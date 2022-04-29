社評：內地推全面基建 應對危機殺手鐧

中財委會議的官方表述，對全面加強基建的定調，罕見地提升到國家安全的高度，稱「發展和安全，是現代化基礎設施體系的雙翼，互為一體，缺一不可，要統籌發展和安全」。全面基建提及的幾大領域，就包括「加強國家安全基礎設施建設，加快提升應對極端情况的能力」。會議聽取了國家發展改革委、工業和信息化部、交通運輸部、住房和城鄉建設部、農業農村部、水利部、科技部、生態環境部、應急管理部、中國人民銀行等部門的彙報，可見全面基建涵括範圍之廣。

毋庸諱言，「全面基建」推出的背景，正值內地經濟增長面臨嚴峻挑戰之際，經濟下行壓力已經接近前年新冠疫情爆發初期。一般預料第二季GDP增速較首季的4.8%更差，令今年經濟要實現增長5.5%的目標難度加大，國際貨幣基金組織（IMF）已將對中國經濟增幅的預測，從4.8%下調到4.4%。中財委會議召開前，內地股市連續兩天大跌，上證指數更跌破3000點心理關口。

不同4萬億「鐵公基」

刺激內需兼強化安全

「全面基建」釋放的信號顯示，穩增長政策工具已紛紛出箱，正加快落地，有利於發揮基建的「加乘效應」，透過投資進一步擴大內需。今年首季，不含電力的基礎設施投資按年增長8.5%，成為經濟最大亮點之一。中財委會議強調，拓寬長期資金籌措渠道、加大財政投入，被解讀為「全面基建」唱主角，積極的財政政策提前發力，對地方政府基建專項債網開一面，成為今年穩增長的着力點。會議召開翌日，A股就吹響反攻號角，「大基建板塊」領漲。

全面基建不等於「大水漫灌」，中財委會議提出的五條原則是：一是立足長遠；二是適度超前；三是科學規劃；四是多輪驅動，即發揮政府和市場、中央和地方、國資和民資多方面作用；五是注重效益，既要算經濟帳，又要算綜合帳。

全面基建重在「全面」，很多項目甚至是改造國土空間佈局的百年大計，或是精準的拾遺補缺，既可提升產業鏈供應鏈的韌性、穩定和安全；又可滿足人民群眾對城市高品質生活、美麗鄉村生活的嚮往。例如，城市基建中的「公共衛生應急設施」建設，就是針對疫情爆發以來，很多地方傳染病隔離檢疫設施的不足，建設常備檢疫場所；城市防洪排澇、防災減災基礎設施建設，亦是對去年河南鄭州等城市雨災的人命傷亡作出反思。而發展城際鐵路網、市域（郊）鐵路和城市軌道交通，佈局建設一批支線機場、通用機場，意味更多的省區都有機會實現「市市通高鐵」、「縣縣有機場」。

多建機場拓新運河

經濟戰略雙重意義

全面基建一些項目已規劃多年，具有經濟戰略意義。上周，由國家電網發起，31家企業、高校及社會組織組成了「新型電力系統技術創新聯盟」，將推進新能源、新型儲能、氫能綠色利用、電碳市場、電力需求響應等科技創新示範項目，預計總投入及產業帶動將逾1000億元（人民幣，下同）；《「十四五」民用航空發展規劃》披露，未來3年將新建擴建機場達140多個，預計到2025年，民用運輸機場數量達到270個以上，但與美國兩萬多個機場仍差距巨大。中國2800多個縣，若每縣建一個通用（簡易）機場，每個機場1000米跑道投資需1億元，總投資就是2800億。上個月，有「世紀工程」之稱的廣西平陸運河項目，進入開工準備階段，這條全長約140公里的運河，連接西江幹流與北部灣海港，將是京杭大運河後，中國1000多年來修建的第一條人工運河，靜態總投資約680億元。

經過中美貿易戰，中央對安全與發展的關係有了新的認識，提出以國內大循環為主的「雙循環」；透過俄烏戰爭，必令中央對未來地緣政治衝突，有了更深刻感受。從兩周前「建設全國統一大市場」的提出，到今次提出「構建現代化基礎設施體系」，看得出中央為進一步強化疏通內循環，為未來外部危機挑戰，正在未雨綢繆。從國家安全角度看，通用機場戰時可作軍機備用機場，當鐵路公路遇襲中斷時，江河水運卻是炸不斷、打不垮的運輸大動脈，所以中財委會議斷言，全面加強基建，「對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展，都具有重大意義。」

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