答問會，以疫情為由不設現場觀眾，僅得在場記者及公眾預先錄影提問，多少令人有一種距離感。論內容，答問會令人印象深刻之處亦不多。李家超談樓市，希望樓價保持平穩是其一；問到如何看港人移民、如何與年輕人修補關係，李家超強調要以施政成果收窄分歧、吸引人才回流，是另一段較多人關注的對答。過去10多年，香港樓價節節上升，平抑樓價知易行難，李家超能夠交出什麼成績，現在只能觀望。近年香港社會瀰漫不信任政府情緒，官民隔閡很深，以施政成果爭取認同，讓市民有多些獲得感，當然是爭取人心重建信任的一種方法，可是管治者亦要多跟市民接觸，設法拉近距離。

回看近幾屆政府，曾蔭權上台之初，提到施政要走入群眾、推動公眾參與，梁振英則強調多落區聽意見，林鄭月娥更以「同行WE CONNECT」作為競選口號，可惜皆未能善始克終。過去10年，香港經歷了政治激進化時代，政治鬥爭尖銳，民粹主義抬頭，官員落區屢遭狙擊，未有多跟市民直接溝通，不能單方面怪責任何一方，不過現今香港政治生態，已跟之前有很大分別，雖然社會仍存在嚴重的政治撕裂，可是昔日火爆對抗場面已不復存在，管治者應把握機會，多跟公眾交流互動，即使意識形態分歧無法消除，多去了解民生疾苦，當有不少助益。

李家超表示，新選舉制度剛開始落實，當下很多社會經濟問題急須處理，政改不是下屆政府優先工作。香港經歴了反修例風暴，很多事已無法回到從前，部分公眾諮詢參與機制面臨變化，這是眼前政治現實，不過管治者仍要設法加強與民溝通、了解民情民意、鼓勵公眾關心公共事務。特首由大約1500名選委投票產生，當局強調選舉委員會構成有廣泛代表性，然而李家超無論選前還是選後，仍應積極擴大社會接觸面，多些聆聽普羅大眾心聲。

貧富懸殊等社會矛盾不斷惡化，為民粹政治近年冒起提供土壤，歐美如是，香港亦然，及至最近兩年，香港政治環境出現「鐘擺式」劇變，有學者形容，香港現正重新擺向「精英政治」，如何平衡公眾對公共事務的參與及投入，需要妥善處理，偏離中庸，擺向任何一個極端，過猶不及，並非好事。李家超籌組管治班子，在廣納各界精英才俊之餘，亦要確保施政貼基層接地氣，政策不會閉門造車、脫離民情。

平衡精英及公眾參與

重設中策組掌握民情

下屆政府需要重新思考地區諮詢架構和公眾參與方式，另外亦要重新做好民情把脈工作，李家超政綱在這兩方面未有具體着墨，全港18 區設立「地區服務及關愛隊伍」義工網絡，主要為了增強政府動員力、執行力及危機應對能力，至於外界盛傳的重設中央政策組，政綱並未提及。中策組成立始於港英時代，回歸後一度是特首重要智囊，除了審視特定政策議題，亦會就政府關注議題做民調及分析輿情。林鄭上台後，中策組變相取消，不少意見認為，這一改動大大削弱了政府對民情的掌握，2019年反修例風暴導火線便是當局不諳民情強推修例。重設中策組，可以幫助特區政府了解社會脈搏、掌握網絡輿情，在政治生態未能全面反映社會整個政治光譜下，尤其需要。

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