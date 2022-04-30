社評：建屋提速提量欠具體 定下目標毋須等百日

施政以結果為目標

明確指標必不可少

特首選舉下月8日投票，李家超是唯一候選人，不同界別精英及利益團體簇擁支持，他的政綱實際就是未來5年特區政府工作方向。李家超公布參選意向，比近屆特首當選人都來得遲，政綱準備時間較為倉卒，全文大約9000字，內容偏短，其競選主任譚耀宗早前亦「預告」，政綱難以寫得鉅細無遺，未有提及不等於不做。李家超曾任保安局長，《基本法》23條立法、維護國家安全被視為下屆政府主要工作之一，李家超的政綱，有提及相關事宜，惟着墨不多，談得最多的字眼是「發展」，合計逾80次，政綱四大綱領，基本上都是圍繞着促進香港各方面發展而鋪陳出來。

特區政府議而不決，決而不行，長期為人詬病；官僚僵化按章辦事不重成效、既得利益「包圍」特區政府左右施政，同樣窒礙社會發展前行。李家超早前提出施政要「以結果為目標」，各方都想知道他如何踐行這一理念，然而昨天出爐的政綱，並未提供多少啟示。以土地房屋問題為例，李家超提到有關問題已蹉跎廿多年，方案已有好多，現在必須坐言起行。此話當然不假，可是市民期望的不止是政府承諾「坐言起行」，而是具體做到什麼。政綱談的是施政大方向，難有太多具體措施內容，然而候選人應該在政綱中，作出一些清晰具體承諾，唯有如此，外界才能在5年任期結束時，檢驗政府有沒有「走數」。李家超有關土地房屋的政綱，在這方面明顯存在重大不足。

施政以結果為目標，首先便必須有明確的工作目標及指標。告別劏房籠屋、解決令人揪心的居住問題，是中央對香港的期許，亦是全港市民所盼望，縱然無法在一兩屆政府任期內做到，管治者至少應該以此為長遠目標，一步一腳印往前走。去年10月發表的施政報告，未有談及「告別劏房」，李家超的政綱，亦未明確將此願景納入其中。現屆政府上任後，成立土地專責小組，展開為時一年的土地大辯論，數年轉眼過去，覓地建屋實際進展有限。現在李家超提出成立「土地房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，由司級官員領導，分別負責督導覓地及建公營房屋事宜，重點放在執行，實際作用如何，仍得走着瞧。

縮短公屋輪候時間

嚴格目標倒逼行動

李家超表示，公營房屋行動組要於上任百日內，就壓縮建築流程、重啟私人參建等提交建議，務求提升5年內公營房屋落成量。然而過往政府做事「雷聲大雨點小」劣迹太多，政綱未就落成量增加多少定下具體指標，市民一定擔心行動組的建議，到頭來又是杯水車薪，聊勝於無。政府造地龜速，生地變熟地，需時約14年，成為解決短中期房屋問題重大障礙，早前發展局建議修訂城規條例精簡造地程序，大費周章亦只是縮減兩年多。李家超提出，土地統籌組成立後將審視造地流程，能否有所突破是一個疑問；有關多管齊下整合土地的倡議，諸如引用《收回土地條例》、公私營合作發展，以至基建先行等主張，亦非新猷。覓地建屋必須提速提效提量，只是市民真的很擔心，政府換屆後，一切還是換湯不換藥，小修小補無濟於事。

公屋輪候時間愈來愈長，平均超過6年，李家超提出公屋提早上樓，本質跟現屆政府推動過渡房屋一樣，都是權宜之計，部分劏房居民願意「將就」搬去地盤旁邊居住，表面上也許可以將等候上樓時間壓縮一年左右，可是短中期公屋供應總量，並不會因此增多。盡快大幅增加土地供應，是解決房屋問題的鑰匙，北部都會區或明日大嶼等是遠水難救近火，正因為短期顯著增加土地房屋供應有難度，管治者更需要定下明確、嚴格兼可行的指標，才能倒逼官員想方設法，打破既有框框，另闢蹊徑，真正體現以結果為目標的施政理念。

告別劏房、施政為民、令市民有獲得感，是中央為港人描繪的良政善治美景，特區管治者必須切實付諸行動，不能光說不練。李家超管治團隊未埋班，覓地建屋具體做法，或許要待當選後與施政團隊再作商量，可是定下具體目標，諸如任內扭轉劏房增加趨勢、公屋輪候時間由6年減至4年、生地變熟地縮短至8年或以下等，只要下定決心，又何須等百日。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com