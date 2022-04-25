社評：動態清零非鐵板一塊 早發現措施必須到位

限制措施嚴寬間來回兜轉

周而復始出路在動態清零

第五波疫情從最高峰3月2日錄得72,682宗個案，自此逐步回落，自4月15日開始降到3位數也有10天，相信再降到兩位數也是可期。從上周21日如期實施放寬限制措施，經過學校恢復面授課，復活節假期人群大規模聚集，疫情沒有出現反彈，難得的樂觀情緒再次浮現。特區政府宣布下月1日起取消非港人來港限制，同時放寬飛機航班熔斷機制的確診人數要求。雖然如此，以各種理由要求進一步放寬社交距離和入境限制的呼聲一浪高於一浪。

香港疫情自始至今，限制措施在寬嚴之間來回兜轉，限制一嚴個案就降，一寬就升，周而復始，沒完沒了。現在又到了從嚴到寬以至是否進一步放寬的階段，究竟這是第五波疫情結束的結果，還是第六波疫情爆發的準備期？

熔斷機制條件的設置是否合理和科學，可以討論，但香港控制疫情必須嚴格遵照外防輸入、內防反彈的方針不容置疑。香港在外防輸入從「無王管」導致機組人員隨處播毒，引發第五波疫情爆發，到提高各種限制，每天只有300人乘飛機到港，輸入個案維持了很多天零紀錄，以及到現在是極低水平，究竟哪種做法才是動態清零？社交距離措施是為了內防反彈，從堂食不限人數到禁止堂食及放寬到2人一桌，哪種措施更符合動態清零的原則？

香港經歷過最嚴格和最寬鬆的限制，但分別在疫情大規模爆發之後，和疫情大面積受控情况的措施，現在應該釜底抽薪，探討如何能夠做早發現的根本解決辦法。未能做到早發現，社區出現的傳播鏈已經多到無法有效截斷的例子，香港有反覆出現的例子，內地早前西安也出現過，現在仍然在掙扎中的上海，則是鮮活例子。而早發現後立即採取果斷措施，堵住傳播鏈蔓延，在短時間內控制疫情，市民生活回復正常的例子，深圳市也做出了榜樣。

早發現是動態清零的必要條件，早發現的機制有兩個方面，一是對重點群體恆常的頻密檢測，諸如經常接觸大量顧客的餐廳服務員、超市員工、教師、警察和醫護人員等等，他們應根據不同情况，做到三天一檢或者七天一檢。一旦在社區發現感染個案，是否能夠即時圍封檢測？如何能追蹤到密切接觸者？安心出行掃碼是否有效執行是關鍵。現在鼓勵市民做快測，但沒有強制及時呈報的機制，對於早發現的效果，顯然是漏洞百出的。

外來輸入是社區感染源頭之一，限制航班或者非港人來港的政策是不可持續的，但放寬限制之後，入境旅客在隔離酒店是否仍舊會出現交叉感染，隔離期結束後復陽風險如何管理，這些都需要趁此時刻從頭檢視，曾經出現的漏洞是否已經堵住。否則，無論是內防反彈或者外防輸入，都會再次在嚴防死守到放寬限制之間的死胡同兜兜轉轉。

外防輸入為國家把關

內防反彈是通關前提

動態清零並非以清零為目標，而是在出現感染個案後要及時查出傳播源，及早截斷傳播鏈。以動態清零為目標，對香港和對國家都具有深遠意義，香港這一波疫情已經導致9036人死亡，這跟全國抗疫以生命至上的大原則是背道而馳的，這個不是實行動態清零和與病毒共存兩者之間任選其一的問題，新加坡已經實行與病毒共存，但死亡率只有0.1%，原因是該國接種率十分高，香港的死亡率遠高於新加坡，與疫苗接種率的關係大於是否與病毒共存的關係。

香港是國家外防輸入的南大門，即使尚未跟內地免隔離通關，但跨境貨車司機在深圳被檢測出陽性要隔離，以及有港人到內地「逃疫」，成為多個城市外來輸入個案的源頭之一，這些都是本來應該為國家「守門把關」的職責。《人民日報》日前的文章稱，「香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部分。」沒有過多的指摘引申，但明確指出「堅持『動態清零』是其和內地通關的必要條件」。

香港究竟是以跟國際接軌還是跟內地通關為目標，這個問題同樣陷入死胡同，原因同樣是沒有從根源上做好動態清零的各種有效措施。特區政府放寬社交距離措施以及外國人入境限制，並非距離1.5米與2米之間的爭持，也不是熔斷機制是3人還是5人之間的要求，這樣的適時靈活措施，只能應付一時一事，而不是徹底做到早發現早截斷傳播鏈的長效機制，香港要控制疫情達到長治久安，必須認真檢視動態清零的各種措施是否到位。

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