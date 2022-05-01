社評：以施政成果爭支持 官僚改革貫徹問責

打破官僚因循文化

改革不能徒具形式

昨晚李家超出席電子傳媒論壇，以唯一候選人姿態，回答在場記者及公眾錄影提問。有別於近屆特首選舉辯論，今次論壇因為疫情不設現場觀眾，不同候選人針鋒相對場面不再，氣氛難免有所不及。李家超在答問環節強調，會以行動爭取信任、用結果收窄分歧、以成果吸引移民者回流。這一切都取決於施政能否幹出成績，若要付諸實現，政府必須提升管治水平及執行力。

特區政府議而不決、決而不行，官僚僵化按章辦事不重成效，既得利益「包圍」左右施政，乃是窒礙香港發展前行的三大積弊。土地房屋問題水深火熱，覓地建屋龜速困難重重，正是這些積弊長期糾纏交織所致；第五波疫情，政府應對不力，管治問題更是表露無遺。

香港痼疾纏身，解決問題需要高效有為的政府。李家超政綱將提升管治能力，列為「四大綱領」之首，比土地房屋排得更前。他的具體主張大致可分三方面，涉及決策和政治運作部分，包括行政立法關係良性互動、重組政府架構、強化政策研究；提高執行力方面，包括上任百日內制訂關鍵績效指標（KPI）、各部門精簡行政程序減少不必要環節；危機應對方面，將設立應急動員機制，由各部門抽調人手組成應急隊伍。

香港選舉制度修改後，昔日行政立法關係高度對立情况不復存在；運房局分拆為二，早有廣泛共識，李家超原任政務司長，有份參與討論現屆政府提出的重組架構方案，預料他繼任特首後，將以現有方案為藍本，再作個別調整。相比之下，設立應急動員機制和KPI皆屬新構思新創制，能否對症下藥，取決於具體細節。

第五波疫情香港淪陷，政府應變遲緩，官僚辦事不力，不同部門缺乏協調各自為政；公務員團隊多達18萬人，疫下不少部門忙得要死，亦有部門頗為清閒，病毒驟至，政府動員人手抗疫，竟然困難重重，要以重金厚酬找在職公務員「兼職」。雖然第五波疫情逐步走向尾聲，可是全球疫情大流行並未結束；當下國際形勢風譎雲詭，出乎意料的政治、經濟、金融或社會危機，可以來得很突然。汲取抗疫失敗教訓，設立應急動員機制，有助確保未來遇上重大危機時，政府能夠集中人力物力及時應對。公務員慣於按章辦事，部分人對於這類緊急動員也許感到抗拒，可是公務員優薪厚祿服務市民，危急存亡之秋，更應履行公僕之義，不應該有事不關己心態，又或斤斤計較「補水」金額。

政府服務市民，需要以人為本，多從用家角度考慮，可惜現實中，市民經常發現政府部門行事官僚，追不上時代，便己多於便民，資訊科技時代，依然要市民用傳真機或交紙本申請文件，正是一例；更甚的是，規章制度有時還淪為政府部門卸膊擋箭牌。檢視各部門行政程序、引入KPI制度，除了提高工作效率，更重要是迫使各部門重新思考，公僕為民所為何事，扭轉官僚因循文化。

放眼周邊地區，新加坡、台灣與內地政府過去廿年相繼引入KPI制度，取得一定成效，近年台北當局還就部分KPI流於瑣碎等問題，作出調整改善，力求重量更重質，香港可以參考的經驗很多。制訂KPI，目的不是強迫公務員「跳火圈」，可是指標也不能定得太鬆。官僚因循保守，容易覺得每項流程皆有「必要」，工作指標則傾向定得低一些，確保能夠達標免被追究。精簡行政程序也好，釐定工作目標或KPI也好，當局要多聽前線意見，但不能被官僚牽着走，否則難收改善施政效果。

選賢任能提升管治

莫長政治酬庸文化

良政善治為民生，改善執行力不過是其中一環。政府提升管治水平，必須選賢任能，確保位居要津者才德兼備，同時更要明賞罰，體現問責原則。過去不時有人批評，部分政治官員任命，似政治酬庸分餅仔多於考慮能力，管治者必須緊記，酬庸文化必給良政善治拖後腿。官僚改革拆牆鬆綁，酌情辦事、彈性處理空間必然有所增加。過去十多年，香港高級公務員廉潔形象，因多宗貪腐濫權瀆職案件而受損，管治者必須讓所有官員明白，做事「以結果為目標」，不代表毋須再講規矩，內部監督審計等工夫， 一定要做足。

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