社評：外防輸入政策大改動 通關次序須先說清楚

放寬熔斷屬技術調整

非港人入境是改政策

第五波疫情去年底乍現，政府因應外防輸入缺口，1月初收緊入境限制，包括收緊民航客機熔斷機制，以及對Omicron疫情嚴重的國家，包括英美澳加等，實施禁飛令。當時港府解釋，試過有抵港航班一機多達27人感染需送院，所以收緊外防輸入規定。未料後來本港疫情急轉直下，相比每日數以萬計本地感染個案，輸入個案顯得微不足道。由於9國禁飛令導致港人無法從當地回港，當局上月宣布，4月1日起撤銷禁飛令，另將熔斷停飛日數由14天減至7天。當時行政長官強調，這不是「放寬」外防輸入做法，而是「理順」港人回港安排，他們回來後依然要在指定酒店檢疫。

禁飛令撤銷至今已有3周，觀乎機管局數字，身處相關國家港人歸途依然艱難，一大原因是航空公司認為港府熔斷機制仍然太嚴，同一客機有3宗或以上陽性個案，相關航線便須停飛7天，熔斷機制太易觸發，因而不願恢復或增加來港航班。以國泰為例，未來兩月合共只有十多班由英國直航回港航班，很多港人子弟欲趁暑假「撲飛機票」回來，發現一票難求。從理順回港安排的角度，既然撤銷禁飛令不能達到預期效果，熔斷門檻「適度」調整，當然可以考慮。

Omicron潛伏期較之前的病毒株為短，有研究指感染後一般3天左右開始發病，有意見則認為觀察5至7天較為穩陣。現在政府將熔斷停飛日數由7天再減至5天，熔斷門檻則由一機3人，改為5人或超過乘客人數5%，以較高者為準，意即一架載客200人的航機，10人染疫才觸及門檻，理論上輸入風險必會高一些，能否做到妥善兼顧航班實際運作及防疫需要，唯有靠實踐去檢驗。

前年3月全球疫情大流行，港府同月下旬宣布，除個別豁免外，禁止非香港居民入境。熔斷機制放寬，某程度可視為技術調整，相比之下，取消非香港居民入境限制、檢疫要求與港人看齊，卻是外防輸入政策一次根本改動，並不是當局所謂「適度調整」這麼簡單。港府最新決定意味，非香港居民只要完成疫苗接種、起飛前核酸檢測陰性、抵港後到指定酒店接受7天隔離強檢後，便可在港自由活動。

兩頭不到岸問題未解

政府通關需要二擇一

政府新聞稿中，有關取消非港人入境限制的段落，並無具體交代理據，僅說這是「在風險可控前提下」作出。新聞稿將兩項技術調整，即放寬熔斷機制，以及抵港人士在機場快測縮短逗留時間，與開放非港人入境並列交代，表示這些變動乃是因應疫情最新發展、近期抵港人流與輸入個案比例、本港應對疫情能力，以及整體社會經濟需要，目標是在「堅持外防輸入」下，回應需歸港人士及相關業界強烈訴求。這種將政策大變動與技術小調整「炒埋一碟」的解釋，令社會無法逐點對焦討論。負責任的做法，是說清楚取消非港人入境限制理據何在，風險如何可控、如何符合社會整體需要、回應哪些業界哪些訴求、會否影響其他政策選擇，例如與內地通關。

政府說堅持外防輸入策略，惟新聞稿同時提到，新規定是在維持現有外防輸入措施的「基本要求」下作出，嚴格而言，打齊針及在指定酒店隔離7天，就是當局對入境人士僅餘的「基本要求」。香港作為國際航空樞紐，疫情對貨運影響有限，最大打擊是客運，放寬航班熔斷機制及非港人入境，有助恢復更多外地來往香港航班，可幫香港客運穩住陣腳，然而新冠病毒不斷變種，可以變弱可以變強，這是全球疫情發展最大變數。從防疫角度，現在香港只以外防輸入「基本要求」輕裝上陣，是否穩妥，需要更多更深入討論，不應含糊帶過。

內地強調動態清零不變，歐美則主張與病毒共存，魚與熊掌，一年半載難望兼得。港府打算先與誰通關，是當下社會相當關注的問題，這次港府向非港人重開大門，是否朝先與海外通關踏出重要一步，特區主事官員有責任直面公眾說清楚，不應再閃爍其辭。過去一段時間，跨國企業、外國商會以及一些常與外資打交道的本地商賈，都不滿港府外防輸入措施妨礙他們做生意，現在港府放寬入境限制，但在西方外商眼中，與病毒共存根本毋須檢疫，7天酒店隔離仍嫌太長，新措施能否令他們滿意，仍是一大疑問。港府不肯就清零或共存、先與誰通關，作一個清晰決定，半吊子的做法，結果可能還是兩頭不到岸。

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