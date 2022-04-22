社評：社交放寬人心雀躍 疫下復常步步為營

疫下人心苦澀鬱悶

「報復式」活動有風險

第五波疫情去年12月底乍現，至今接近4個月。根據衛生署數字，累計至少118萬人染疫，近9000人死亡。香港經歷疫劫，百業蕭條，及至近期疫情終於回落到3位數水平，政府上月提出的復常計劃，得以如期展開，部分小學本周初率先恢復面授課堂，市民期盼已久的社交距離措施放寬，亦於昨天踏出重要一步。

政府今年初收緊社交限制，2人限聚、關閉處所、禁止晚市堂食及跨家庭聚會，從抗疫角度有其必要，惟對不少行業和市民而言，這3個多月確是相當難捱。昨天政府公布最新失業數字，整體失業率達到5%，較上月份數字顯著上升0.5個百分點，差不多所有主要行業的失業率及就業不足率均告上升，零售、飲食、建築等行業尤其嚴重。市民抗疫疲勞，渴望復常，現在社交距離措施放寬，康文署設施、戲院、美容院等紛紛重開，食肆恢復4人一枱、晚市堂食至10時，旅行社亦可復辦本地遊，社會生氣漸復，受惠行業鬆一口氣，普羅大眾亦很雀躍。

不少處所受疫情影響關閉多時，昨天一重開，人潮即復現，黃大仙祠善信絡繹不絕，圖書館外出現排隊人龍，運動場地也相當熱鬧。有市民一早便到主題公園外等候入場，有戲迷則表示，很高興能夠再次入場睇戲，不管上映什麼影片，都很滿足。食肆方面，有市民趁放寬入座限制，即時相約朋友光顧，有酒樓經理表示，昨天生意明顯增加。當然，有人歡喜有人愁，酒吧等處所未能復業，仍要等待政府下階段鬆綁安排；隨着天氣回暖，不少泳客也很想知道，沙灘及泳池何時重開。

疫下人心苦澀鬱悶，市民忍耐多時，終於等到社交距離措施放寬，希望玩個夠、吃個夠、聚個夠的心情，絕對可以理解，可是疫情陰霾並未真正消散。有別於過去幾波疫情，這次放寬社交限制，乃是在每天仍有數百宗感染個案、每日皆有染疫者死亡的背景下展開。雖然復活節假期過後，疫情暫時未見顯著反彈，不過病毒在社區持續傳播，社交措施一放寬，疫情反彈幾乎是無可避免。誠然，過去數月，本港新冠疫苗接種率顯著提升，首針率超過九成，康復者亦有足夠抗體保護，但仍有不少長者及兒童未完成接種，倘若疫情復熾，重症死亡個案仍有可能顯著增加；如果人人都抱着「報復式消費」、「報復式活動」心態，疏於防疫，掉以輕心，疫情反彈力度可能比想像嚴重，萬一影響到第二、第三階段放寬社交限制步伐，更是得不償失。

刺激市道紓基層困頓

次階段消費券早發放

對不少行業而言，首階段放寬安排對經營限制仍嫌太多，生意改善有限，談不上大力重振，遑論回復舊觀，可是復常步伐要安全穩妥，不能操之過急。面對疫情反彈風險，各方在復常路上必須保持謹慎，恪守防疫要求。最近疫情回落，部分市民防疫意識似有鬆懈之勢。昨天康文署運動場地重開，部分人做運動時並無遵守規定戴口罩；部分食肆有否恪守每枱距離要求、做足通風措施，同樣惹人關注，當局需要加強抽查執法，同時密切監察長者兒童每日感染及住院重症數字變化，提醒各界堅持防疫，至於商戶和市民亦要自律，不能因為疫情回落，便當防疫規定「無到」。

疫下民生經濟復常，無法一蹴而就，受疫情影響行業，需要時間恢復元氣，就業改善亦然，政府在這方面可以扮演更積極角色。財政預算案提出向全港成年市民每人派發1萬元電子消費券，首階段5000元已於本月初發放，餘下5000元發放時間待定，外界之前估計，當局可能參考去年做法，約於8月派發。不過此一時彼一時，第五波疫情對民生經濟衝擊，甚於去年初第四波疫情，不少基層打工仔失業又或開工不足，首階段5000元消費券如同救濟金，捱不了多久。倘若今次放寬社交距離措施後，疫情未見重大反覆，當局可以考慮配合放寬步伐，早些發放下階段消費券，讓市民早日受惠，並為市道復蘇適時注入更多動力。

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