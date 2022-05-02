社評：如何打下一場總體戰 上海公開報告作參考

各種抗疫措施有既定程序

封城35天始見解封曙光

上海自3月份新一波疫情發軔，原計劃月底開始分區份時段封控進行全民核酸檢測，但尚未完成分區封控即大規模爆發，整個上海封城至今。上海這次處置疫情，在多個問題上創先例，武漢封城86天不算，因為新冠疫情剛發生時，全人類都措手不及，毫無處置經驗與設施。及後大城市中最大規模的爆發是西安，封城32天才告受控。而今上海已經封城35天。

自從封城以來，上海採取的措施幾乎都是按既定預案實施的，全城反覆做全民核酸檢測，檢出陽性個案立即送隔離中心，追蹤密切接觸者送方艙醫院，全市醫院分為定點專治新冠患者和普通醫療服務，然後按確診個案情况劃分封控區、管控區和防範區，分別施以不同程度的出行限制，以及逐步放寬限制。其間由政府為全體市民提供物資供應。

上海的抗疫措施在實施過程中各種弊端紛呈。首先是初期檢測出大量陽性個案而未能及時將患者和密切接觸者分別送隔離設施，由於延誤隔離，導致感染者在家中以至社區繼續傳播，疫情進一步擴散而一發不可收拾。密接和初步確診患者因病情變化要轉送不同隔離設施和醫院，各種設施都因需求在短時間激增而未能滿足需要，導致患者躺在救護車上輪候入院，隔離設施內等候轉送又沒有足夠的救護車接應，惡性循環進一步加劇。

另一個為人詬病的情况是，由於眾多醫院改為專治醫院，非新冠患者的入院壓力大增，普通醫院沒有足夠病牀，導致一些病人失救病亡，也有病人及孕婦未能提供核酸檢測報告而未獲醫院接收，更難接受的是，有長期病的患者感染病毒後，既不能轉到普通醫院醫治，也不能離開專治醫院，失救病亡。

資訊混亂是另一個重大失誤，健康碼顯示綠色的市民，被防疫人員上門通知是確診而要求立即送隔離設施，不同部門設置的熱線電話只回答單一類特定問題，對於超越某一範疇或者情况多樣，被當做皮球由不同部門拋來推去而求救無門。

物資供應短缺成為封控措施導致民怨沸騰的原因，政府承諾給每戶人家定期發放一定數量的生活必需品和食物，由於物資到達各區需要人員分發到小區，運輸力量以及運送人員不足，導致各區因應不同情况有不同的待遇，而隨着封控曠日持久，上海以外地區送來的物資無法付運，導致整個上海也缺糧缺菜，大上海竟然有人要捱飢抵渴，匪夷所思。

病人失救物資供應不足

責任誰屬不能一言蔽之

各種問題的出現，上海市政府也在不停努力尋找解決辦法，以及適時調整政策解決問題，臨時增建方艙醫院盡量做到應隔盡隔，為孕婦和需要洗腎的患者開設專門通道，保證他們獲得醫療照顧，提高資訊透明度解答各種疑難問題。

物資供應短缺問題，為快遞員發放通行證即時提高市內運輸效率，但從周邊地區運送物資進上海則是大問題，由於各地的防疫措施層層加碼，貨車司機在公路上遇到「三步一崗」的檢疫要求，以及回程後需要隔離多天，導致幾乎沒有貨車司機願意接單送物資到上海。國務院及交通運輸部多番協調仍然未能徹底解決問題。

原來只是負責組織活動和監察物業管理公司表現的居委會（相當於香港的業主立案法團），在封控期間要額外負責組織居民檢測、分發物資，以及封鎖小區進出，在必須執行政府指令的情况下，他們與居民之間的矛盾日益加深，而政府也缺乏人手協助或者調和。

各種問題，大部分是因為Omicron的傳染力超強而導致政府措手不及，但有的是已經在其他封控城市發生過，上海未能吸收前車之鑑而趨吉避凶，有的是資源需求在短時間內激增而供應一時間無法跟上，也有的是政府部門之間缺乏協調而加劇矛盾的，不一而足，這些對於2500多萬人口的特大城市來說，都是前所未有的挑戰，責任誰屬不能一言蔽之。

上海至今有59萬宗感染個案，死亡人數達到429。防疫專家梁萬年最近表示，抗疫是一場總體戰，需要政府、政府各部門、社會整體以及每一個個人合力參戰的系統工程。上海的抗疫措施無論是經驗還是教訓，正好可以為其他特大城市作為參考，因為內地人口集中的大城市無數，在應對突如其來的疫情面前，不能再打準備不足的總體戰。

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