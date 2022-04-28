社評：穩步恢復航空客運 外防輸入要留一手

空運停擺非熔斷本意

防疫客運需要再平衡

第五波疫情回落，社交距離措施放寬至今一周，當局昨天公布新增430宗感染個案，比前一天有所反彈，但仍屬於相對低水平。行政長官林鄭月娥日前表示，本港疫情趨穩，當局將按計劃，鬆綁防疫措施。繼4．21首階段放寬社交距離，下一項重要防疫措施變動是5．1放寬入境限制。

周日起，當局將全面准許非香港居民入境，檢疫要求與港人看齊，即指定酒店7天隔離檢疫，至於航班熔斷機制亦放寬，同一客機有5人或5%以上乘客證實感染，相關航線始須停飛，具體日數由原先7天減至5天。國泰航空、旅遊業、商界人士等普遍歡迎政府決定，同時呼籲當局進一步調整措施，促進旅遊。有傳染病醫生關注，5%熔斷停飛門檻會否太鬆，擔心病毒輸入壓力增加，影響社交措施鬆綁步伐；有防疫專家則認為，全港首針率已達九成，第五波疫情數百萬人染疫有抗體在身，只要衛生署持續監察沒有新變種病毒流入，放寬應無太大風險。

航班熔斷機制是外防輸入政策其中一環。香港抗疫兩年多，每一波疫情的出現，皆與外防輸入漏洞有關。去年底Omicron在港乍現，便跟豁免檢疫機組人員違規外出有關。今年初當局收緊外防輸入措施，官員便提到試過一班客機發現數十人染疫。政府前年引入航班熔斷機制，旨在減低病毒輸入引致社區爆發的風險，倘若輸入壓力排山倒海，熔斷機制可助當局嚴控輸入個案數量，確保有足夠檢疫設施處理抵港人士。當然，經過第五波疫情衝擊，香港整體抗疫形勢及配套設施容量，跟之前分別甚大。中央為港援建多個社區隔離設施，即使現在放寬熔斷機制，入境人士增多，應付檢疫隔離需要，相信仍綽綽有餘。

香港是國際航空樞紐，疫情對貨運影響相對較輕，對客運影響則很大，尤其是過去兩個多月，政府為減輕疫情壓力和設施負荷，內外防疫措施皆極嚴，航線太易熔斷，單是4月1日9國禁飛令解除至今，就有約30班客機觸動熔斷機制，航空公司難以運作，導致抵港航班數量很少，一天只得廿多班，兼且多屬短途，很多長途航線處於癱瘓狀態。本港空中客運近乎停擺，肯定不是熔斷機制設立的本意，當局需要增強香港作為國際航運點的穩定性。航線不會動輒停飛，航空公司才能好好編排航班；航班服務相對穩定，乘客才能有所預算。既然目前疫情相對緩和，亦有足夠檢疫配套設施，重新平衡防疫與客運需要，亦屬合理。

政府上周宣布放寬入境限制，業界表示近日指定檢疫酒店預訂有所增加，惟未至於一房難求，當局應視乎情况，增加檢疫酒店及房間數目。航空公司需要配合當局防疫要求，政府亦可幫助航空公司減少運作上的不確定性，除了熔斷問題，抵港機組人員閉環管理亦有理順需要。港府早前向多間航空公司發出通知，客機機組人員抵港後，隔離期由14天減至7天，做法跟貨機及一般市民看齊，業界人士表示，檢疫期縮短，機組人員編更彈性多一些，但對於增加可動用人手，幫助仍嫌有限。機組人員人手及編更問題，同樣是影響航空公司逐步恢復來往香港航班的重要因素，當局宜與業界及防疫專家商量，在抗疫新形勢下，研究合適折衷方案。

病毒變種風險難除

適度維持外防輸入

第五波疫情，香港內外防疫措施皆推到極致，現是時候調整求取新平衡，然而這跟盡撤基本防疫措施是兩回事。本港首針率雖達九成，惟長幼打針率仍嫌不足，防疫「躺平」必有風險；新冠病毒不斷變種，可以變強可以變弱，則是另一風險所在。Omicron由感染到發病時間較短，一般3天左右，觀察5、6天更穩陣。假設Omicron就是全球疫情「終局」，不再出現特徵很不同的變異病毒株，港府最近所作的放寬安排，似乎不會令疫情風險大增，可是這個「假設」是否成立，恐怕無人敢拍心口保證。過去兩年全球抗疫經驗清楚顯示，當專家確認發現高傳播力病毒株時，有關病毒早已在外防輸入鬆懈地區傳開，屆時落閘收緊已然太遲。適度維持外防措施，可以有效應付變種病毒所帶來的風險，這是討論全面取消熔斷機制或酒店檢疫隔離要求時，必須考慮的問題。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com