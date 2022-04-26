社評：施政為民貼基層 取消對冲不容拖

藉口疫情阻撓修例

堆砌理據站不住腳

強積金制度本世紀初設立，由僱主與僱員合力供款，政府為應付商界阻力，最終妥協，允許僱主可從強積金供款戶口扣除遣散費及長期服務金。根據積金局統計，截至去年底，僱主用來抵消遣散費及長服金的供款，累計超過570億元，不少打工仔勞碌多年，強積金戶口內的錢卻少得可憐，不足以應付退休生活基本需要。強積金對冲機制不倫不類，嚴重損害勞工權益，破壞強積金的退休保障作用，如此不合理的安排早應廢除，拖至現在才修例，已是遲得離譜，可是部分人仍在千方百計堆砌藉口，阻撓修例，維護既得利益 。

去年底施政報告提出，今個立法年度提交取消對冲草案。今年2月，政府動議就草案二讀，然而最近卻有政商界人士一再提出暫緩立法。有人聲稱「疫下諮詢渠道受限」，商界「無法充分討論」草案，建議延後修例，先與持份者「充分溝通」；有人則以疫情打擊經濟、中小企水深火熱為由，要求暫緩立法，交由下屆政府處理。行政長官候選人李家超早前與不同界別人士會晤，有政黨亦趁機重申反對取消對冲的立場。有商界背景的立法會議員揚言要「盡議員責任」，「跟足程序」，在議事堂「暢所欲言」；8個大型工會則發表聯合聲明，反對暫緩修例，要求議員理性問政，不要拉布。

香港人口老化加速，退休保障不足，一定不利社會長遠穩定。國務院港澳辦主任夏寶龍就「愛國者治港」提出「五個善於」，包括善於為民眾辦實事，破解香港社會各種痼疾，衝破制約香港民生改善的各種藩籬，始終貼基層、接地氣。取消強積金對冲，事關300萬打工仔退休保障，一個貼基層施政為民的政府，有責任迎難而上，不能怯於既得利益。第五波疫情及政府換屆，成為一些人企圖拖延修例「博大霧」的藉口，然而所謂理據，不過是勉強堆砌出來，根本站不住腳。

取消強積金對冲，社會討論多年。前特首梁振英2012年競選政綱已提出要改革對冲安排，2017年最後一份施政報告，更明確建議逐步取消對冲機制；林鄭月娥接任特首後，亦表明取消對冲是現屆政府首要處理事項之一。政府與勞資代表經過多年磋商，2018年提出取消對冲「終極」方案，獲得勞顧會同意，只因商界壓力及政局動盪，遲遲未見進展，直至去年政府拋出「更終極」的方案，答應加碼資助僱主應付取消對冲後的財務負擔，補助金額合計超過330億元。政府就取消強積金對冲一事，由研究、磋商到推動立法，歷時近10年，現在的方案，乃是多年討價還價產物，並非突然從石頭爆出來，所謂「諮詢不足」、「倉卒立法」根本是托辭。

第五波疫情打擊經濟，中小企壓力巨大，政府再推保就業計劃，向抗疫基金注資270億元，是否足夠見仁見智，但至少沒有見死不救。部分商界人士及議員揚言，取消對冲「增添疫下業界對前景憂慮」，然而取消對冲落實，是2025年之事，以疫情衝擊為由拖延立法，理據薄弱，不值一哂。根據修例草案，政府補助僱主，過渡期長達25年，當局妥協遷就已嫌太多，有良心的僱主，不應一毛不拔。勞工處指出，過往僱主所付的遣散費及長服金，佔整體薪酬開支不足1%，不相信取消對冲後該比例會突然急升。部分商界代表不斷誇大取消對冲影響生意，一時揚言僱主會將開支轉嫁消費者，一時聲稱僱主寧可改以合約制招募散工也不聘請長工，予人感覺是一味靠嚇。

衝破利益藩籬制約

勿令打工仔再失望

香港社會深層次矛盾日積月累，多年來改革乏力，問題離不開政治鬥爭內耗、官僚僵化因循，以及既得利益掣肘。以往一些事關民生的重大政策，諸如醫委會改革等，因為反對派拉布，在議會胎死腹中，隨着《港區國安法》實施，以及選舉制度修改，香港政治環境已然大變，倘若現在還有人試圖在議會拉布，阻撓合理改革，將是莫大諷刺。取消對冲草案由現屆政府提出，換屆前要由立法會通過，否則下屆政府就算再推，可能要花不少時間重走程序。特區政府議而不決、決而不行，多年來備受詬病，勞福局長羅致光昨天重申會在本屆政府任期完結前，完成修例取消對冲，但願政府和立法會負起責任，勿令打工仔失望。

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