社評：競選頻道封殺不客氣 港須提防美打擊手段

封鎖李家超競選頻道

Google應詳細交代

行政長官選舉提名期雖未結束，但李家超作為唯一「入閘」者，當選已無懸念。近期他與競選團體的工作，主要是接觸不同界別人士，以及準備政綱，選舉工程相對平靜，今次視頻封殺風波，算是給選舉掀起了一些漣漪。YouTube是Google旗下視頻平台，觀乎李家超團隊說法，YouTube這次封鎖競選視頻帳戶，來得突然，手起刀落，絕不友善。競選辦主任譚耀宗表示，帳戶被封是團隊突然發現，YouTube事前並無任何聯絡溝通，事後競選團隊跟進，才收到Google簡單通知，指有關帳戶違反美國「出口及制裁政策」，牴觸 Google《服務條款》，終止帳戶決定無改變餘地。

《港區國安法》前年6月底生效，美國政府以「破壞香港自治」為由，制裁11名香港及內地官員，當中包括林鄭月娥及李家超，他們在美國持有的資產或實體被凍結，在美機構或個人不能與他們進行商品服務交易，亦不可處理他們持有權益逾50%的資產。中央和特區政府則一再重申，「美方粗暴干預中國內部事務」，「所謂制裁毫無理據」。美國公布制裁後，facebook曾表示服務營運受美國法例約束，林鄭等受制裁人士的個人帳戶，「不能使用任何存在支付行為的服務」，惟時至今日，林鄭個人fb專頁仍在運作，至於李家超最近開設的fb競選專頁，至今亦如常運作。

李家超在YouTube、fb開設競選頻道或專頁，差不多有兩周，本月9日他發表競選宣言，便有透過涉事YouTube頻道直播；之後與選委的多場交流會，亦有透過YouTube及fb網上直播。若說Google認為李家超開設競選頻道，本身已違《服務條款》，一早便可封鎖帳戶，事隔10多天才行動，耐人尋味；封鎖李家超競選頻道後，Google並未詳細交代究竟有關帳戶如何違反《服務條款》，又或牴觸華府哪些制裁條款，所謂違反「出口及制裁政策」，說法籠統，模糊不清，意味「龍門」實際可以任擺任搬。

資訊年代發布信息渠道眾多，縱然少一兩個網上平台，競選工程亦無大礙，可是事件卻清楚反映香港在中美鬥爭下的處境，各方不能心存幻想，以為這邊討好一下，那邊示好一番，就有方法避開大國博弈，繼續左右逢源。

香港曾是英國殖民地，也是西方在東亞伸張利益的前哨，不過這個定位已隨着九七回歸而結束。隨着國家急速發展，現在香港的國際角色，已變成中國對外主要門戶，香港是中國的國際金融中心，而非以西方利益為中心的國際金融樞紐。美國欲保世界霸權，視中國為頭號對手，近年華府對港策略已徹底改變，不再將香港對美國的經濟價值放在首位，反而更重視如何操作香港牌打擊中國。前年華府不再承認香港具有不同於內地的特殊地位，又不接受「香港製造」這個原產地標記，實際是在打擊香港的獨特性，絕非「支持香港民主」。美國拉幫結派制華，部分小國為發展為生存，希望左右逢源，再三促請華府不要逼它們選邊站。相比之下，香港就是國家的一部分，命運相連，這是當今香港立足國際的基本前提，認清這個定位，才知未來應該怎麼辦。

根據《港區國安法》，任何人涉嫌包庇違法疑犯，拒絕配合國安調查，可能被逮捕。法例生效後，Google表示不會再直接應港府要求提供用戶數據，欲取資料就向華府提請，不過這次封殺頻道風波，主動留難的一方，明顯不是港府。今次事件性質，跟兩名英國在任法官辭任終審法院非常任法官相似，旨在向香港施加壓力，政治操作敵意鮮明。當然，封殺風波不過是小動作，充其量只是給李家超及特首選舉潑一盆冷水，然而必須指出的是，由數年前的中美貿易戰，到近月的俄烏戰爭，華府為了追求戰略目的，並不介意用上狠辣手段。

大國鬥爭愈益兇狠

港要加強金融安全

美國將俄羅斯銀行踢出美元國際結算系統、凍結俄國央行數千億美元資產，名義是制裁俄軍侵烏克蘭，實際是挾美元霸權地位，向俄方發動經濟戰金融戰，雖然未能「一擊必殺」打垮俄國，但衝擊確實很大。不少專家承認，華府將美元及金融武器化，必然影響其他國家對美元和美國金融霸權秩序的信任，沙特考慮對華石油交易以人民幣計價，正是一例。世界格局面臨巨變，各方勝負浮沉難料，唯一肯定的是大國鬥爭愈益尖銳，危急關頭什麼手段都可能用上。香港不能假設，美國操作香港牌一定是「點到即止」的小動作，金融安全防護網，必須顯著加強。

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