社評：「三重打擊」市况凶險 香港復蘇如履薄冰

港疫情影響匯控業績

外匯基金料大額虧損

匯控總部在英國，香港業務是主要收入來源之一，縱然近10多年風風雨雨不絕，可是匯控之於香港，仍然有着特殊角色地位，集團業績與動向，備受本港投資者關注。近年中美博弈激烈，匯控一再捲入政治漩渦，最近有基金股東要求匯控將亞洲業務分拆出來，成立一家總部設於香港的上市公司，藉以規避地緣政治風險以及釋放更大估值，引起不少議論，惟集團財務總監邵偉信昨天交代業績，澄清無意考慮相關建議，換言之，匯控將維持現有的發展策略及定位。另外，邵偉信也提到，沒有計劃將人手遷離香港，亦無面對吸引或挽留人才的困難，凡此種種皆反映，匯控對香港國際金融中心地位仍然很有信心。

香港經濟受第五波疫情重擊，匯控在港業務亦大受影響，一度關閉近七成分行，最新業績顯示，香港區業務首季列帳稅前盈利按年跌近46%，財富管理及個人銀行業務稅前盈利顯著轉差。當然，匯控作為跨國銀行，影響集團首季業績因素，除了香港疫情，還有俄烏戰爭、內房風險和環球經濟前景等。美英制裁俄羅斯，匯控亦要就預期信貸損失提撥6億美元。整體而言，集團首季稅前盈利按年倒退兩成半，尚算好過市場預期。

隨着香港疫情好轉，防疫限制逐步放寬，不少人期盼未來數月本港經濟復蘇，匯控高層昨天亦預期，分行服務全面恢復，客戶活動將回復正常，次季按揭業務也可錄得良好增長。可是香港作為高度開放小型經濟體，外圍因素對本地經濟表現好壞影響甚大。社交距離措施放寬，對促進內部消費必有幫助，可是外圍陰雲密佈，危機山雨欲來，隨時窒礙本地復蘇步伐。

俄烏戰爭爆發近3個月，陷入膠着狀態，東南部戰况激烈，美國一邊向烏軍提供武器，一邊矢言要弱化俄羅斯，「代理人戰爭」局面形成，戰事持續多久難以逆料；西方制裁俄國，衝擊全球供應鏈，不排除油氣糧價未來進一步上揚，加劇各地通脹。國際貨幣基金組織（IMF）近日便警告，大宗商品價格急升，以及俄烏戰爭帶來的高度不確定性，增加亞洲地區滯脹風險。內地疫情未息，上海尚未全面受控，北京又現疫蹤，內地次季經濟增長必受影響，對香港經濟和投資市場有一定壓力。另外，美國通脹愈演愈烈，消費者物價指數升至8.5%，本周稍後公布的個人消費開支價格指數預料亦將進一步上升，聯儲局加息遏通脹，牽動環球金融市場，香港難逃衝擊。

美息急加衝擊全球

香港復蘇恐受影響

金管局總裁余偉文近日發表文章，形容2022年以來，不明朗因素眾多，投資者管理資產如履薄冰，俄烏戰爭是市場最後一根稻草，觸發股債匯市大幅波動。一般而言，股市下跌時，債券是投資者的避險工具，可是在通脹及央行收水預期下，環球主要國債皆遭拋售，美元亦因為加息預期愈走愈強，多國貨幣匯價大挫，即使港元與美元掛鈎，近日亦見兩年半低位，觸及7.85弱方兌換保證水平，只是時間問題。余偉文形容，外匯基金面臨股債匯齊挫「三重打擊」，翻查資料，他在2015年10月亦曾提出類似表述，之後金管局即宣布當年第三季外匯基金破紀錄虧損近638億元。余偉文這次重提「三重打擊」，似是為外匯基金首季錄得重大虧損，先做管理預期。

外匯基金首季表現，有待下周揭盅。論環球金融形勢，未來兩三個月投資風險，隨時比首季更高。除了俄烏戰爭這個變數，未來兩月美國加息步伐同樣惹人關注。聯儲局下月議息，加息半厘幾成定局，利率期貨市場更顯示，投資者估計6月聯儲局大幅加息四分之三厘機率高達九成。美國11月中期選舉，高通脹今夏若未能扭轉，民主黨難逃大敗。聯儲局要向各界展示遏抑通脹決心，可是短短兩月加息超過1厘，乃是多年所未見，環球股債匯市必起風浪，美元急升可導致資金大量流出新興市場，引發金融危機。目前香港銀行體系結餘逾3000億元，資金充裕，短期拆息水平仍然很低，可是市場形勢驟變、息口壓力驟增的可能，始終無法排除。行會成員任志剛最近表示，香港經濟尚待復蘇，擔心美國加息對香港的影響。未來兩月外圍形勢變數多，各界不能掉以輕心。

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