社評：中立國被迫選邊站 非友即敵世界巨變

芬瑞兩國欲加入北約

歐安全格局反受其亂

在美國主導下，北約（NATO）自1999年以來先後5次東擴，成員國從16個增至30個，向東推進1000多公里，直抵俄羅斯邊境。芬蘭若加入北約，將令北約與俄陸地邊界增加逾倍。從地圖上看，兩國的加入，等於北約釘上了封鎖俄羅斯的圍欄最後一截短板。更意味深長的是，芬蘭由於曾在與蘇聯的戰爭中失敗，二戰後歷屆政府對東方強鄰都奉行中立的友善政策，對內壓抑反蘇聲音，以致「芬蘭化」（Finlandization）成了委曲求全「以小事大」的代名詞；瑞典則200年來都堅守「永久中立」原則，在兩次世界大戰和冷戰期間都置身事外。

1907年《海牙公約》（Convention de La Haye）規定，中立國在戰爭期間不參與戰爭，也不幫助打擊交戰國，中立國亦不應被要求向任何交戰方出口或運輸軍用物資。但俄烏戰爭開始以來，芬蘭和瑞典分別向烏克蘭援助武器，奧地利則向烏克蘭提供防護裝備，對俄關閉領空，瑞士也參與對俄制裁，凍結俄個人資產。

中立國選擇中立，是在強鄰環繞下的一種自我保護手段，並有不同的歷史背景。與芬蘭一樣，奧地利的中立也是二戰的結果，當時該國被美蘇英法4國佔領，保持中立是獨立的代價；瑞典、瑞士的中立雖有逾百年歷史，也都是早年參與戰爭後痛定思痛的結果。

早在第二次世界大戰期間，瑞士和瑞典就與納粹德國有各種曖昧的關係，如前者封關，拒絕以十萬計的猶太人難民入境，曾遭人詬病。冷戰後美國一強獨大，俄羅斯實力羸弱，各中立國中，芬蘭、瑞典和奧地利都加入了歐盟，並透過「和平伙伴關係」計劃與北約合作，發展與西方軍事聯盟的關係。現在芬瑞兩國要加入北約，算是瓜熟蒂落。兩國的取態，與其說因俄烏戰爭增加了恐懼，不如說是戰事暴露了俄羅斯病貓的真相，給這些國家平添了捋虎鬚的勇氣。

這些中立國的選擇，或是為尋求新的安全保障。惟對於歐洲安全架構來說，則是未見其利，先見其亂。這種選邊站，令俄羅斯不安全感加劇，揚言將採取最強烈的反制措施，包括將核武器部署在俄芬邊境及歐洲飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。歐洲已經脆弱的地緣安全格局料將更加危險，最終結果必是歐俄兩敗俱傷。而放棄中立的國家，從此亦失去在區內居中斡旋的資格，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）日前穿梭烏俄調解，就遭普京冷待空手而回。而改變中立地位，亦令相關國家利益受損，以中立國身分和銀行系統高度保密自豪的瑞士，在凍結數十億美元俄羅斯資產後，亦引發了資本出逃的恐慌，乃至瑞士聯邦主席卡西斯（Ignazio Cassis）反覆強調無意放棄中立，他在與中國外長王毅通話時表示，「不支持將俄排除在多邊機構之外，將繼續堅持中立國地位」。

塞國被迫投贊成票

不准中立不利和平

俄烏戰爭開始以來，很多立場中立的國家受到西方世界的極限施壓，這種壓力之大，也只有中國、印度等少數大國可以抵擋。曾是不結盟運動創始國南斯拉夫主體的塞爾維亞，因堅持不對俄制裁，一直遭西方威脅。總統武契奇（Aleksandar Vucic）透露，在聯合國將俄羅斯逐出人權理事會的表決中，該國原計劃投棄權票。由於俄資是塞爾維亞石油公司（NIS）的大股東，一些歐盟國家向其警告，投棄權票NIS就可能面臨制裁。在聯合國投票前，歐盟將制裁與否的決定時間推遲到下午6點，以觀察塞爾維亞在當日下午4點開始的聯合國大會上如何投票。迫於無奈之下，塞爾維亞只能投下贊成票，令與俄同屬斯拉夫民族的該國民眾大為不滿，認為是「出賣兄弟」，引發抗議浪潮。

雖然「中立」（neutral）和「不結盟」（non-aligned）一樣，定義都高度靈活，但中立國往往是大國妥協的結果，或是敵對國家間的緩衝地帶，中立國存在本身，就代表協商與和平，可阻遏衝突擴大化，有利於和平，亦符合國際體系的要求，避免了國際間的極端化和矛盾激化。俄烏戰爭，打破了冷戰以來形成的世界脆弱平衡，而近期西方世界洶湧的「非友即敵」浪潮，衝擊了現有的國際政治安全秩序，更開啟了百年未有之世界大變局。這種巨變，對人類社會是福是禍，人們且拭目以待。

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