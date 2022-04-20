社評：吸毒販毒年輕化堪憂 遏抑毒禍須標本兼治

年輕人低估大麻禍害

疫下停課師長難跟進

去年警方錄得3532宗涉毒案件，超過4300人被捕，當中包括624名21歲以下青少年，比2017年的367人，增加超過七成，至於10至15歲年齡層的被捕者，更由36人急增約兩倍至去年107人。數據顯示，青少年涉及吸毒及販毒個案，升幅同樣顯著。根據禁毒常務委員會的資料，去年上半年，被呈報的整體吸毒人數，雖較前年同期下降7%，可是21歲以下吸毒人數卻大升76%，當中涉及學生的個案，無論具體人數還是所佔比例，皆有明顯上升。販毒方面，去年18歲以下青少年因販毒被捕的數字，亦較前年上升超過47%，年紀最輕者只得13歲，該少年去年11月被捕，警員搜出他藏有33小包可卡因。

吸毒嚴重損害青少年身心，販毒更是嚴重罪行，一經定罪隨時重囚，各方必須確保青少年對此有清楚認識。青少年涉毒問題惡化，大麻和可卡因是青少年最常涉案的毒品。綜合警方和社工界說法，近年青少年容易從不同渠道獲取大麻，甚至利用智能櫃交收。毒販透過社交媒體、網上遊戲、朋輩教唆等方式滲透，以每次數百至數千元作為報酬，招攬一些心存僥倖想「搵快錢」的青少年。警方發現，涉嫌販毒青少年六成均無案底，大多並無吸毒習慣，只有小部分已輟學。換言之，他們都是尋常學生，只因一時貪念，誤信花言巧語，以為「未成年縱然被捕亦可望從輕法落，甚至只需接受警司警誡」，云云，結果一失足成千古恨，自毁前程之餘，亦是社會的不幸。

吸毒年輕化，不是香港獨有情况，以東亞為例，台灣、日本近年皆面對相似問題。在台灣，吸毒年齡層向下延伸，濫藥者甚至有初中及小學生；在日本，警視廳對於大麻不斷向青少年群體滲透，吸食人數快速增加，同樣深以為憂。過去數年，歐美一些政府放寬大麻使用，加拿大2018年將「消遣使用」大麻合法化，最近美國眾議院也通過議案，在聯邦層面推動大麻合法化。凡此種種，皆對各地網上輿情造成一些影響，香港、日本等地執法部門均關注，年輕人低估吸食大麻禍害，結果沾染吸毒惡習。每3名吸食大麻者，平均就有一人上癮，除了「斷癮」期間身心不適焦慮低落，思覺失調發病率亦比常人高出數倍，特區政府和學校有必要針對年輕人加強反毒教育，駁斥各式歪論。

當然，青少年吸毒販毒案增加，還有很多影響因素，疫情妨礙正常教學，顯然亦是一大問題。過去兩年多，停課或網課才是學生「日常」，這不僅嚴重影響課業進度，亦令師長及駐校社工難以跟進學生情况，無法從日常校園生活接觸，留意學生有否異樣；疫下青少年缺乏群體生活，參與學校或社區中心課外活動大減，呆在家中長時間流連於社交媒體與網上世界，因為誤交損友接觸毒品的機率，確有可能增加。青少年涉毒問題，正正突顯恢復面授課堂，讓學生重過正常校園生活的重要，政府應趁未來數周學校陸續復課，鼓勵家校溝通，了解學生情况，如言行舉止有異尋常，便應密切留意，包括考慮安排駐校社工介入跟進。

社會有積極向上動力

年輕人更易遠離毒品

這幾年，青少年問題在香港引起不少議題，有人關注年輕人守法意識變得薄弱，有人則談論政治氛圍令年輕人絕望。吸毒販毒年輕化，背後因素眾多，處理問題不能只停留在治標層面，惟亦要避免落入泛政治化的窠臼。吸毒濫藥與宏觀社會因素的關係，過去有不少相關研究，其中一個較為可靠的結論，是經濟艱難失業嚴重，確會增加人們的心理壓力，導致多了人吸毒逃避，收入減少不會令人們減少吸毒。在美國，數據顯示，生於1990年代繁榮盛世的一代，青少年時期較少有毒品問題。當社會欣欣向榮，存在向上流動及發展空間，年輕人對未來有希望，心態愈積極，愈有能力抵抗毒品誘惑。特區政府除了加強執法打擊毒禍、宣揚禁毒信息，更要改革社會積弊，為年輕人創造機會。

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